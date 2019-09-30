賽事心得／神戶馬拉松 歡樂四日遊之不可思議破4了！

2019-09-30 09:42 運動筆記 鄭乃芸



好想念神戶，還有好多事情沒做，回去看了一下名古屋馬的心得，還是想來好好紀錄一下神戶第二馬。

📅 Day1 植物園&Expo

下飛機衝去去了唯一離市區比較近的山上植物園賞楓，還蠻美的，不過我還是比較喜歡那種街道上的楓葉，而且小插曲是我又穿了那雙超小的flyknit當走路鞋，結果到了晚上整個把腳綁超級緊超級後悔的啊…

(秋天的日本一路上都好美，我的鞋子太小了有點難走)

趕在六點前下山去Expo領物資，因為前一天三點睡覺趕飛機，幾乎整天都沒睡，所以去Expo也沒什麼精力拍照，印象深刻的事情是在第一生命攤位前面拍照，工作人員幫忙調整目標完賽時間，我說了4:12:00。4小時是我遲早想完成但在這次比賽中不怎麼敢設下的高標(怕後段爆很慘)，雖然知道一個月前最後一次LSD 30公里的練習速度都落在5’45且只休息一回跑起來還很順，這對我來說增加很多信心，可是在跑田中馬的時候可能一開始兩公里速度拉得太快(前2k 5’00後面維持5’15到上山前約14k)，最後的6k跑得挺辛苦的，跑完腳還痠了兩天…。記憶只停留在這次，如果21k都這麼累的話，42k公里到底怎麼辦啊。考慮一下若412是個有把握又能維持在6分速的目標，那就先這樣求順順利利地完賽吧…。

(和一般其他的Expo賣很多運動用品有別，Expo 除了亞瑟士之外，比較多神戶當地的攤位，多了很多熱情的感覺。^^)

📅 Day2 六甲山 Meets Art 藝術季

去了在網路上找尋到神戶的六甲山藝術季（每年舉辦的時間大概是9-11月，我們趕上了最後的一兩週），也是這次最喜歡的行程，楓葉季來到尾聲楓紅剩下一點點，整個山上的人不多，花了好多時間尋找各種藝術裝置，好不悠哉！每個點之間都是透過園區內的巴士和纜車來通行十分方便，裝置藝術都是知名的設計師設計的，超級喜歡，晚上還看的到夜景呢，就這樣晃一晃晃到六點左右才坐車下山準備晚餐。(玩到都忘了明天的馬拉松才是本次行程的重點哈哈>

晚上摸一摸還是摸到九點才回到飯店，不免俗拍一下裝備的照片(穿著Rebecca從倫敦馬帶給我的倫敦馬T加持!!!)。

鑑於上次名古屋馬帶了一堆不喜歡的補給，從頭到尾幾乎只補了一點糖果，最終連抬腳的力氣都沒有了！這次有記取教訓挑選適合的補給，告訴自己要全部吃完。

📅Day3 神戶馬比賽日🚩起跑前

比賽時間是9點左右，早起還能簡單在飯店吃個早餐再出門(但還是搞到快來不及)，丁陪我一起走到選手區，就簡單約了幾個點，時間有點我就趕快前往寄物後去排廁所簡單做一些伸展。我把手機也一起寄過去了，後來看到大家都在拍照有點後悔，不過我這次帶了一大堆補給實在不知道手機還能塞哪，那就專心跑破412吧。

(剛出門還睡眼惺忪的我v.s.要進入管制區有點緊張的我)

🚩1-10k

因為J區是wave2出發，出發時離比賽開始時間過了15分鐘，已不見4小的Pacer，沒帶緊張1-5k就順順地跟著人群跑，為了要維持著6分速以內還是有扒開一些人，加油的民眾也都熱情，一開始一直在找著丁，後來元町到7k左右的鐵人都不見他的身影，想說隨緣了不要一直鑽來鑽去；8k時吃了第一包補給，一切就順順地以5’40進展到10k左右，腳底有一點點感覺，想著順利完賽就很好。

🚩11-21k

沿路有時候多人加油有時候少人，還是以5’30-5’40前進，大約13-14k菁英選手已經折返了，看著附近的人號碼布發現狀態不錯身邊已經都是wave1出發的人。17k左右的時候進入明石海峽大橋，天氣變得有點熱，跑得快一點就不會曬到那麼多太陽了。到20k折返又繼續鼓勵要自己過一半了，速度還可以維持在5’30左右，半馬的成績是1:58:36，算了算破四是有機會的，那要後面不掉速才能。

(已經可以看到不少菁英選手折返了，這個路段還有很多居民會從家裡探出頭來為大家加油，超級熱情！)

🚩20-30k

後來23.24k左右經過了一個穿台灣衣服的跑者，看他跑得有點吃力了，我跑過他跟他說加油，他也回我說加油，我們又各自向前，現在狀態還不錯，可以試試看維持到最後。到了26-28k腳底開始有點吃力，要努力維持速度爭取一點時間最後10k才能掉速，過30k就是倒數了!!不過當30k真的來臨時，感覺已經撞牆，腳底好痛腳抬一步都覺得吃力「如果我的心裡想要達成的話，就只是身體願不願意跟上了」練了這麽久還有前面賺的時間我一定可以，就繼續轉移注意力計算著下次吃補給的時間。

🚩30-38k

撐到34.35k第一次見到丁，和他揮了揮手，實在沒力氣停下來拍照，把手套給他繼續往前；時間看起來剩下的距離想破四可以穩穩地用6分速完賽，而我也累了就開始鼓勵自己跑到水站可以走30秒左右休息…所以每兩公里總是5分半和6分半穿插。

(神戶的秋天真的非常非常美，超級適合跑步)

🚩38-42k

38k上了大橋，比賽之前就知道有個大橋，之前遇到了好幾個小的還以爲已經到了，但真的看到就會知道大橋是不會認錯的，因為真的好長好斜(尤其對一個跑了30k的人…)，好不容易上了橋但它大概蔓延1-2公里硬跑了一陣看不到盡頭，我有點放棄了破四的念頭，蹲在地上5秒感覺腳不是自己的，已經整隻麻掉了，我跟自己說一定要趕快跑起來，想著之前追蹤朋友的比賽到後面掉速也不會掉太多，還有Jay說馬拉松本來就是35公里才開始的，我不知道是否能破四但又努力跑了起來，還好過不久就看到下坡了，我多計算了約400公尺的手錶也在這時紀錄跑到41公里了（多虧有他一直說服自己快結束了），推算一下時間如果我還能用6分速以內跑完是有機會的，還好下坡挺輕鬆的，只是回到平地後又有快1k的戰鬥，我想著我快完成了⋯一直找著那個完賽的拱門只是她真的好遠，不過平時無極限好幾個訓練比現在累得要死的800公尺都撐過來了，這一次一定也可以的，在最後100公尺前看到了拱門，知道自己辦到了，踏過終點那秒我破四了，腦中一片空白，裝著好多的不可思議⋯

(好像就是這個大橋，也不是很陡但就是很長...)

🚩完賽

跑過春夏秋冬就知道到底夏天有多難熬、冬天有多難早起、自己在操場有多麽無聊、間歇有多麽痛苦、許多強者用一個高速堅持42k有多麽不容易，但就因爲如此，才有一次次挑戰跟突破的價值。

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(破4的心情只有超.級.開.心.)

🚩後記

神戶馬最感動的還有另一件事，就是回去領物資的時候，所有的志工都會非常有禮貌地拍手和你說辛苦了。拍手聲音貫穿整個體育館的時候，再想到自己練習時候的種種還有比賽的整個過程，真的會非常非常的感動！跑完後，因為行程只有四天而已，所以晚上就立馬奔回大阪然後吃頓好料的來犒賞自己了。

（きんのぶたー日本的壽喜燒吃到飽，除了壽喜燒外也可以點很多其他的小食。很喜歡吃得好撐～）

準備離開大阪的時候，看到好多大阪馬的廣告看板都已經列出來了。心裡默默想著，馬拉松的旅程和其他旅遊比起來更讓人覺得意猶未盡且久久都難以忘懷，真希望有一天也可以有機會來挑戰大阪馬拉松呢～：）