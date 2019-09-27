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帶小比旅跑台灣／小琉球自主馬 不斷爬坡下坡

2019-09-27 06:00運動筆記 陳嘉齡

一直以來，很想去小琉球跑步環島，因為一方面自己懶又加上沒什麼動力，所以遲遲沒有成行。在上星期與好友孫姐，阿寶及牛牛聊天的時候，便提議找一天要去那裡跑步環島，大家討論了一下，想也沒想地決定昨天出發。行前有一些波折，幸好也順利解決。

小琉球位於屏東縣琉球鄉，從屏東縣東港鎮搭船過去最快不超過30分鐘就會到啦！而小琉球土地面積並不大，騎摩托車慢慢環島大概2~3個小時就也能完成一日遊。除此之外，小琉球還是台灣離島中唯一一個珊瑚礁島嶼，因此也造就了許多知名景點。

因為有海水侵蝕的關係形成了地方獨有的珊瑚礁奇岩，再加上多懸崖、沙灘的造景，使得到處都可以見到石灰岩的天然景觀，而海也藍的漂亮。在搭船的時候，賣船票的阿姨，聽到我們要推小比去那裡走路，便一直好心的建議我們坐環島公車。因為，她說島很大，我們走不完啦，而牛也因為阿姨的這句話，就想證明給阿姨看，我們走的完，所以便開始了我們漫長的環島之旅。

到達小琉球，已經快中午了，孫姐提議先去吃飯，再來走路，因我們怕吃完飯，可能是烈日當中，大家可能會中暑，想說跑一跑再來吃好了，所以我們五個人，便提著飲料，開始漫步在小琉球。

一路上，道路高低起伏，坡非常多，不但有很長的緩上坡，更有很陡的險升坡，所以我們三個人輪流推小比，而寶負責拍攝，有好幾次他要幫忙，都被牛趕走，因為牛堅持要推比比，在這裡真的很謝謝他和孫姐。

經過花瓶岩的時候，因為有樓梯，所以我和比比只能在上面等候他們下去拍照上來。看完花瓶岩時，到達美人洞，因美人洞要收費，又加上有很多樓梯，比比根本沒辦法進去，所以我們只好在外面拍照留念再離開。在望海亭的時候，因為想請不認識的大姐幫我們拍照，沒想到我又被認出來，害我很不好意思。

經過好幾個景點，太陽越來越大，而我們帶去的水也差不多喝完，這時候一直找乾媽的店，卻怎麼找都找不到。

這時候，其實我們又餓又熱，因為一直不斷爬坡下坡，加上前面的路一望無際，根本不知道什麼時候會到達終點，所以累到有點喘。

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而大家想去看百年榕樹和白燈塔，沒想到這時候才是痛苦的開始，因為到達那裡，必須一直爬坡才會到，所以那段路，我們推小比推的很辛苦，大家輪流也推的氣喘如牛，而小比依舊睡覺中…他也太會睡了，從坐船一直睡到現在，尤其是那麼熱的天氣竟然還睡的著😐看完燈塔和古榕後，因為大家的水都喝完了，大家又渴又累，所以就下山找乾媽的店，走了好久，終於看到一攤賣仙草茶的，幾個人各自買了一瓶，喝了第一口，簡直透心涼啊！

因為我們想吃麵，可是那時候，想去的麵店都已經休息了，看到冰店有開，大家便提議去吃冰。吃完冰之後，那時候已經是下午3點多了，因為最後一班船是下午五點，怕來不及坐船，所以我們就慢慢地走回碼頭，到達碼頭時是3：54分，因為船班是四點開，所以我們馬上飛奔到登船處，結束了我們今天小琉球自主馬的行程。

船上的工作人員很貼心，不論上船或下船都幫我推比比，在這裡很謝謝他們。謝謝牛牛，孫姐一直幫忙推小比，證明了我們推小比也可以用走的環小琉球一圈。謝謝阿寶隨身用手機記錄了我們這次跑旅的過程。有你們真好…大心♥#20190925小琉球自主馬完成#用雙腳推小比跑旅台灣

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