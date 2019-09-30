MGC點將錄／腹肌女皇 松田瑞生

2019-09-30 10:25 運動筆記 文仔



筆者有一個習慣，就是在觀看長跑比賽時，都會留意一下頂尖跑手的身形，尤其是大腿。如果要簡單歸納，大約可以分為精瘦但結實的「耐力型」，和粗壯有力的「爆炸型」。究竟那一種肌肉型的跑手在比賽時比較有優勢，那就莫衷一是了。有云強大的四頭肌可以增加跑速，但同時發達肌肉在運動時又會消耗更多的氧氣和能量，降低持久力。姑勿論如何，今集要介紹的主角，肯定是入選MGC的十一名女子選手之中，爆肌和吸睛程度都是「一枝棒」(ichiban)的。

松田瑞生 (Mizuki MATSUDA, 1995/5/31 ~), 出身於大阪巿住吉區。她的學生時代都在出身地渡過，由小學(大阪巿立遠里小野小學)、中學(大阪巿立大和川中學)到高中(大阪薰英女學院)，都在大阪巿內。有趣的是，松田小學時代專注的運動，其實是柔道，她對上有一個姐姐，下面有一個妹妹，三人在小學時都學習柔道(難道三人同行學費有折扣？….笑）。那為何後來又轉項呢？主要原因是松田和姐姐升讀同一間中學，姐姐是籃球部隊長，因此她在中一時打了一年籃球，因為2000年悉尼奧運，日本的高橋尚子拿了女子馬拉松冠軍，在國家引起了一股長跑熱潮，松田希望學習長跑，所以在中二時加入了校內的田徑部。松田的長跑才華在入部之後不久便發揮出來，中三時她已經可以在大阪巿內的運動會內跑第一，因此她也能順利升讀巿內一等一的長跑強豪校 – 大阪薰英女子高等學校。

薰英女高可以說是近代日本女子長跑好手的搖籃之一，和松田同時入選MGC的舊生，還有本篇早前介紹過的前田穗南和中野円花(後來因為要參加九月底多哈世錦賽而棄權)。不過，松里在高校時代的長跑表現，在校內當然是頂級，但和同期的其他院校選手，卻仍然有一段距離。她在薰英高校三年都有代表學校跑全國高校驛傳賽事，第一年跑第2區得第十名，當年冠軍是橫江里沙，那時關根花觀(同時入選MGC, 現時效力日本郵政田徑隊，本篇第33期主角)還跑在她前面。第二年她同樣跑第二棒，這一仗又遇到去年的冠軍横江，不過今次松田擊敗了她，奪得了二區的區間賞。第三年她被委派跑皇牌雲集的第一區，不過這一戰她還是敗給由水沙季(筑紫女學園，二連冠）和關根花觀(季軍)，僅得第九名而歸。

2014年4月，松田高中畢業，未有繼續升讀大學，而是加入了大發汽車公司(Daihatsu)，並成為其女子長跑部成員。不過，松田過去在大發的五年長跑歲月，頭兩三年的表現也不算很突出。2014年她似乎未有代表過公司跑大賽，在2015年也只是跑了都道府縣對抗女子驛傳，跑第9區得第11名；2016年她跑了兩場日本國內的半馬，都是梗頸四。這個低潮一直到2016年底才慢開始退卻，在全日本實業團選手權大會上，她在10000米賽事中奪冠，那是繼她在高校時代的驛傳賽事得到區間賞以來，再次重新登上冠軍寶座。

2014年4月，松田高中畢業，未有繼續升讀大學，而是加入了大發汽車公司(Daihatsu)，並成為其女子長跑部成員。不過，松田過去在大發的五年長跑歲月，頭兩三年的表現也不算很突出。2014年她似乎未有代表過公司跑大賽，在2015年也只是跑了都道府縣對抗女子驛傳，跑第9區得第11名；2016年她跑了兩場日本國內的半馬，都是梗頸四。這個低潮一直到2016年底才慢開始退卻，在全日本實業團選手權大會上，她在10000米賽事中奪冠，那是繼她在高校時代的驛傳賽事得到區間賞以來，再次重新登上冠軍寶座。

松田的全馬時代，終於在她22至23歲的2018年開始。1月28日大阪國際女子馬拉松，這是松田的初馬，出演了一幕仿如「陸王」情節的好戲！話說在20公里補水處，素有「忍者跑手」之稱，賽前冠軍大熱安藤友香，失手滑掉水樽，為了維持跑速她並未有停下執拾，而是繼續跑；在旁邊的松田發現了，把自己喝了一半的水樽遞給她，安藤起初都有點猶疑，但最後還是喝下了。為何松田這樣慷慨而不乘人之危呢？因為她追求的是「堂堂正正的決戰」，贏要贏得光彩，她的大將之風引領她在人生第一馬跑出2小時22分45秒，壓倒了在薰英女高低她一屆的師妹，「長腿女神」前田穗南(本篇第27期主角)和安藤，人生初馬便拿全場總冠軍，可謂一鳴驚人！

其實大阪初馬的完勝，松田已經穩袋MGC大賽的入場劵，但小妮子並不以此為滿足，決定再接再勵。2018年9月16日，松田遠征德國柏林馬拉松，在良好的天氣下她發揮得很好，每五公里的時間都在16分半左右，通過中間點時，時間只是1:10:59，比賽後半她的步速並沒有下跌，最後以2小時22分23秒衝線，把自己的全馬PB再推前22秒。雖然松田賽前的目標是跑進2小時21分台，但這個成績己經打破大發汽車公司女子長跑隊的社內紀錄，同時更是目前入選MGC的十一名女子選手之中，以個人全馬最佳時間排名第三。目前，入選MGC的11人中，安藤友香(PB 2:21:36) 和福士加代子(PB 2:22:17)都排在松田前面，但福士今年已經37歲，她的PB已是2016年的產物，所謂拳怕少壯，今年9月15日舉行的MGC大賽，女子組頭兩名將會代表日本出戰明年東京奧運馬拉松項目，恐怕其中一個席位，應該是現年24和25歲的松田和安藤之爭了。

說回有關松田個人的事。她最為人注目的地方，離不開她那六片線條分明的結實腹肌，據聞她每日至少會做1000次SIT-UP來鍛錬，她亦因此得到「難波腹筋女王」的稱號(難波是大阪巿內其中一個區域，這標明松田的出身所在)。這個稱號令她在關西地區擁有很高的人氣，連當地的棒球隊也曾邀請她做開球禮的嘉賓。據筆者估計，MGC大賽當日，大會將會容許各選手穿著自己所屬企業或贊助商的跑步裝束出賽，部份女子選手已決定以露腰小背心為戰衣(例如由運動用品生產商UNDER-ARMOR贊助的岩出玲亞)，大發公司的跑手服飾有普通的跑步背心，也有露腰的，如果松田可以穿上那件BRA-TOP戰衣上陣, 她在比賽時的吸睛度一定爆燈！大家應該很想要吧？(完)