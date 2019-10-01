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賽事心得／疾速大阪訓練營 身心有點氣餒

2019-10-01 09:42運動筆記 陸承蔚

疾速大阪訓練營_Day36_休息日

昨天五公里測試

策略：慢慢、保守跑，但 盡力⋯（事實目前狀況也只能慢慢、保守）開跑沒多久，一腳鞋帶掉～（沒關係，跑在第四道很空，專注步伐邁進不要踩到自己）過了三公里，第二隻鞋帶也掉～（F#%！先不管）。繼續往前跑了一段時間，感到鞋帶浸在積滿水的操場，不斷噴甩，覺得太危險，於是找到空擋跑到邊間，把鞋帶重新綁緊再上。

回到跑道穩住呼吸，想著：「不要慌，沒關係，反正今天妳本來就快不了，練習保留最後一公里可以加速的配速狀態。」同時心想：「我在幹嘛？！怎麼會出鞋帶這種錯？。⋯⋯⋯ 腦中不自覺浮出一道道畫面，～「人生啊！」《聖母峰馬拉松》開賽前四天急性高山症、《東京馬拉松》開賽前兩週被小偉傳染A型流感、跑《波士頓馬拉松》時韌帶碎裂已休跑半年、而今天開訓一個月，五公里測試足弓發炎，連三天課表都DNF。

身心有點氣餒，感覺此刻無法突破，跑有什麼意義？（是不是該停下腳步？）另外，這段時間雖然恢復訓練，但大部分時間心率都維持在快樂的綠色區間、頂多偶爾跑到藍色；不要說紅，現在心臟對黃、橘二區完全不熟。但五公里測試認真放手跑，就該一路待在黃、橘區（但此刻黃橘區我可以待多久？）

想著黃橘區，心臟開始澎澎、澎澎、不斷逐漸巨大的跳著，我覺得自己正在雨中變成一顆柳橙，身體開始有酸的感覺（好久沒有這樣感覺了）。好酸、好酸、好酸，然後⋯慢慢地，腦袋開始甜了起來，有種幸運、幸福感！《聖母峰馬拉松》急性高山症發作，但我平安完賽！《東京馬拉松》因A型流感，身體沒有調到最好的狀態，但依舊快了BQ近十分鐘，安全拿到門票！

《波士頓馬拉松》跑完韌帶沒斷，可以持續安心養傷康復。而5K測試，當下跑起來不再那麼痛，要感謝楊大哥前一日妙手回春把「跟骨」喬回。想著：「我好幸運、幸福、幸運、幸福⋯」，靠近計圈的Neil Lai教練時，問：「剩二圈嗎？」他點頭後，我再次調整呼吸、加速！⋯ 終於完成許久未見的5K! （而且也是第一次跑第四道的大5K)結束時，沒有很累。看著天空陣陣飄雨，覺得老天爺下的料，會讓人生炒出更棒佳餚！

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