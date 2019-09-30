MGC點將錄／初代山神 今井正人

2019-09-30 10:19 運動筆記 文仔



作為一個專業運動員，是否都會期待「光輝的那一場」呢？那一場比賽，不一定能奪冠而歸，而是在自己狀態處於巔峰的時候，和旗鼓相當的對手進行一場殊死之戰。在這場超限戰之中，選手拼盡最後一分力量，達到平常訓練或一般比賽無法達致的境界，結局或慘勝，或惜敗，但經歷了一場具有代表性的戰役，成為自己日後整個運動生涯的一大註腳。但即使是頂尖跑手，一生之中也不一定會經歷到這樣一場比賽，因為需要配合天時、地利、人和。今集的主角，可算是日本長跑界的其中一個幸運兒。

今井正人 (Masato IMAI, 1984/4/2 ~), 出身於福島縣南相馬巿，是現時入選MGC大賽31名男子選手之中，繼中本健太郎之後第二年長的男性跑手(岡本直己比他遲一個月出生，屈居第三)。他的出生地其實是縣內的小高町，但現在併入南相馬巿；所以他的小學和初中，都在小高町內的學校就讀。和部份入選MGC的選手相似，今井在小學和初中時代熱衷的運動，都不是田徑，他加入的是棒球部，跑步是訓練的一部份，所以有一定的「走力」，有時會代表學校參加縣內田徑大會，可以跑進三甲，但和縣內皇牌還存在一定距離。他接受正規田徑訓練，要到進入福島縣立原町高等學校之後。

高中三年學習，是今井長跑生涯的成長期。高一時參加縣內5000米新人賽奪得冠軍，高二時在全國性的都道府縣對抗驛傳賽事之中，已經可以得到區間賞和刷新區間紀錄。綜觀2000至2004年之間的三個學年之內，今井活躍於縣內和全國的驛傳和越野跑，而且做出不俗的成績，因此他高中畢業後，可以前往關東地區的順天堂大學就讀，並加入其男子長跑隊。

簡稱「順大」的順天堂大學成立於1938年，大學學部則成立於1946年。順大男子田徑部於何年成立已難考究，但根據紀錄，他們最早在1966年得到箱根驛傳總合優勝，至今為止一共拿了13次，最近一次是2007年。順大田徑部可算名將輩出，包括小出義雄(2000年澳洲悉尼奧運女子馬拉松冠軍高橋尚子的主教練，今年四月去世)和高橋健一(前半馬拉松日本紀錄保持者)等人，當然已離校的今井也包括在內。由於長跑表現卓越，當年在順大還是一年級生的時候，今井已經可以擔當箱根驛傳的正選了。2004年第80屆箱根驛傳賽事，他被委託跑「花之二區」(往路第二棒)，這是各校皇牌跑手集中的區間，今井首戰箱根只能跑到分段第十名，但此區間有三公里的上坡路，今井在這一段顯現他的優秀爬坡能力，成為他之後轉跑第五區的伏線。

2005年/第81屆箱根，今井轉跑第五區，這是由小田原一口氣跑上蘆之湖的區間，當時路線高低落差775米。今井在此戰發揮其優良的爬坡能力，超越了11人（這是箱根驛傳有史以來第五區賽事超越人數最多紀錄，至今仍未被打破），並把原有的五區區間紀錄推前了2分17秒。由於此區賽道之後有所變更，所以這個區間紀錄今後永遠都不會被打破。今井也因為此仗奪得「金栗四三賞」(同屆箱根驛傳最優秀跑手)，這是他首次獲得這個奬項。

2006年/第82屆箱根，今井第二次跑第五區，他是第五名接棒，但之後把對手一一追及，當他在17公里位置超越了最後一名對手，山梨學院大學的森本直人時，他已經奠定順大在今屆箱根驛傳往路優勝的地位；由於賽道改變了，今井也創造了新紀錄。因為這個成績，他擊敗了在第三區跑出區間新紀錄，東海大的佐藤悠基，蟬聯金栗四三盃。

今井連續三年刷新箱根驛傳五區區間紀錄，登上2007年初體育雜誌封面

2007年/第83屆箱根，這是大學四年級生今井的最後一戰。今仗他已是順大長跑隊的主將了，第三次跑第五區，同樣地超越了所有對手，但提早在第16公里處完成，而且他的時間比前一年還要快1分18秒！今屆順大不單止是往路優勝，同樣也做到復路優勝，並自2001年之後相隔六年再次奪得箱根驛傳總冠軍寳座！今井在此戰又再次創造歷史，連續三年在同一區間(五區）打破區間紀錄及得到區間賞，而且三年在五區的比賽一共超越了20人次。因為這個驕人成績，當時賽事主播不禁驚呼「山神從此降臨！」，從而成就他初代山神之名。值得一提的是，今屆今井和同樣表現優秀的佐藤悠基同時得到「金栗四三賞」，是這個奬項自2004年成立以來，首次也是至今唯一一次二人同時獲奬。

總括而言，今井大學時期足足跑了四年箱根，並三奪「金栗四三賞」，目前為止只有他和他的接班人，號稱二代山神的柏原龍二可以做到。

號稱初代山神今井正人(左)和二代山神柏原龍二(右)

2007年四月，今井大學畢業，進入豐田自動車九州公司。這家公司可算是豐田自動車的子公司，總部設在福岡縣宮若巿，專門生產LEXUS系列的車種；其田徑部於1999年成立，主教練是1992年西班牙巴塞隆拿奧運男子馬拉松銀牌得主森下廣一。因為森下教練的原故，今井在24歲已經跑了人生初馬，那是2008年8月底的北海道馬拉松。在過去十一年，今井一共跑了十六場全馬(2015年八月北京世界田徑大會，他因身體不適沒有出場)，個人最佳時間(2小時07分39秒)於2015年2月的東京馬拉松創立，那時他還差兩個月才足31歲。

和大學時期輝煌的驛傳成績相比，金井的全馬表現顯得有點失色。過去十六場馬拉松，他從未得到過全場總冠軍，名次最好的一次是亞軍，那是2014年2月的別府大分每日馬拉松，他在34公里位置被非洲藉跑手超越了，只能屈居第二，但卻是他首次全馬SUB-10。不過，今井的長跑實力還是不容小覷，今年三月的東京馬拉松，在寒冷天氣之下，他還可以跑出2:10:30，總名次第六/日本人第二(只比本篇第八期主角，該賽事日本人首位的「四眼哥哥」堀尾謙介慢9秒，但堀尾比今井年輕十二年），今井也因為這個比賽成績，取得MGC的入場劵。

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今井正人是四十多名入選MGC大賽的男女子選手之中，唯一一位出身於福島縣的成員。福岡縣是2011年日本「3.11大地震」之中受災最嚴重的縣分，雖然當時今井身處九州逃過一刧，但存放在老家的東西，例如大學時代得到的奬杯和奬狀等，散佚了不少，這亦算是他的人生憾事。今井任職豐田自動車已超過十二年，非常受到同事擁戴，他也經常出席會社內外的一些講座和分享會。今井早於2011年成家立室，太太川添麻美之前的職業是電台播音員，比今井年長兩歲。夫婦現時育有二子，長子秀馬名稱的由來，分別來自今井父親今井一「秀」，和他的出身地南相「馬」巿；次子名叫悠人，人字應該來自今井正人本身，至於「悠」字是否紀念和自己同時獲得金栗四三賞的佐藤悠基呢？那真是天曉得了。

通過2019年東京馬拉松入選MGC的三名跑手。左起: 今井正人、上門大祐和神野大地