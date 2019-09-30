賽事心得／台中高鐵歡樂馬 湯包、神帽與同學

2019-09-30 09:52 運動筆記 ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ



湯包

違背了一天一餐的減重承諾，被美食新聞的報導所影響，這就是商業行為所帶來的威力。

前往車站的彰水路上，那家凌晨四點半就開始營業的湯包店已經人滿為患，還需要引進類似郵局抽號碼牌的設備來改善經營模模式的順暢，這值得其他相關飲食業者學習。

點了一份內含七顆，要價新台幣 55 元的招牌湯包，我後悔了。

神帽

或許下禮拜的順澤宫瘦身進香計畫路線 [可能] 被改變，請 [玄天上帝] 原諒這就是 [人性] 與 [神性] 的差異，但為了身材，減重的堅定信念一點都不廉價，往埔鹽鄉的路線依舊會熟悉。

美味就留在心裡，就像遇見讓你 [心動] 的美女般，只能遠觀而不可褻玩焉，為君子論。

趕上 5:56 往北上的電聯車，很 [準時] 的抵達新烏日站，這不夠酸啦。

陳麗玲

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賽後知道同鄉的她住 [巨蛋] 附近，腦袋瞬間回到高中時代一位同班同學的父親是當地里長，長期抗戰結果當然無法抵抗揮之不去的夢靨。

許久沒有聯繫，他那較肥胖壯碩的模樣不知是否以同我已改造之。

她，十足模特兒的料。

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我絕對不會忘記這趟旅程，因為看見太多不可思議的現象真實地被發生，諸如鐵人般的行軍任務，那是前所未見的重複往來過程，在眼前進行著。感謝遞給我冰涼咖啡，以及海尼根與維他露的跑友，當然給予微笑與姿勢及感謝聲浪不絕，會讓腦袋更記得這一刻所賜給我的無價感動。雖然我不認識您，但這樣的行為是促進和諧的互動，對於促進人類和諧跨進了一大步。北韓勞動黨，哈...