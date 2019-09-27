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焦點人物／ 策略大師李吉仁教授：跑出自我內在的原力

2019-09-27 06:00運動筆記 Rose Chao

能跟自己的論文指導教授一起跑馬拉松是一件幸福的事。我曾經跟李吉仁老師一起參加過2018東京馬拉松，不過所謂「一起跑」其實是我往自己臉上貼金，因為我根本連他的車尾燈也看不見啊～～～(遠目…

老師從馬拉松體悟的是「你的限制點就是你的成長點」（李吉仁：跑步，是最有價值的投資！），天知道這對我有多受用！我的跑齡不到四年，這期間每一年我都會受一到兩次傷，每次受傷需要休一到三個月不等，最常休息過四個月。身體素質比較差、必須停跑看著夥伴們一直進步很感壓力與沮喪，但只要想到老師說的，我就會振奮起來，鼓勵自己繼續慢慢突破限制。

這次很榮幸請到老師為我的書《納密比亞的呼喚–台灣素人跑者挑戰『全世界最古老沙漠』超馬全紀錄》寫推薦序，這篇序文也被出版社引用，做為新書內容介紹。其中，老師寫著：身為一個52歲才開始學習跑步與參加馬拉松賽事的素人跑者，我常跟朋友說：「能夠跑馬拉松比賽，是上天給我最好的禮物！」讓人很感動。一起來看這位人稱「策略大師」的知名教授如何「跑出自我內在的原力」！

（2019倫敦馬，李吉仁老師又破PB了！03:24:26的成績實在傲人！）

跑出自我內在的原力

李吉仁

台灣大學國際企業學系教授，兼創意與創業中心主任

（2019年4月完成世界六大馬拉松賽事/World Marathon Majors）

近年來，國內最為長足發展的運動項目之一，莫過於各式各樣的長跑運動。台灣從南到北、乃至離島，從年初到年尾，幾乎週週都有馬拉松賽事，全年大小規模與各式跑步賽事（含超馬與鐵人三項），據統計將近有一千場。隨著國內長跑賽事的普及，越來越多樣的國際級挑戰賽事，開始進入跑者的年度賽事行事曆中。本書所介紹的極地超級馬拉松賽事，更是少見的世界級挑戰賽，而十位台灣的素人跑者在超馬世界冠軍的激勵與帶領下，用他們的生命與毅力，跑出全體完賽的佳績，透過作者的真情與深度的描繪，讓我們猶如親臨納密比亞沙漠賽道般的逼真。

名列世界四大極地超級馬拉松賽事的「納密比亞超馬比賽（Namib Race）」，遠比一般的超馬、越野、戈壁挑戰賽，甚至斯巴達賽事都來得硬斗，光是七天六夜、全程250公里的比賽長度，就相當於是每天一個全程馬拉松的挑戰，加上六天賽事需要上山下海，歷經沙漠、沙丘、岩石、鹽地等不同的地形，更是考驗參賽者的身體耐受度（endurance）與環境適應性（adaptability），最後，再加上全程皆需要自己背負九公斤的裝備與補給，就算是邊走邊跑，肯定也會讓參賽者跑到最後「靈肉分離」。

對於這種「超人」才能參加的賽事，多數素人跑者可能都是當作未來的想望，不會積極列入追求的目標。但令人驚訝與佩服的是，這次參加比賽的十位台灣跑者，除了兩位即將「聽牌」完成四大極地超馬的好手外，至少有半數是極地超馬的「新人」，這些素人跑者能夠抵得住身體的疼痛，高溫差氣候與多變地形的煎熬，靠得不僅是體力，更是內在過人的意志力支持；相信許多素人跑者可以從這群極地超馬先行者所展現的勇氣中得到無形的激勵！

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身為一個52歲才開始學習跑步與參加馬拉松賽事的素人跑者，我常跟朋友說：「能夠跑馬拉松比賽，是上天給我最好的禮物！」，因為訓練培養長跑能力，不僅可強化自已的心肺功能與肌耐力，更讓自己有更多時間與身體「對話」，找到自己內在的成長動能。身體的素質與品質，就是在了解與訓練的過程中成長。在持續進化的過程中，成長點必然來自於自己內在的限制點。不論是生理或心理上的限制點，如果能夠有效超越，跑者的能力與表現絕對是可以隨著年齡增長而提升的。超越限制點，靠的往往不只是勤練而已，更是對自我內在原動力的激活。看完這本極地超馬的行腳日記，我想這些極地超馬跑者真正追求的，或許不是納密比亞獨特風景的呼喚，而是內在自我原力的吶喊！

《納密比亞的呼喚–台灣素人跑者挑戰『全世界最古老沙漠』超馬全紀錄》內容搶先看 https://www.books.com.tw/products/0010833963 

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