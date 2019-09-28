傷害防護／膝蓋痛走不動？退化性關節炎成因與治療

2019-09-28 10:16 運動筆記 沈慶源醫師



我們常以為「走不動」是老人家專屬的腿部疾病，但其實退化性關節炎可能發生在不同的年齡層、不同的關節部位；只是做為身體最大的關節－膝關節承受著全身體的重量，並且幾乎生活間的任何活動，都無可避免的會運動到膝蓋，也因而膝蓋處的退化性關節炎更為常見。

有退化性關節炎的人，初期可能只是偶而感到不適，但是隨著退化性關節炎越來越惡化，接著可能會有深及關節內的疼痛，甚至導致關節變形。

不過，究竟我們有沒有退化性關節炎呢？首先聚焦在膝退化性關節炎的問題上，以下症狀可以協助民眾自我判斷是否該就醫：

關節處疼痛、腫脹或無力

上、下樓梯時膝關節處疼痛

蹲踞與起身的動作有困難或會引發疼痛

活動關節時會聽到不正常的摩擦聲音

走路偏向身體一側

退化性關節炎的成因和常見對象

退化性關節炎可以分為原發性或次發性的退化性關節炎，不僅僅受傷、老化可能造成退化性關節炎，肥胖、遺傳、代謝疾病、感染或是先天性關節發育異常，都是造成退化性關節炎或使其惡化的可能原因。

簡單地歸納出比較常見有退化性關節炎的人群：

關節過度活動使用者，例如，運動員

從性別來看，女性相對於男性更多有退化性關節炎問題

肥胖因素，肥胖會加遽身體關節的負荷

年長者

關節部位曾經受傷者

脊椎側彎或下肢不等長者

如果民眾符合以上條件，您可能會有比較高的機率有退化性關節炎的問題，從而應該更注重膝蓋的保養，預防更勝於治療！然而，如果已經有退化性關節炎的症狀者，則應該盡速就醫。接受醫師診斷未必需要立即接受治療，相對的，如果您的情況還不算太嚴重，反而可以藉此先了解預防與保養的方法，避免退化性關節炎的症狀更惡化。

退化性關節炎的治療

在說明退化性關節炎的治療方式以前，我們先要了解：關節是使兩個骨骼間，連結並協同動作的構造，其接觸面有軟骨包覆，在軟骨的外圍尤有關節囊提供潤滑及緩衝的作用；此外，周圍的韌帶組織則能供給關節養分，支撐、強化關節的穩定度。

如果想要改善退化性關節炎的症狀，減緩其惡化的速度，應該從修復軟骨組織、改善關節腔間的潤滑以及增強韌帶的強韌程度三方面著手，並且若有發炎症狀，則應搭配止痛消炎的治療。

以下我們分別就各該部位如何提升或修護來為大家做說明：

✚ 增加韌帶組織的強韌程度-運動保養

一旦開始出現關節磨損的問題，我們是否應該要減少運動，避免關節磨損更嚴重？多數的人大概會回答：Yes！但是，實際上只要正確的運動，相比於不運動，反而更能減緩關節炎的症狀。

適當並且正確的運動可以加強關節周圍組織的肌肉、肌腱和韌帶組織的韌性，協助關節承受重量，使關節更穩定；運動也可以使關節腔中潤滑液流動，潤滑關節，反而更有助於減緩關節炎的症狀。

哪些運動適合擔心膝蓋不適的人群？推薦兩種對膝蓋負擔較小的運動：游泳能夠藉由浮力抵消身體的重量，對關節所造成的負荷較小；騎自行車時調高坐墊、減少關節施力，也是適合的運動保養方式之一。因此，可千萬別再拿關節痛當藉口，快點起身動一動！

✚ 增加關節腔、軟骨的潤滑-玻尿酸注射

患有退化性關節炎的身體，就像一台年久失修、生鏽的機器，需要重新上潤滑液，才能讓原本「卡卡」的機器重返健康、正常的運作；玻尿酸注射即是我們骨骼關節的潤滑液，可以為關節帶來潤滑和減震的作用。

原本我們的關節液中就存在有玻尿酸的成分，但是隨著關節退化，關節滑液膜功能減低，產出的關節液品質變差，玻尿酸減少，對關節潤滑的作用也大幅地降低。

因此，採用治療退化關節用的玻尿酸（Hyaluronic acid，HA），局部性的增加關節處的潤滑液體，可以補充原本關節液中不足的潤滑功能，達到保護軟骨和關節的目的。

玻尿酸注射改善退化性關節炎需要依照每個人的情況而定，可能需要數次的注射治療，維持時間也因人而異，一般約在半年至一年左右。由於將玻尿酸注射於關節部位僅僅是起到增加潤滑的作用，減緩關節炎的症狀，但是卻仍無法修護或治癒磨損的關節，因此，如果有軟骨待修護的需求，或者是有周圍軟組織損傷的問題，則仍應該要合併相關治療，才能更完整的改善退化性關節炎問題！

✚ PRP再生醫療

針對退化性關節炎的治療，PRP也是常見的治療方案之一；不過這項治療的效果尚無定論，因此，以下並非針對療效的說明，而是讓民眾了解是項治療的原理，協助大家了解與判斷。

PRP（Platelet Rich Plasma，高濃度血小板血漿），是透過抽取我們自身的血液後，經由離心萃取成為血小板濃縮液，再注射入患部的一種治療方式。其原理在於：

「人體原本就有自我修護的功能，當我們有創傷的時候，白血球可以為我們抵禦細菌的侵擾，血小板則負責止血修護；PRP（Platelet Rich Plasma，高濃度血小板血漿）被發展作為治療方式的主要原因也在於血小板的修護功能。

血小板嚴格說起來並不是細胞，其裡面有多種不同功能的顆粒物，顆粒物內則多為生長因子，有助於組織修復癒合；因此，經過濃縮後注射於受傷部位，可以提高局部的生長因子濃度，促進修復。」

目前PRP（Platelet Rich Plasma，高濃度血小板血漿）臨床上被應用於退化性關節炎，主要是針對磨損的軟骨或是周圍受損傷的軟組織進行治療，其效果尚無定論。

採用此項治療也有幾點需要提前注意：

▶我們這裡所說的PRP（Platelet Rich Plasma，高濃度血小板血漿）都是指經由「自體血液」離心製成的PRP。坊間充斥著各種以PRP為名的療程，其中未必都是自體血液離心製成的PRP療程，我們明白資訊不透明的情況下，民眾的認知也將受到限制，也將更容易受不實資訊的影響，建議民眾需要了解原理，多查找資料輔助判斷。其二若非取用於自身的血液，也要在注射任何醫療針劑前，確認這些醫療針劑是否有通過台灣衛福部的核可，避免使用到違法的製品，增加感染風險；如若造成感染，反而將使我們的關節損傷更嚴重！

▶PRP（Platelet Rich Plasma，高濃度血小板血漿）的效果未獲實證；並且由於是出自於我們自身的血液，因此，當如果有血液疾病，例如血小板功能障礙患者、血小板減少症或敗血症者，或是有肝臟疾病、正接受抗凝血藥物治療的人，都不適合此項療程。

▶PRP（Platelet Rich Plasma，高濃度血小板血漿）取自於我們本身的血液，所以，原則上沒有排斥的問題。然而，如果在處理血液的過程當中未作好感染控制，仍有可能有感染的風險。一般我們會建議民眾如果要接受這項治療，需要先檢視以下，確保自身的權益：

進行治療前，醫師是否有告知治療方式？可能風險？禁忌症？

執行治療的機構如何做到感染控制和管理？

執行治療的醫師資歷背景？是否有相關的專科執照？

處理血液的過程，是否使用無菌或經過滅菌處理的設備？

治療的耗材是否不重複使用？

以上也僅是部分列舉，民眾應該了解到任何醫療行為都有其風險存在，在執行治療前，應該要充分了解療程的資訊，多聽、多看、多比較，盡量別只以價格作為衡量的標準，並且應該把醫師的專科執照、醫療機構的合法性等，視為是接受治療的最低標準條件。

此外，退化性關節炎也有藥物治療的方式，但是，目前並未有任何藥物可以治癒退化性關節炎，市場上也可能仍充斥著仿藥與偽藥，民眾首要了解這些藥物應該要由醫師處方，其二則是應該要向合法的來源進行購買。

經過民眾的自我把關和醫療機構的自我約束，如此才能確保我們都在安全專業的環境下，改善自己的疾病，並且重拾良好的生活品質！

本文作者

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沈慶源醫師 (現任台北仁愛醫院及群英整形外科 主治醫師)

中華民國骨科專科醫師

台北市立仁愛醫院骨科總醫師

台北市仁愛醫院骨科主治醫師

台北市立婦幼綜合醫院 急診科主任

台北市立婦幼綜合醫院 骨科外科主任

台北市立聯合醫院 骨科主任

中華民國 骨科醫學會監事