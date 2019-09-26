推薦10K以上平路練習路線 圓山-社子島

2019-09-26 09:41 運動筆記 梅敬雅



推薦10K以上平路練習路線~ 圓山-社子島

路線: A to A 圓山捷運站→社子島公園→圓山捷運站，一圈約15-17K (可再加碼)

優點: 圓山捷運站可寄物、8-9K處有飲水機及廁所、沿河堤跑遮蔽物少大多涼爽、距離調整性高

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社子島路線成為目前固定練習的路線!! 因為真的很方便!! 先來說說他的優點有哪些吧!

>> 圓山站相對來說站體較小，寄物站離出口、廁所、月台都近。曾在台北車站集合過，因為北車站體較大，寄物點的距離離集合起跑遠很多，容易拖延起跑時間。而且圓山站站外就有飲水機，出發前可以把水裝滿，不用事前就急著把水裝滿或擔心需要另外購買水的問題。

>> 不加碼里程的情況下，總距約15-17K，約一半的路程有社子島公園的飲水機、投幣販賣機補給及廁所，不需要擔心生理上的問題啊!!

>> 基本需求解決了! 路線的部分幾乎都是沿著河堤跑，大部分時間都有風，只是有時會逆風跑，但真的是比無風來的好太多了!!!

>> 15-17K跑不夠?!，在某岔路可以選擇往大稻埕的方向加碼跑(往下看有照片說明)! 跑到自己滿意的距離再回頭，距離調整彈性很高!!

>> 跑完後的補給居然也不用擔心!! 因為15K百齡橋前的網球場切出去馬路，就是社子夜市，一個總類繁多專賣小吃的夜市，可以立即充飢! 一定要介紹的是社子豆花，古早味豆花便宜又好吃，每次都要來一碗，慰勞一下自己。

>> 社子夜市有Ubike可以騎回圓山站!!! 哈哈哈哈! 吃飽喝足不想散步2K回圓山站，還有Ubike可以騎回圓山站，是不是超級理想的!!!!

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圓山站一號出口左轉後再左轉往承德橋的方向跑

沿路都是平坦路線&涼涼的風

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中途補給休息，飲水機及廁所 (約8-9K)

河岸美食是一間餐廳，位在練習路程的中間，跑個8-9K就衝進去吃吃喝喝，太罪惡了，不過如果你吃點東西也跑得動的話，說不定也是不錯的選擇! 哈哈哈哈，最推的就是他的雞翅跟水果冰沙，雞翅現炸香嫩，冰沙份量很扎實!! 其他是熱炒好料。不論白天晚上，也可以騎腳踏車來，看河景配美食喔!!

↓ 分叉路口~加碼可以往大稻埕方向繼續跑，自行增加喜歡的公里數後折返

↓ 折返回圓山，會經過一小段馬路回到河堤

↓靠左邊人行道走

↓ 過馬路後繼續靠左邊

↓ 經過台北市政府消防局第四大隊士林中隊福安分隊

↓ 過馬路回河堤

↓ 回程要往左邊圓山的方向囉~除非你想再繞一圈也是可以啦

↓ 下面的路是去程，上面的路是回程

↓ 下坡後靠左往圓山 (約13K)

↓ 要去社子夜市吃吃喝喝，在百齡橋前的網球場旁邊小道切出 (約15K)

美味的社子豆花~~~

社子夜市~不大但是滿滿的食物可以選擇!

結束一個美好的夜晚!!! 收工回家!!!