跑步小品／Run for Smile 🎶

2019-10-01 10:31 運動筆記 jennifer_run



在廣播節目中抽中路跑資格！！（有這種事？）（笑）

就此開啟了跑步之路嗎？

還記得5K，對一個素人來講，就像是全馬那麼遙遠，跑起來跟別人走起來一樣快。。。就醬，整身汗，嘻嘻哈哈、但終點好遙遠～

但路跑就這麼神奇，看似累人的事，卻笑一笑1k、1k的加上去！

謝謝運筆，第1次上精選，

嘿嘿，跑步是件開心的事🎶

記得這場是從白天跑到天黑，

而似乎開始慢慢查覺到攝影大哥的角度！

無論風吹雨淋，辛苦扛大砲的攝影大哥👉🏻看到笑一個就對了😁✌🏻

路跑在不知不覺進入第三年，其間慢慢認識路跑同好！

跑步可以一個人聽音樂慢慢跑，也可以一群人，你快、陪著我慢😁也能哈拉一起跑～

跑步的頻率，從一星期1～2次，到今年幾乎每週固定3次練跑！

腦海裡慢慢浮現了＂初馬＂兩字⋯⋯

自己傻傻練嗎？（想起幾次腳傷慘痛的經驗）

加入跑團吧！

很幸運能加入Jaybird Running Crew ，有強大的團友，有親愛的陳雅芬教練💗

在跑團裡，大家都好快，我跑得最慢（當時7分速）

儘管知道跑步無需和他人比較，但壓力好大😰幾度想退團⋯

而內心也不知哪來的韌性，加上神隊友的鼓勵，開心能夠慢慢進步，

雖然目前仍努力往5分速邁進‼︎

說著說著，初馬就醬來了！

人生第一個42k

開心是跑在萬金石美麗的海岸線～

人生唯一一次的初馬，腳傷、不安⋯不、不，只有一個目標，就是笑著完賽。

其實笑著完賽，似乎不難也最難。。

不想那麼多了，好好享受這未知的42k吧！

路上遇到跑友們互相加油打氣💪🏻，一邊看著視野裡美麗的北海岸～何等幸福😌

來到人生第一個33k，撞牆期也沒放過我 ，腳痛與意志力的搏鬥，走走停停，

幸而眼前出現藍色氣球，哇！是運筆的車長們，心想，跟上吧！別忘了終極目標，想笑著完賽！

車長們一路有說有笑，鼓勵著我們！直到萬金石最後的大魔王👉🏻暗黑隧道（請容我任性命名），沒有跟上530的配速列車，不知道能否順利完賽⋯

很開心能夠笑著完賽，由衷謝謝列車長們！

全馬都敢跑了，還有什麼事難得倒的呢😁

分享 facebook

Run for Smile 🎶

跑步是件開心的事，會是我的，也會是你的開心事(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

就讓我們一起未完待續吧～～