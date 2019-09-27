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運動筆記【關於跑步】我想說的是 讓我變的勇敢挑戰自己【教練！我想跑步！】會跑也要會吃：缺「鐵」難進步！
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跑步小品／ 跑步讓我變的勇敢挑戰自己

2019-09-27 06:00運動筆記 Shelly Shen

故事要從3年前說起…

2016年4月母親突然病逝，有很長一段時間我走不出喪母之痛，再加上身體出現一些症狀，會莫名盜汗、熱潮紅、晚上睡不著覺（更年期症狀？），老公也有三高的問題，健康檢查報告裡紅字比黑字多，心裡突然有個聲音告戒我，為了健康與老年不想在床上憂鬱渡過必須要運動，不然可能步上像母親一樣英年早逝的後塵。

一天在看網路新聞時，頁面上突然跳出一則「幸福北海岸富貴臨門創意健走」的活動資訊，心想好久沒有出遊了，來去走走散散心也好（想把心裡的陰霾全部丟進大海裡），結果在報名時又看到9月份有一個「LOTTO月光路跑」的活動，舉辦的地點在淡水漁人碼頭，跑完還有煙火可以欣賞真是浪漫，看到簡章裡的完賽獎牌好漂亮，在好想得到的心態下報了名，此時的我連500公尺都跑不動，但已報了名就硬著頭皮練習（下班後老公陪我夜跑），慢慢的已能一口氣跑完3K的距離，心想只要在關門時間內完成即可，傻傻的我在時間內完成人生的第一場路跑賽事(9K)，當手裡拿著沉甸甸的完賽獎牌時我好開心，因為這是靠自己努力得到的。

（順利完成第一場賽事）

2017年想用參加賽事來強迫自己運動（人都有惰性），因而瘋狂參加路跑賽事，也因為老公不喜歡跑重覆的路線，所以開始往外縣市發展，只要時間上能配合，就盡可能的參加不同路線的賽事，也就此展開跑旅的生活，這讓我的生活從平淡變的豐富，不只從跑步的過程中得到滿足感與成就感，還能順便到當地旅遊觀光，心靈變的開朗，因此完全走出母親已遠去的傷痛，也讓我晚上可以舒服安眠（夜跑後特別好睡）。

（戀戀桐花路跑）

在路跑周年時，默默決定找一場賽事來紀念一下，在運動筆記的賽事列表裡看到「火燒島全國馬拉松」，繞島一圈剛好是半馬的距離，覺得很有趣，就選擇了綠島來完成我的初半馬，雖然天氣熱到快曬成人乾，賽道上下起伏跑的不要不要的，但我順利的在45歲時，完成人生初半馬（以前從不曾想過我會跑歩）。

（在酷熱的氣溫下完成初半馬）

2018年9月參加了「第36屆日月潭國際萬人泳渡」後，老公慫恿既然游了日月潭又爬了小百岳「貓囒山」，那就再來場環湖馬拉松，把日月潭從裡到外從上到下看個清楚吧，還可以得到「勇闖日月潭三大運動認證」的精美獎牌，不是一舉兩得嗎？此時阿桑的心態突然湧現，就火速的下手報名了「日月潭環湖馬拉松」超半馬29K的賽事，結果成績比我預期的要好，也跑出路跑以來的最長距離，早晨的日月潭賽道真的很美，雖然最後3K有個魔王坡，但真心推薦值得一跑。

（第一次參加日月潭萬人泳渡）

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（日月潭環湖路跑29K)

(日月潭三大運動認證）

2018年底登上人生第一座百岳（合歡東峰），利用元旦二天一夜假期（住宿松雪樓），完成了合歡群峰（合歡東峰、合歡尖山、石門山、合歡北峰、合歡主峰），會想爬山是因為2017年11月參加了「第八屆合歡山超級馬拉松」10K的賽事（高海拔缺氧的賽事真是極大的挑戰，非常敬佩那些完成超馬距離的跑者，個個都是勇者），深深被高山翻騰的雲海及櫛比鱗次的山稜線所吸引，不同的高度可以見到不同的視野，心也跟著開闊起來。

（合歡山路跑 真的舉雙手投降）

（第一座百岳 合歡東峰）

（合歡山上晨曦）

（二天走完五條步道）

今年初繼續挑戰了「奇萊南峰」與「南華山」二座百岳後，決定要再挑戰台灣第一高峰「玉山主峰」，上玉山的住宿「排雲山莊」很難抽中，山友形容爬玉山不難，中籤比較難，卻讓我幸運中了籤，表示老天爺很眷顧我，果不其然幸運的在峰頂看到日出與美景，登頂之後的喜悅很難形容（要親自體會才懂），因為下山才是挑戰的開始（很多意外都是在下山時發生的），對有懼高症的我來說，下山往往比上山困難很多，不知哪來的勇氣也讓我攀登成功。

（背後的山陵線清晰可見）

（台灣第一高峰 玉山主峰 海拔高度3952公尺）

又因為老公推坑參加了台中「萬眾騎Bike活動」，路線全程會經過台中市的六座宮廟（朝聖宫→鎮清宮→鎮瀾宮→萬興宮→萬和宮→樂成宮），我努力的用只有七段變速的小折，龜速花了10.5個小時（含休息吃補給）才完成105K的距離，平常只會在專用自行車道上騎單車的我來說，這真是個壯舉，繞了台中市一大圈，隔天屁股痛到都不想坐下（是不是該練騎個公路車再上路比較好呢）。

（終點 拿到完騎獎牌 感動）

（沒偷懶 全程105K)

由於去年參加日月潭萬人泳渡覺得人潮太多，不是被人踢就是踼到人，所以今年換成參加前一天舉辦的「日月潭公開水域游泳挑戰賽」，人數少很多（約2仟人），非常好游，不用閃人沒有障礙物，成績也比去年進歩了15分鐘。

(有晶片計時 在水中等待鳴槍出發）

細數這些往事真覺得不可思議，對於在學生時期是個體育常常低空飛過或要補考的我來說，挑戰了許多不可能的任務，我想在我耳順之年後應該會有很多精彩的故事可以回味與說嘴的。

我不是體育健將只是個平凡的素人，現在運動已成為我生活中的一部份，因為跑步後讓我變的勇敢挑戰自己，未來還有許多想要挑戰的事情，全馬甚至是百馬，完登百岳，泳渡，單車環島，全程跟隨媽祖遶境，鐵人三項…哈哈…希望在我有生之年都有機會完成挑戰，嗯…有夢最美不是嗎？還是癡人說夢…想呢。

（我人生的挑戰...未完...待續）

萬人泳渡鐵人三項

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