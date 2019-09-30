MGC點將錄／黑崎老僧 園田隼

2019-09-30 10:39 運動筆記 文仔



日本的長距離跑壇，其實競爭甚大。跑手由中學時代便要努力在公開賽中獲取佳績，得到一些強豪高校垂青，順利入讀，然後升讀以長跑知名的大學，畢業後入職大企業並加入其長跑隊，在三十多歲前盡量創造好成績，成就自己的「黃金走廊」。但途中也不一定一帆風順，可以因為傷患或其他原因，長跑新星都可以驟然殞落，幸運的可能經過一段轉折期之後重新振作，否則從此變為寂寂無名的社會人，亦大有人在。當然，當中亦有大器晚成，在大學畢業後才開始上力的個案。今集的主角，應該是屬於這一類。

圓田隼 (Hayato SONODA, 1989/4/5 ~), 出身於熊本縣阿蘇部西原村，現年30歲，是34個入選MGC，平均年齡只有28.2歲的眾多跑手之中，相對較年長的。圓田的中小學時代都在老家渡過，由西原村立山西小學，升讀西原村立西原中學(2002年)，然後入讀熊本國府高等學校(2005年)。總括而言，這三間學校在田徑運動的表現，算不上特別出色，圓田在這段時間都未有參加過任何公開賽並獲取殊榮，仍然處於寂寂無名的狀態之中。

2008年，圓田高中卒業入讀上武大學，加入了大學長跑隊，開始接受花田勝彥監督的指導。四年大學生涯之中，他代表學校跑了兩屆箱根驛傳，區間名次都在十名以外，未有受到傳媒注視。畢業後他去了總部在祖家附近，位於福岡縣北九州巿的黑崎播磨株式會社（Krosaki Harima Corporation)工作，並加上其長跑隊。

這家公司主要由黑崎和播磨兩家公司合併而成，前者主要生產耐熱材料，後者主要生產精細陶瓷產品，是日本國內防火物料的主要供應商。黑崎公司在1918年成立，至今已有過百年歷史，其企業田徑部歷史亦有二三十年。圓田於2012年四月加入公司，開始接受涉谷明憲教練的指導，他的長跑天份在這段時間，才慢慢發揮出來。

圓田最廣為人知的，是他的外型，超短髪的和尚頭成為他的標誌。不知道他是何時開始採用這種髪型，但由大學時代參加長跑比賽開始，他一直以此型像示人，而且越剪越短，最近更是接近全秃。被問到為何頭髮要剪得這樣短，圓田不置可否，但其實有跑步經驗的人都知道，跑步時身體最熱的地方，其實是頭部，頭髪越長越難散熱，女孩子的長髪更加會形成風阻，所以蓄短髪對長跑有幫助，只是一眾日本精英跑手都比較注重個人型像，未有效法圓田一樣把頭髪剃光而已。

另外受人注意的是他的訓練方式。圓田著名的其中一個練習方法，就是在運動場第一線連續自轉一百個圈，總里數剛好是接近全馬距離的40公里。這種名乎其實的「倉鼠跑」真的不是人人可以克服，難點不是距離，是如何克服不停自轉所產生的沉悶感。這種跑法連2000年悉尼奧運女子全馬冠軍高橋尚子聽到之後也自嘆不如，但同意在長時間在同一路況下練習，對訓練控制均速的幫助甚大。涉谷教練也稱讚圓田是一位沉著堅毅的跑手，自律心甚高，訂立的課表無論如何都會完成，也許就是這個不屈不撓的精神，促成他的長跑表現一路拾級而上。

相對於其他入圍MGC大賽的選手，圓田的跑齡較長，他由2014年3月開始已經開始跑全馬，初馬之戰是琵琶湖每日馬拉松，時間只是2:20:30, 排第46名。但圓田至今已累積了十數場全馬實戰經驗，以任職實業團長跑隊，一年只跑一兩個比賽的專業跑手而言，圓田可算是身經百戰。他曾在2018年夏天和井上大仁一起到印尼雅加達參加亞運馬拉松，結果井上奪冠而歸，圓田因後勁不繼，不敵中國選手多布傑，最後只以2小時19分零四秒得梗頸四，和奬牌擦身而過。

圓田的全馬PB是2小時09分34秒，於2017年12月3日的福岡馬拉松所創造，名次是日本人第一; 這是MGC大賽選考的第二個賽事，所以他其實在一年多前已知道自己入選MGC，比其他跑手有更多時間準備。或者是想留力於今年九月的MGC, 園田在其後的福岡馬(2018年12月)和別府大分每日馬拉松(2019年2月)所創造的時間, 都是2小時10分3X秒。最近一場全馬是今年4月15日的美國波士頓馬拉松，他以跑長課的心態出賽，時間是2:15:58, 以他目前的狀態，是不應該跑這個時間的，所以差不多肯定他是在保存實力，避免受傷。

黑崎播磨公司田徑部設有自己的員工宿舍，圓田入住其中，全情投入日常的工作和訓練。因此，圓田的社交生活圈子不算廣，没有使用社交媒體，也似乎未有異性朋友。這似乎是日本部份精英長跑手的通病，某一程度上認為談情說愛會影響長跑表現，所以顯得很避忌。這其實是沒有必要的。筆者希望圓田可以在MGC大賽後找到他人生的另一半，不要繼續做孤家寡人的和尚呢(笑)!！