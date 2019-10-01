親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

不斷更新／宜蘭南方澳跨海大橋驚傳斷裂 20多人受傷

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢 半買半相送

運動筆記【關於跑步】學會簡單生活只為每一天的練跑訓練【關於跑步】誤會大了!肥宅女到女漢子之路
健行筆記帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段士林/雙溪公園步道
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

跑步小品／誤會大了 從肥宅女到女漢子之路

2019-10-01 10:17運動筆記 Yijen Ou

我說：我是很胖的肥宅女。(會有人想用饅頭砸我滿頭包嗎?)

分享

但，住手!!!人生誰無過去沒黑歷史嘛 (攤手

要不是前兩天剛公佈的2020波馬錄取門檻再提高，比標準再高1分39秒!我才不會受刺激公開黑歷史以示決心：「我 想 再 拚 BQ，進入馬拉松的聖殿,平民的奧運。」曾經上了大學後放肆過度變成真正的肥宅女，當時愛熬夜愛吃甜食不愛運動不愛流汗，漸漸才20初的青春年華被自已搞砸~(不信你們看，這真的是22歲的我😂😳🤔😣😵 大崩壞

改變的契機已經模糊，某一天被雷打到清醒吧，在身鏡前自我厭惡且沮喪。開始去走操場，對！ 就是走，記得當時跑跑走走個10圈就覺得自己超級霹靂無敵厲害🤣再搭配不健康斷食跟體適能（對！就是體適能測驗那些當做運動@@），可能老天爺看我年輕還沒嫁不好苛責我，當時〝病態〞的瘦回來，就是那種偽林黛玉型瘦歸瘦，但一年365天我有300天處於感冒咳嗽中，偏偏當時著迷於白瘦審美觀，秉持著小鳥胃不曬太陽不愛流汗好幾年。(哈哈哈哈哈 現在回想都覺得 天吶! 我也太蠢了。)

可是，人生沒有那麼簡單!某一天我又被雷打到，為了電視中一美似天堂的山林雪景，興起 我 想 要 去爬 那 座 山！ 身為行動力快速的獅子座，立馬準備就要練體能了嘛 ，跑步又出現在我的選項中，畢竟這是最不受限制最容易執行的運動之一了。結果第一回跑大安森林公園500公尺後就喘得放棄，真的是弱到不行，一度懷疑我根本不是運動的料。

只要願意吃苦，永遠會驚訝自己的可塑性。

四年前遇到R2R遇到一群好朋友開啟了平日練跑假日練山路年度練百岳的戶外咖生活，從順利爬完漢拏山到後面持續至現在的各種挑戰…

這一切活動從只想順利爬山、跑完初馬到想跑進430跟妄想收集亞洲三大最高峰，至於波馬-馬拉松殿堂完全沒想過！畢竟我初馬跑到痛苦萬分才4小時55分作收😵

直到去年底(2018)因緣際會為了美津濃第一次接受科學化訓練按表操課，被eddy教練逼出潛能。(哈哈哈哈哈~就是教練朋友太自律太認真，佛心幫開課表讓我吃，我若翹課都會很心虛，最後不到非不得已或身體承受不住才敢翹課)

那次的美津濃跑第三棒意外跑了19分

他老婆倩倩兼我好友術後也重啟訓練，去年台北半馬後看看我們跑出的1小時46分，用最粗糙的計算半馬+半馬+10分=全馬時間，發覺距離BQ更近了是有可能達標的，揪我一起發夢：「我 們 女 漢 子 也 要 去 跑 波 馬！」

然而全馬不是凡人想的那麼簡單，今年初(2019)的渣打馬我還是訓練不夠，又是個咬牙切齒痛得猙獰狀態跑進終點，當然也沒拚到BQ最低標準。

心得請見:https://pse.is/LUXVQ

不甘心吶! (賭上研所一定能上我們學校，就不報名第二所，因為考試時間跟首爾馬撞期)，馬上報名三月份的首爾馬拉松，跟教練說拜託繼續開課表，想繼續訓練，煎熬沒關係!我們想再跑一次!

練跑的過程真的好虐好想放棄

今年(2019)三月的首爾馬終於戲劇化達標BQ，這一場賽事不論如何都是我深刻回憶，第一次國外馬第一次達標~~~心得:https://pse.is/LGSCL

但是，就在上週！再睜大眼看一次!沒錯! 2020波士頓馬拉松錄取門檻又提高了!The needed below qualifying standard 1:39.

吼吼吼！ 真是太逼迫人了！ 我們被刷掉了😭

沒關係！夢想就有前進目標，失敗再重新來過就好！

這次挑戰更難，可說是我活到現在最艱難的任務。今年八月開始多重身分，上班族-下半年度工作處於超級爆炸忙狀態，平日加班跟上課，假日出差開課是常態。學生-當起碩士生，跨領域研究所課程又全英文快搞瘋我。跑者-練跑的目標想要再提升到半馬100分以及全馬330。噢~對了，還要排時間約會跟爬山，哈哈哈哈哈 在這兩個月中忙到眼壓飆高努力調整適應跟妥善分配時間，我常問自己，要不要暫時放棄練跑?不要吃課表了好不好？把時間拿來補眠或再多讀幾小時英文?心裡答案都是:不要!我不要!我不想放棄!練跑雖然有壓力，但同時也很是抒壓，總是在前往練跑的路上嚷嚷著:今天好累好不想跑，現在下大雨到底為什麼還要起床練跑! 只是嚷嚷歸嚷嚷，兩人還是出現在田徑場、河濱集合點或健身房🤣一次又一次的享受著完成課表的開心，以及完成課表後的放鬆感。

這就是運動練跑讓人著迷的地方，也是讓我做夢的地方。

我，不僅是想要推進自己全馬的成績，其實我真正想做的是:將自己訓練成全能的女漢子，如同Tiffany充滿官能的美之外，以愛、智慧與夢想繼續豐富每一個明天，希望到老的時候有無限的故事可以回味，各種經歷的照片可以回憶，不再懊惱蹉跎掉的歲月年華。

#肥宅女也有春天#健康焦糖黑#運動筆記徵文大賞ft.圓夢計畫

田徑

相關新聞

西濱彰化通車路跑 好景、好禮、好運一次滿足

2019-10-01 09:48

矽品臺中港灣馬拉松 「矽」手練跑做公益

2019-10-01 09:57

跑步知識／頻繁參賽好嗎? 如何就不同賽制和頻率安排訓練計劃

2019-10-01 10:05

賽事心得／台中高鐵歡樂馬 湯包、神帽與同學

2019-09-30 09:52

跑步小品／Run for Smile 🎶

2019-10-01 10:31

跑步小品／學會簡單生活 只為每一天的練跑訓練

2019-10-01 10:27

賽事心得／疾速大阪訓練營 身心有點氣餒

2019-10-01 09:42

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 5000 in a Wave Duel

2019-10-01 09:38

MGC點將錄／黑崎老僧 園田隼

2019-09-30 10:39

MGC點將錄／出水芙蓉 一山麻緒

2019-09-30 10:33

MGC點將錄／腹肌女皇 松田瑞生

2019-09-30 10:25

MGC點將錄／初代山神 今井正人

2019-09-30 10:19

跑步小品／成為自己的光 妳可以很不一樣

2019-09-30 09:56

賽事心得／神戶馬拉松 歡樂四日遊之不可思議破4了！

2019-09-30 09:42

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 從測驗看到了成果

2019-09-30 09:32

跑步知識／運筆說文解字－我不跑了

2019-09-30 09:27

綠島「越獄」路跑 穿囚服迎曙光

2019-09-29 23:20

傷害防護／膝蓋痛走不動？退化性關節炎成因與治療

2019-09-28 10:16

傷害防護／有傷更要動 防護懶人包一次看懂

2019-09-28 10:12

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 跑者都是防水的！

2019-09-27 06:00

賽事心得／三登波馬聖殿 41個月的全馬旅程

2019-09-27 06:00

焦點人物／ 策略大師李吉仁教授：跑出自我內在的原力

2019-09-27 06:00

帶小比旅跑台灣／小琉球自主馬 不斷爬坡下坡

2019-09-27 06:00

跑步知識／會跑也要會吃 缺「鐵」難進步！

2019-09-27 06:00

跑步小品／ 跑步讓我變的勇敢挑戰自己

2019-09-27 06:00

跑步知識／熟記這4招 幫你時刻保持身體最佳狀態

2019-09-26 06:00

推薦10K以上平路練習路線 圓山-社子島

2019-09-26 06:00

賽事心得／動感亞洲越野賽 野跑之於人生、跌倒爬起來就好

2019-09-26 06:00

跑步小品／人生短短幾個秋 享受跑馬的過程

2019-09-26 06:00

跑步小品／我為何樂此不疲跑馬？

2019-09-26 06:00

旗山馬周邊商品開箱 運動員說讚

2019-09-25 23:32

跑步小品／跑步 是我最貼近自己的時刻

2019-09-25 10:08

跑步小品／為何而跑？ 就是愛錢、愛吃、愛漂亮

2019-09-25 10:05

影片剪輯／新屋馬拉松 好吃不好跑

2019-09-25 10:00

賽事心得／UTMB初百mile 神人勿進、新手必看

2019-09-25 09:43

路跑圖輯／新屋馬拉松 這樣的賽事一次就夠了

2019-09-25 09:37

帶小比旅跑台灣／新屋馬拉松 跑慢的人沒補給

2019-09-25 09:29

日本人跑遍台灣／Parkrun 歐洲常見的免費週末5K Run

2019-09-25 09:20

報名費漲到1千8 台北馬拉松跑友怨

2019-09-24 23:07
看更多

熱門文章

恰恰引退／引退式有遺憾 網友：情緒不連貫

2019-09-30 11:37

中職／味全龍首場正式賽對澳職 張泰山宣布復出

2019-09-30 11:57

中職／兄弟再戰悍將爭王 彭政閔：目標總冠軍

2019-09-30 18:08

NBA／詹皇季前輕鬆打 湖人主帥：我們學聰明了

2019-09-30 15:42

NBA／談戴維斯攻守全能 朗多：讓我想起賈奈特

2019-09-30 13:27

MLB／打擊率萬分之6勝出 葉力奇還不是最驚險

2019-09-30 16:47

恰恰引退／恰恰教練不想穿23號 草總有前例

2019-09-30 12:06

MLB／邦賈納代打對決克蕭 最終戰劇本超乎想像

2019-09-30 11:18

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-09-30 12:50

恰恰引退／19年前看林易增引退 恰恰榮退圓夢

2019-09-30 12:20

MLB／史上最狂6648轟 雙城307轟扳倒洋基

2019-09-30 17:33

中職／彭政閔吸票效應驚人 各隊9月觀眾大爆發

2019-09-30 15:37

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

NBA／迎第22個賽季 卡特：打球不是為了破紀錄

2019-09-30 16:02

MLB／小熊、海盜教頭失業 麥登可能執教天使

2019-09-30 12:43

亞錦賽／鄧愷威集訓練投驚豔 下個球季拚3A

2019-09-30 18:25

排球／最強高中生 19歲張育陞旅日

2019-09-30 11:17

亞錦賽／中華隊預賽碰日本 大陸來台與否成謎

2019-09-30 15:37

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

NBA／哈登後撤步走步？ 丹東尼：聯盟說不是

2019-09-30 20:29

日職／阪神6連勝奇蹟逆轉 氣走廣島闖進季後賽

2019-09-30 20:31

NBA／健康擺第一位 暴龍小加索開訓當觀眾

2019-09-30 14:50

排球／最強高中生旅日 張育陞最不捨媽媽

2019-09-30 14:28

亞錦賽／旅美宋文華本季自評80分 盼參賽證明自己

2019-09-30 17:08

NBA／羅瑞進入合約年：不會因此感到壓力

2019-09-30 17:45

日職／前興農牛投手高津臣吾 將接養樂多教頭

2019-09-30 15:11

田徑世錦賽／陳奎儒拚東奧門票 110欄晉準決賽

2019-10-01 02:11

NBA／詹皇高中球衣拍賣 競標價破百萬

2019-09-30 10:17

MLB／檢視五台將本季成績單 2人大聯盟初體驗

2019-09-30 10:46

中職／兄弟補賽再拚季冠軍 恰恰會亮相？

2019-10-01 00:26

衝浪／兩個孩子的辣媽陳美彤 赴美參賽奪銀

2019-09-30 19:04

MLB／今日戰績表 柯爾5局10K奪20勝本季第二位

2019-09-30 14:23

田徑世錦賽／美國最強媽媽 金牌數超越牙買加閃電

2019-09-30 12:41

NBA／湯普森復出不躁進 至少休到明星賽

2019-10-01 08:18

田徑世錦賽／當媽飆百米第4金 牙買加女將抱2歲兒慶祝

2019-09-30 17:51

MLB／紅雀國聯中區封王 季後賽組合定案

2019-10-01 00:26

MLB／天使隊開除奧斯穆斯 麥登繼任機會高

2019-10-01 08:48

IWWF亞洲滑水賽 女將陳羽榛勇奪台灣史上首金

2019-09-30 14:40

全國健美賽／嘉南藥大侯妤慈 雙金加身

2019-09-30 23:58

MLB／留貝茲加馬丁尼茲？紅襪：有方法但很難

2019-10-01 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top