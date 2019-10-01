跑步知識／頻繁參賽好嗎? 如何就不同賽制和頻率安排訓練計劃

2019-10-01 10:05 運動筆記 謝佳晉



路跑風氣盛行的今日，每個週末都有大小比賽在各地舉辦，不論是為了名次金錢，抑或是訓練，頻繁參賽甚至週週出馬已經是常態。如果調整的好，以賽代訓可以有助於在同儕的激勵下對於訓練的完成度更高，然而太在意名次或者容易被氛圍影響亂了步調，甚至影響日後的訓練節奏，以賽代訓則得不償失，上週我因緣際會去桃園出差，發現當日上午和下午各有一場路跑賽，並且有豐沛的獎金，因此很多高手同時參加一日兩賽，也引發我撰寫這篇文章的靈感。

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除了路跑賽外，眾多體育項目都呈現出多場次的特點。如田徑比賽中運動員經常要兼項參賽，每場比賽又分為預決賽。球類比賽則先進行小組循環賽，之後是淘汰賽。因此，運動員也就需要具備連續參賽的能力。在Tudor Bompa所著的《Periodization: Theory and Methodology of Training》一書中，針對一年的訓練分為大小不同等的週期，也對不同的比賽模式及相應的賽期訓練策略進行了概述。

(涉及版權問題，有些表格重製，傷眼請見諒)

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1.連續數週，每周安排一場比賽

在每次賽後安排1-2天的休息或緩和訓練。將主要訓練內容安排在週中進行。在賽前再安排1-2天的調整以恢復疲勞。倘若比賽強度不高或賽事本身並不重要，那麼賽前以及賽後的調整天數可相應縮短。

2、一周中有多場比賽

對於球類項目，若在周三和周日安排比賽，那麼週一、週四可安排低強度的恢復緩和訓練，週二、週五安排專項訓練，其中周五的訓練強度較高，週六安排低負荷訓練或者休息。

3、在一周的周末連續兩天安排比賽

如果在周末連續兩天進行比賽，那麼可在周四、週五安排低負荷訓練或者休息，如此一來可使身體獲得超量恢復。週二的訓練強度最高，之後三天逐漸降低訓練負荷。

4、在一周中有多天安排比賽

如果一周內有多天安排比賽，那麼可在非比賽日安排積極性恢復，以促進身體疲勞的消除。

5、在同一天既進行預賽又進行決賽

很多運動項目（如田徑、游泳、網球等）會在一天內同時進行預賽和決賽（如周五上午進行預賽，晚上進行決賽）。針對此類比賽模式，在安排訓練時也可將周五作為主要訓練日。如對於田徑項目來說，也在周五安排強度訓練，並且上午、晚上（或下午）各跑一次，訓練內容少而精。

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6、連續3-4天有比賽

有的運動項目（如球類項目）可能會出現連續3-4天比賽的情況。對於這類比賽模式，在安排訓練時也可模擬該情況。但該種訓練只能每2-3週實施一次。

7、連續4-9天有比賽

有些綜合性運動會（如奧運會、青運會、全運會）會連續4-9天都進行比賽。此類比賽模式對運動員的身體負擔較大，因此在訓練期間模擬這類比賽模式並不可取。對於準備這種類型的比賽，建議運動員在日常參加2-3天的小型錦標賽，其中應包含4-5次需全力進行的小比賽。在日常訓練時可針對這類小型錦標賽的模式進行安排。

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以上為整理Bompa所提到的這幾種賽制的因應週期調整方式，當然除了這些還有其他的比賽模式。在具體安排訓練時只需遵循人體的疲勞恢復規律，做出相應調整即可。不過，在我們業餘市民跑者往往身體素質和恢復速度不若運動員，若要在生活和訓練找到平衡點，個人還是不建議參加太多賽事，尤其是對於自身狀況掌握不夠明確和定力不夠的跑者。