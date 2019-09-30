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MGC點將錄／出水芙蓉 一山麻緒

2019-09-30 10:33運動筆記 文仔

今集又到介紹MGC入圍女子選手的時間了。筆者寫了MGC將近一年，假如你仍然不知道這是甚麼東西，就自己GOOGLE一下，或者看看這個在WORDPRESS的「跑得瀛 Run Nippon HK」的部落格內，最舊的一篇文章吧！今年4月30日，日本陸上競技連盟（陸連）公布了最終入選MGC大賽的選手名單，當有男子選手有34名，女子選手有15名，一共49名。因為筆者在五月初決定在今年9月15日，即MGC大賽舉行日之前，為這49名選手各自寫一篇文章，所以儘管在五月底，陸連公布以川內優輝為首的四男三女，取得參加今年十月初多哈世界田徑錦標賽馬拉松項目的資格，他們將會缺席MGC, 但因為我的「一人一簡介」的計劃已經起動，所以筆者依然會為這49人每人寫一篇介紹。因應男女選手比例，由個人全馬最佳時間排名最後者開始，每寫兩個男就寫一個女，今天剛到寫到第六個女子選手。

今天介紹的選手，是1997年5月29日出生的一山麻緒 (Mao ICHIYAMA)。剛在上個月慶祝完22歲生日的一山小妹妹，是15個入選MGC的女子跑手中年紀最輕的，如果以全馬最佳時間，她在15名入選者當中，排第10位。

和同樣入選MGC的師姐池滿彩乃一樣，一山也是出身於鹿兒島的「薩摩女子」，但從她身上卻找不到池內那種凌厲的霸氣，反而還有一種少女的羞澀，也許和她年輕六年有點關係。雖然一山看起來有種隣家女孩的親切感，但她的長跑成績的驚人的。中學時代那就讀鹿兒島縣出水巿的山水中學和出水中央高等學校，這家學校雖然算不上是一家長跑強豪校，但名人舊生中，包括一山在內，全部都來自運動界，有摔角選手，也有足球員，看來這家出水學校出來的學生，運動表現總有兩三下子的。

和很多日本精英女子長跑好手一樣，一山完成高校學業後没有繼續升讀大學。2016年春天，她進入以生產內衣用品的WACOAL公司，並成為其女子長跑隊其中一名成員。

以企業女子長跑隊而言，WACOAL公司在業內處於領先位置。除一山之外，WACOAL還有兩名僱員入選MGC，分別是37歲的福士加代子(十五名入圍女子選手之中年紀最大，全馬PB時間排第二）和今年25歲的安藤友香（十五名人圍女子這選手之中，全馬PB時間最快），單是這一點，WACOAL公司在聲勢上，已經把同樣有三名女性僱員入選MGC的天滿屋百貨公司（三名代表分別是小原伶、前田穗南和谷本觀月），抛離幾條街。福士和安藤的故事遲些再說，現在先講WACOAL。

眾所週知，WACOAL公司主要生產女性內衣用品，她們定位自己的公司是一家「女性共感企業」，強調主要顧客群的女性永遠是主角（女性主伇），所以她們網羅了日本女子長跑界中最有潛質的一群，組成了一隊名為「閃耀天使」(Spark Angels)的女子長跑隊，並投放大量資源在訓練之上。她們的付出看來没有白費，進入公司後一山接受專業訓練，並做出成績。她目前是全日本實業團女子驛傳1區區間的最快紀錄保持者，這是那在WACOAL公司創下的一大功績。

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因為長跑基本功的底子打得好，當日本很多優秀女子長跑好手，在21歲時還主要在十公里和半馬距離賽事競逐時，一山已經一早上全馬了。今年三月初舉行的東京馬拉松，她以2小時24分33秒個人最佳時間衝線，總名次第七，日本人第一，這已經是一個很好的時間。因為今年東京馬比賽當日天寒地凍，氣溫只有幾度，又下著毛毛細雨，很多選手的表現都受到影響，一山似乎也不例外。作為種籽選手，她在賽前估計自己可以跑2：21：00， 結果比目標時間慢了三分半鐘，難怪她在衝線後流露失落表情。

不過，她還是可以藉著這個比賽，入選MGC。

自從入選MGC後，因為隷屬WACOAL女子長跑隊和年輕，一山開始受到日本運傳媒的注意，大家紛紛打聽她的私生活，例如有没有男朋友，何時打算結婚等等。根據江湖消息，一山有一個結識於出水高校的異性好友，對方好像是足球員，但姓名和年齡等資料就無法得知。不明白日本精英運動員對公開自己的戀愛生活那樣避忌，你看川內優輝，今年五月結婚，二月出公布消息，之前大家都不相信他已經有女朋友，並到達談婚論嫁的階段，也許是壓力管理的其中一種方式吧？

無法在東京馬跑出2:21的一山，現在的目標，應該是積極備戰，在9月15日，取回那失落的三分半鐘吧？筆者在此預祝她目標達成，一年全馬兩次PB!!

作者面書專頁「跑得灜 Run Nippon」www.facebook.com/runnipponhk

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