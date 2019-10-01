矽品臺中港灣馬拉松 「矽」手練跑做公益

2019-10-01 09:57 運動筆記 Justin Chen



連續舉辦四年，連年榮獲跑者好評的「2019矽品臺中港灣馬拉松」，今年移師至梧棲觀光漁港，路線沿途經過壯觀的風車大道以及極富優美景色的高美濕地。

除了專業的賽程規劃，活動伴手禮也十分吸睛，包含紀念衣、運動毛巾、熊本熊隨手杯(授權商品)、飛狼微旅斜肩包、304不鏽鋼馬卡龍保溫提鍋、小小兵玻璃保鮮盒&保鮮袋等多項紀念好禮，適合全家大小一同挑戰，引爆海岸線！同時主辦單位還加碼多項摸彩好禮，只要報名路跑活動並完成繳費，就享有摸彩資格，號稱「CP值史上最高」。

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首創結合「樂活i運動」APP推廣「愛心雲端路跑」，10月19日至12月18日將每天於APP上的練跑紀錄拍照上傳至粉絲團，每跑一公里就幫您捐款一元，累積的公益里程數將轉換為愛心捐款，幫助臺中市山海屯脊髓損傷者協會、中華民國唐氏症基金會，由矽品作為雲端公益里程募集的發起人，邀請大家一起與矽品把愛跑出去。

賽事分為半馬組(21公里)、挑戰組(13公里)和樂活組(5公里)，擬於12月22日上午6時在梧棲觀光漁港起跑，多好豐富好禮加持，報名情況熱烈，主辦單位特別加碼延長報名至10月15日，全採網路報名，報名請上「樂活報名網」https://lohasnet.tw/Spil2019

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