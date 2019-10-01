跑步小品／誤會大了 從肥宅女到女漢子之路

2019-10-01 10:17 運動筆記 Yijen Ou



我說：我是很胖的肥宅女。(會有人想用饅頭砸我滿頭包嗎?)

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但，住手!!!人生誰無過去沒黑歷史嘛 (攤手

要不是前兩天剛公佈的2020波馬錄取門檻再提高，比標準再高1分39秒!我才不會受刺激公開黑歷史以示決心：「我 想 再 拚 BQ，進入馬拉松的聖殿,平民的奧運。」曾經上了大學後放肆過度變成真正的肥宅女，當時愛熬夜愛吃甜食不愛運動不愛流汗，漸漸才20初的青春年華被自已搞砸~(不信你們看，這真的是22歲的我😂😳🤔😣😵 大崩壞

改變的契機已經模糊，某一天被雷打到清醒吧，在身鏡前自我厭惡且沮喪。開始去走操場，對！ 就是走，記得當時跑跑走走個10圈就覺得自己超級霹靂無敵厲害🤣再搭配不健康斷食跟體適能（對！就是體適能測驗那些當做運動@@），可能老天爺看我年輕還沒嫁不好苛責我，當時〝病態〞的瘦回來，就是那種偽林黛玉型瘦歸瘦，但一年365天我有300天處於感冒咳嗽中，偏偏當時著迷於白瘦審美觀，秉持著小鳥胃不曬太陽不愛流汗好幾年。(哈哈哈哈哈 現在回想都覺得 天吶! 我也太蠢了。)

可是，人生沒有那麼簡單!某一天我又被雷打到，為了電視中一美似天堂的山林雪景，興起 我 想 要 去爬 那 座 山！ 身為行動力快速的獅子座，立馬準備就要練體能了嘛 ，跑步又出現在我的選項中，畢竟這是最不受限制最容易執行的運動之一了。結果第一回跑大安森林公園500公尺後就喘得放棄，真的是弱到不行，一度懷疑我根本不是運動的料。

只要願意吃苦，永遠會驚訝自己的可塑性。

四年前遇到R2R遇到一群好朋友開啟了平日練跑假日練山路年度練百岳的戶外咖生活，從順利爬完漢拏山到後面持續至現在的各種挑戰…

這一切活動從只想順利爬山、跑完初馬到想跑進430跟妄想收集亞洲三大最高峰，至於波馬-馬拉松殿堂完全沒想過！畢竟我初馬跑到痛苦萬分才4小時55分作收😵

直到去年底(2018)因緣際會為了美津濃第一次接受科學化訓練按表操課，被eddy教練逼出潛能。(哈哈哈哈哈~就是教練朋友太自律太認真，佛心幫開課表讓我吃，我若翹課都會很心虛，最後不到非不得已或身體承受不住才敢翹課)

那次的美津濃跑第三棒意外跑了19分

他老婆倩倩兼我好友術後也重啟訓練，去年台北半馬後看看我們跑出的1小時46分，用最粗糙的計算半馬+半馬+10分=全馬時間，發覺距離BQ更近了是有可能達標的，揪我一起發夢：「我 們 女 漢 子 也 要 去 跑 波 馬！」

然而全馬不是凡人想的那麼簡單，今年初(2019)的渣打馬我還是訓練不夠，又是個咬牙切齒痛得猙獰狀態跑進終點，當然也沒拚到BQ最低標準。

心得請見:https://pse.is/LUXVQ

不甘心吶! (賭上研所一定能上我們學校，就不報名第二所，因為考試時間跟首爾馬撞期)，馬上報名三月份的首爾馬拉松，跟教練說拜託繼續開課表，想繼續訓練，煎熬沒關係!我們想再跑一次!

練跑的過程真的好虐好想放棄

今年(2019)三月的首爾馬終於戲劇化達標BQ，這一場賽事不論如何都是我深刻回憶，第一次國外馬第一次達標~~~心得:https://pse.is/LGSCL

但是，就在上週！再睜大眼看一次!沒錯! 2020波士頓馬拉松錄取門檻又提高了!The needed below qualifying standard 1:39.

吼吼吼！ 真是太逼迫人了！ 我們被刷掉了😭

沒關係！夢想就有前進目標，失敗再重新來過就好！

這次挑戰更難，可說是我活到現在最艱難的任務。今年八月開始多重身分，上班族-下半年度工作處於超級爆炸忙狀態，平日加班跟上課，假日出差開課是常態。學生-當起碩士生，跨領域研究所課程又全英文快搞瘋我。跑者-練跑的目標想要再提升到半馬100分以及全馬330。噢~對了，還要排時間約會跟爬山，哈哈哈哈哈 在這兩個月中忙到眼壓飆高努力調整適應跟妥善分配時間，我常問自己，要不要暫時放棄練跑?不要吃課表了好不好？把時間拿來補眠或再多讀幾小時英文?心裡答案都是:不要!我不要!我不想放棄!練跑雖然有壓力，但同時也很是抒壓，總是在前往練跑的路上嚷嚷著:今天好累好不想跑，現在下大雨到底為什麼還要起床練跑! 只是嚷嚷歸嚷嚷，兩人還是出現在田徑場、河濱集合點或健身房🤣一次又一次的享受著完成課表的開心，以及完成課表後的放鬆感。

這就是運動練跑讓人著迷的地方，也是讓我做夢的地方。

我，不僅是想要推進自己全馬的成績，其實我真正想做的是:將自己訓練成全能的女漢子，如同Tiffany充滿官能的美之外，以愛、智慧與夢想繼續豐富每一個明天，希望到老的時候有無限的故事可以回味，各種經歷的照片可以回憶，不再懊惱蹉跎掉的歲月年華。

#肥宅女也有春天#健康焦糖黑#運動筆記徵文大賞ft.圓夢計畫