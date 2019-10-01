跑步小品／學會簡單生活 只為每一天的練跑訓練

2019-10-01 10:27 運動筆記 Chong Jhen



關於跑步，我想說的是.......可惡的跑步，讓我成為「每個週末或假日都只能穿運動服之內心想成為辣妹」的廢宅！

我是跑齡一年多的鍵盤跑者廢宅，確切開始入派的時間是2018年7月26日，因為回到家鄉花蓮，下班後非常無聊，只好開始跑步，剛好有報名到12月的太魯閣馬拉松，使我開始有動力跟規律的慢跑。

剛入派的時候，我都拿著手機記錄跑步，還沒有打算買手錶，廢宅給自己的目標是規律跑步三個月後再買錶，雖然每次都跑得很龜速，但是身為鍵盤跑者，給自己12月的太馬目標是十二公里70鐘內把自己送回終點。由於目標太過於遙遠，廢宅也是每天晚上看了很多有關於跑步的文章，instagram上也follow很多很厲害的跑者，肖想自己有一天也能像她們一樣強，不過我還是跑得很龜.......每個月的月初，也都會幫自己訂一個有點難度的月跑量目標，到月底都會認真懺悔跟反省還不夠認真的自己，並且展望下個月🤣🤣

跑者是孤獨的，我深切能體會這句話，剛開始的時候，身邊沒有一個人在跑步，只有零星幾個偶爾跑一下(一個月跑一兩次的那種)，所以我每天就會去刺激一下那些偶爾在跑的同事們，要逼死他們的概念，於是有位男同事湯婆婆，憑藉著自己的腳長，又加上是男的，隨便跑個十公里就五十八分，這個讓廢宅我很氣憤，也更認真的練跑下去！

剛開始的時候，打開門出去跑步，對我來說，也是很難不是很情願的事，爸爸甚至說：「再怎麼練也跑不贏別人啦。」我說：「還沒開始就放棄，才是輸家。」就這樣，繼續一個人的練跑兩三個月，大部分都跑家裡附近的河堤，偶爾跑學校操場，假日偶爾會去鯉魚潭跑一兩圈。這時候，也只有少部分的同事們知道我每天都在跑步，爸爸媽媽都不太看好我，因為十ㄧ月要回台南看牙醫，順便報了一場小路跑賽，當做近期訓練的檢核，雖然成績沒有符合理想，但卻意外拿到分二，從此之後，爸爸媽媽都問我，何時出門練跑🤣🤣🤣🤣🤣

由於在臉書上發了得獎的裝逼照後，同事們也常常問我，你昨天跑了沒🤣🤣🤣🤣🤣換我被大家逼死的概念，不過很感謝這路上有同事們的提問，這都是我每次下班累得跟狗的時候，還有勇氣打開門出去練跑的動力。剛開始的前幾個月，我都亂穿運動鞋，那種底很硬的鞋子，跑完的時候，腳掌都有點痛，膝蓋也不太舒服，後來連續跑三個月後，換了人生第一雙正式的跑鞋Nike pegasus35，跑起來腳掌再也不會痛了。我的那雙跑鞋，他的名字叫飛越六分速的小黑黑🤣🤣🤣🤣

11月21日，第一次跟花蓮路跑界慈愛善良的妙妙女神跑了十公里，感謝同事的牽線，於是就在女神威猛的帶領之下，一直挑戰自己最遠的距離，從十二公里到二十公里，感謝女神每次的帶領，還有十二月的連續十天十公里挑戰，再次感恩女神，總把不可能變成可能。

12月的太馬目標，沒有達標，以76分鐘送自己回終點。不過，我還是很開心，因為過去四五個月，那個不管天氣多熱，颱風剛走，生病感冒，下雨還跑的我，每天堅持練跑的承諾做到了！很值得為自己買一隻錶。於是，鍵盤跑者又幫自己訂了一個遙不可及的年度目標：2019年半馬破2 !!!!!🤣🤣🤣🤣🤣

我報了一場四月在家鄉的路跑賽，在這之前，也幫自己安排期中考測驗，也就是三月的Skechers女子路跑十公里，一月到二月的時候，自己也有自主練習過21.1公里三次，最好的一次成績是2:11:00，三月的女子路跑十公里，我跑了54:23，而就在我堅信自己很有機會初半馬就破2的情況下，三月底的某個清晨，要前往上班的路上的我，來不及閃避一個突然左轉，未打方向燈，要從機車道切入內車道的阿婆，於是就掰咖了，在休息十幾天後，表皮傷有長皮的時候，我開始練跑，雖然晚上依然不能側睡，因為骨頭側躺壓著會痛，就這樣練了五六次十公里，我就去參加我的初半馬，那天我跑到20公里後，還是棄賽了，原因是胃痛🤣🤣🤣

這張逼機臉的照，感謝運筆帥氣攝影師，可惜的是，一路上的相機，我都很假掰的用盡力氣擺出最可愛迷人的笑容，唯獨放棄終點前這個相機，悲劇Ｑ＿＿＿＿＿Ｑ

失落了好幾天，但其實想想，馬拉松迷人的地方，不是比賽當下，而是在準備過程的各種內心戲，我喜歡這樣的我，就算寒流來的時候，冷到不想出門，打開門又關上又打開門，前兩公里還沒熱起來，冷到不行的跑著，還有跑到一半下雨，卻沒有不開心的我，因為我最喜歡下雨天跑步了，跑起來很涼🤣🤣🤣🤣🤣

五六月，沒有特別的訓練計畫，不過跑步還是我的日常，去了一趟東京玩耍，最重要的還是要有跑步行程，所以跑了八丁堀、皇居、隅田川，用跑步去認識一個城市，這是我目前最喜歡的方式，日本的天氣很舒服，非常適合跑者，此外，我也幫自己規劃一個瘋狂的生日計劃，就是每年快生日的時候，要跑一個生日的歲數，且時間要比2019年第一次跑這個計畫的我還快🤣🤣🤣🤣🤣

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在此鄭重申明，理論上我18歲，多的里程數，都是眼睛孽障重🤣🤣🤣🤣🤣

說好的2019年半馬要破2的我，還是很認份地報了兩場半馬，分別在十一月和十二月，期望今年我能擺脫鍵盤跑者這個等級，變成一個說到做到的跑者。最近參加美津濃訓練營，看到一個五公里跑了22分鐘的姊姊，又激發我訂下一個遙不可及的目標，就是五公里要跑進25分內🤣🤣🤣🤣🤣 並配上我的第二雙跑鞋 Mizuno wave duel，我叫它「飛越五分速的帥氣小紅」，期望能對得起這雙鞋的精神，我會盡力和努力擺脫「鍵盤跑者」這個等級。

而在這不斷練跑的過程裡，也意外促進很多身邊的朋友開始跑步。目前我的學姊也開始跑步中毒，她身為一個初學者，卻跑得非常厲害，讓我芒刺在背(咦？)，為了讓她有個目標，我會努力前進不被超越🤣🤣🤣🤣🤣(在此喊話，學姊你休想超越我🤣🤣🤣🤣🤣)最後不得不提一位，在地球另一端認真練跑、成熟獨立、充滿智慧的雙胞胎姊姊，感謝她用完賽禮超棒的理由，拐騙我跑了人生第一場路跑，希望有朝一日能跟她一起跑波士頓馬拉松❤️

如果能有機會初馬就是名古屋馬的話，還有教練提攜，我覺得2019年我的好運都梭哈了吧🤣🤣🤣🤣🤣感謝這路上給予我幫助的所有人，還有曾經一起跑過的朋友們，我的同事朋友家人，還有正在看這篇文章的你妳您，我會繼續跑下去的！而在我短短的跑齡當中，我跑過了1812.6公里，在這些日子裡，關於跑步，我學會了堅持，學會自律，學會簡單生活只為每一天的練跑訓練！

2018年： JUL 13.86. AUG 43.66. SEP 150.7. OCT 87.96 NOV 117.5. DEC 201.9

2019年：JAN 191.7. FEB 139.7. MAR 105.1 APR 118.2. May 103.6. JUN 103.6. JUL 140.8. AUG 163.6. SEP 159.3

PS.

1.可惜不像村上春樹文筆一樣好，所有文學修辭都還給老師了，希望教過我的國文老師們，都不要看到這篇🤣🤣🤣🤣🤣 然後，大家的腦袋都內建自動校稿功能，謝謝

2.因為是鍵盤跑者＋廢宅混合體，請各位資深前輩們，鞭小力點