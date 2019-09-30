跑步小品／成為自己的光 妳可以很不一樣

2019-09-30 09:56 運動筆記 鄭筱靜



如果有風、讓風來...等風走如果有雨、讓雨下個徹底...等雨過天青

如果有太陽、讓烈日當頭...等它曬滿肌膚上

痛苦呢？也會來吧⋯⋯各種的掙扎與懷疑，最終再離去！

相信經過了這一整個的循環，你幾乎就完整的體會一場馬拉松了！

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跑步從來就不是件單純的事！

它豐富了你的生活、完整了你的人生；同時也瘦了你的荷包、卻肥沃了你的人際關係！

無論男孩女孩、男神女神、人夫人婦，只要在跑步的路上，都會是有共同話題的同路人。無差別的當兵談或媽媽經！

不時添置新裝備來燒對方，時而相親相愛也不忘互相傷害。

這就是能持續跑步的魅力啊⋯⋯

偶爾用緩慢的步伐思考著、反省著，再回到應有的節奏上。銘記「以不受傷為前提是為了更好的前進」努力不一定會成功、但千萬不要讓心跟著背叛了自己。能為自己盡心盡力每一滴汗都是值得～而一步步堅強了心就能使你得到繼續前進的勇氣！

於是每天早上醒來用3分鐘時間自省、跟自己和解。若能再有一點屬於自己的跑步時間這樣就稱得上是幸福的日常。什麼事都一樣～剛剛好的最好！

生命中不可承受之情，就在於人生沒有重來的機會。每一個岔口的選擇，其實沒有真正的好與壞，只管把人生看成是自己的獨一無二，就不會頻頻回首。能在一件喜愛的事情上為自己盡心盡力是多麼難能可貴的事！

當然你也能為此成為自己的光、活得很不一樣！