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賽事心得／三登波馬聖殿 41個月的全馬旅程

2019-09-27 06:00運動筆記 Jonathan Chan

Hereford Street 左轉進 Boylston Street, 42公里提示響起，看了一下錶，2:56:19。往前看，終點拱門已在望，最後200米⋯⋯2:58:34⋯⋯⋯9月11日，收到確認，連續第三年的波馬第一圈入選(報名時間至少比BQ快20分鐘)，不禁想起五個月前的那一幕⋯同一星期小女兒生日，突然想起原來第一次真正接觸”跑全馬”這個概念正正是五年前小女兒出生前後的時間。

14年的八九月間在運動場上聽到朋友R說已經報了翌年四月的一個全馬，是他的初馬。當時只覺得自己跑個半馬已經要捱住返終點，全馬簡直是遙不可及⋯怎知道朋友M更厲害，2015年初完成渣打半馬後也報了四月同事R的全馬，當年年底便六十歲的他竟然只練了三個月便以sub-4:30和朋友R雙雙完成初馬！兩位五十幾歲的朋友令人深深感受到什麼是有志者事竟成！

”年輕”十幾歲的我心底不禁起了那麼一點點的漣漪⋯過了小女兒出生最累人的頭半年，2015年中下決心挑戰自己，報了年底11月的雅典馬拉松和翌年的東京馬拉松。其中雅典是我人生四十有多的第一次全馬比賽。八月份開始的賽前練習是在香港的酷暑天氣下完成，多得啟蒙教練家明的訓練和一同參賽，全程爬昇三百米的初馬在17-20度的氣溫下喜出望外地以3:28順利完成！

2015初馬全程坡道圖

初馬成功後自然開始多留意了有關馬拉松的訊息，認識了波士頓馬拉松，也知道了當年自己的BQ時間是3:15。回來後稍作休息便開始準備三個月後的東京馬拉松。狀態不錯的我在練習中漸漸朝著這個BQ目標而去⋯

2016東京馬拉松給自己的目標

結果呢？3:15:55完成，差了少於1分鐘遺憾地不能BQ… 但是經過了兩個比賽的經驗，三個月內13分鐘的進步，信心漸漸建立起來！於是給自己訂了兩個50歳前的目標：BQ和完成六大⋯ sub-3？還不敢想…又一年後，2017年终於憑四月倫敦馬拉松的3:04成功BQ並進入翌年的波士頓馬拉松！年底的大阪馬拉松再次PB, 3:02. 比上一年再把PB推前13分鐘！Sub-3似乎在招手⋯ 成了天命之年前的第三個目標。有人說sub-3是每個健康的人都應該做得到，可是這也是許多人窮其一生也抹不去的那麼幾分鐘的差距⋯ 而立之年早已離我而去，不惑之年過了大半才立這樣的志，行嗎？⋯2018年4月的波士頓，去過的都一定牢牢記得跑在零下氣溫冷風淒雨下的滋味，⋯3:09。能完成已經是萬幸。

2018波士頓，百般滋味的一個馬拉松。

9月的柏林，信心滿滿的上了飛機，怎料飛機故障不能起飛，無端端的在香港機場通了一宵沒睡，心情緊張地另找飛機⋯ 千趕萬趕地星期五晚上才到⋯ 結果呢？⋯3:06。後半段感受到飛機波折的後果⋯兩個全力以赴但天意弄人的比賽，令我深深體會到謀事在人成事在天的道理⋯10月芝加哥，掙扎後才決定連馬的賽事，本來就不是目標賽事，只是為了生日前完成六大，卻成了生日前破三的最後希望⋯⋯3:02完成。反而是一個驚喜的生日禮物！芝加哥完成了全部六大！生日願望及第二個目標達成！

2018生日前夕給自己的特別禮物-六大Donut牌。

今年年初的渣打全馬，3:04。完成的還算輕鬆。三月無心插柳的贏了一個50公里超馬的年齡組冠軍，其中的43公里剛好以三小時整完成。四月的第二次波士頓，初馬後三年零五個月內的第13個全馬，雖然天氣有點起伏，但老天總算不負有心人，第三次有備而戰的衝擊終於成功破三！

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2019波馬舉手歡呼衝線破三的一刻

沒想到，這些50歲前的目標都能提前幾年一一達到，甚至還出乎預料之外地得了一個50公里的超馬年齡組別冠軍!原來只要勇於嘗試及努力，人生是可以充滿驚喜！常說人生如一場馬拉松，跑過這些全馬更覺得人生不只如此，而是無數次馬拉松⋯ 要學會每次都會有甜酸苦辣、成敗得失、付出不一定有收穫⋯等等⋯41個月的全馬征途只是比小女兒更小的幼齡，但過程已令人更學會謙卑，學會人生前路漫長甚於馬拉松，要對遇到的困難沉著應戰。難極，都只是一段路⋯波士頓聖殿之旅：2018的第一次碰上幾十年一遇的惡劣天氣，認識了什麼是下馬威，但成功通過考驗的滿足感份外令人感恩及銘記在心；2019的第二次首次破三願望達成，肯定也是未來不斷津津樂道的回憶；明年的第三次應該是好好享受過程，留下另一種美好回憶的一次！有這樣的41個月的全馬體驗和三年的波馬之旅，夫復何求？！

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