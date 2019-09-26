跑步小品／人生短短幾個秋 享受跑馬的過程

2019-09-26 10:00 運動筆記 Tina Chang



百花齊放，跑馬人生，從肉腳到百馬-苗栗林志玲的故事！

照片來源：alex ji校長

開場白

我想說的是，不管是自主練習或是參加賽事，我都一步一腳印，把跑步變成開心、歡樂的事，只要你不放棄，一定會回到終點的。最美的並不是跑多快，有沒有得名，而是在跑的過程中盡最大的努力。不管跑得快不快，不管成績如何，那些都不重要，重要的是你完成了一項你沒想過你也辦得到的任務。跑完了可以很驕傲的對自己說:我辦到了!我並沒有放棄，我靠自己的雙腳跑到終點。

再累都爲自己加油，無論如何絕不忘記每場有意義的馬拉松~

跑步時，我呼吸著新鮮的空氣，我看見了最美的風景，和一起並肩作戰一起跑步的夥伴歡樂無傷順利回終點是最棒的事! 就像人生一樣，享受生命的美好。

跑步真的不難，我做得到，大家都做得到的喔。~大家一起動起來，動次動次~

值得紀念的2019/9/21….因為48歲的偶巴桑，就是我，完成百馬啦(先抽2張面紙準備一下)

Q版媒人婆娃娃

想當年….2015年的4月苗栗夜跑團邀約挑戰初馬~想說誰怕誰，不過是2個半馬，就掉入”馬坑”了！限時6個小時(應該不難)咦！完全不知死活XD反正苗栗的賽事也沒啥補給可吃(噗)！

事情當然不是憨人所想！

賽事當天太陽公公有夠認真上班的啦！跑在快速道路上沒有遮蔽物(烤人肉的味道就是香)沒有乾媽的店，當然也不會有冰塊，當然是餓到快發昏快餓屬，(還好當時的志工把她早餐讓給我吃…超感謝)就這樣一群好友就完成初馬了。我的麻吉傅老師、兔兔初馬就上總排(超神)，當然我的成績也不錯0545(是不是很棒XD)重點是我是”女總七女總七女總七”因為真正的女總七在離終點前1公里處身體不適就醫了，

就這樣，我完成初馬了！(賽後鐵腿5天，真的快被自己笑死)

2015年 初馬出發前的合照(左一的大嬸就是我)

因為一句話….

好友胡家樹大哥說：美女啊！要不要考慮以後都跑全馬，因為半馬跟全馬只差100元，可以吃比較多跑比較久喔！我回說：真的嗎？勤儉持家的我，秉持著客家妹精神，全馬給它拼了，多100元ㄝ…超划算(我到底是啥心態啊…哈)。

跑馬的故事正要開始….我是苗栗人，除了初馬一定要在苗栗完成外，更想要宣傳苗栗~於是就想到家喻戶曉的國際巨星”林志玲”所以”苗栗林志玲”從此以後就跟著我到處”跑路”啦！當然跑馬服裝更要好辨識，也要符合我溫柔婉約的氣質(真敢講)~“美麗的媒人婆”就誕生了

是不是很適合我的氣質(噗)就這樣三八帶點喜氣又有點卡哇伊的媒人婆，老是被說男扮女裝(還曾被摸卡稱看是男還是女..哈)一馬接一馬默默的也跑了近70幾馬！

我的第50馬-大湖草莓馬拉松 / 照片來源：愛笑杰

也曾扮演過野人(自己覺得這裝扮也挺適合我的) 照片來源：汪汪大師

當媒婆賺到錢後就買了房子當包租婆！穿著睡衣全臺各地去收租！

2019年鎮西堡80k收租趣/照片來源：運動筆記

2019/2/17高雄馬化身為燈籠姊 照片來源：汪汪大師

2019/9/1~第99馬，榮耀九三 照片來源：運動筆記

關於跑步學到的事

以前還沒開始跑步運動時，個性急又暴躁，在家常常發脾氣容易暴怒，常常覺得自己很沒用，很沮喪。

開始跑步後，不管是工作上或是家庭裡遇到挫折時，總是想著沒甚麼大不了的，遇到問題，我們就「面對它、接受它、處理它、放下它」。

再艱難的山路馬拉松、再遠的超馬、再冷再熱的天氣…等，再困難的我們都有辦法克服，所以遇到一些挫折，我們要跟跑馬拉松精神一樣，勇往直前無畏無懼。

關於跑步與家庭工作的平衡點

我是個職業婦女，也是個長男的媳婦，在跑步的生活裡，我的排序是：家庭-工作-跑馬拉松。我想只有優先把家庭照顧好，家庭成員才會全力支持。每天下班後，我都會煮晚餐給我的賽門ㄤ吃。沒跑馬的日子我都回公公婆婆家吃飯陪伴老人家，跑完馬拉松後不管有多累，跑完後我一定會在家做飯陪家人吃飯)我相信把家人照顧好，家人開心我們也開心。

2018年9月跑向世界的奇幻旅程

真的非常感謝外貿協會組成了史上最大的「2018年柏林馬拉松台灣精品代表隊」，而我非常幸運地入選了。

在柏林馬拉松秀出不一樣的台灣魂

柏林馬拉松的主題就是：「以台灣媒人婆造型，前進柏林馬拉松。」傳統中注入台灣精品元素，秀出不一樣的台灣魂，讓國際看見台灣。

跑步的收穫…我想…最美麗的風景是人~我真的跑很慢(因為以前從不運動)，跑步只想慢慢跑享受過程，紓壓，(實情是可以吃到各地不一樣的美食補給)～我要謝謝我的一群好友們～華哥、萍姐、二馬姐、范老師、張大哥的跑馬專車~謝謝阿三哥…安室總是默默的陪我慢慢龜回終點~謝謝所有所有的好友給我的鼓勵！謝謝舒康團隊的好友們總是特別的照顧我！謝謝蔡總、愛笑、惠君姊、300馬環台神人上校、嘉義文彬哥、小葉大師、發哥、謝謝舒跑哥、一口鳥、林主任、紅姐、蔡一0、美少女、噗嚨共的大家庭、田中志忠哥嫂、田中一姐佩玲、政哥、小燕姐、彰化郭腹城、馨怡夫妻、汪汪阿師、惠萍、池姐、CEO、江湖酒友、親愛的童牛牛….族繁不及被載。

沒點到的好友請容許我先放在心裡，(不然真的需要7749天才寫的完..哈)！謝謝你們不嫌棄我跑得慢，謝謝你們一直一直鼓勵我，因為有你們…我才能一馬接一馬勇往直前！

………..分隔線之….我終於要說重點了…….

關於低調的百馬

我的初馬在苗栗~第50馬也在苗栗(大湖草莓馬)，至於百馬..真的是故事很長(內心戲也超多)，一直有個心願就是希望在我的家鄉完成百馬，但是，看來看去，只有9/21苗栗星光馬時間剛好，無奈…我最怕跑星光馬(妖瘦熱的)，1630起跑，每年都悶熱，限時6.5小時，我很怕跑不完…心想..百馬落馬就好笑了！(還在家鄉落馬就更好笑…哈哈哈)所以就公告週知…我…..沒…參加~

但是超愛苗栗的我..若沒在苗栗完成我的百馬…我會遺憾，我會超遺憾….我會非常遺憾，謝謝我的超級好友傅老師、飛哥夫妻曾總幹事圓了我的百馬夢(YA)謝謝你們…謝謝曾總幹事的百馬獎(啾咪)

關於自以為很低調的百馬Part 1

我的正百馬大概只有4個人知道，傅老師…范老師…飛哥…汪汪大師我還特別交代一定要「低調」，因為萬一我落馬真的會上水果日報頭條(笑死)

所以我打算一個人獨跑，獨自一個人享受苗栗的風景，獨自在星光下完成歷史的一刻，當我到會場一下車，還得意洋洋的想說保密成功(奧耶)!踏進會場時，發現情況不妙，一聲聲的志玲恭喜百馬，恭喜志玲的恭賀聲~(發現保密狀況失控中…我的老天爺)我啥都沒準備，也沒準備旗幟，只有把自己打扮的美美的(這是重點嗎？)該如何是好？天啊（抓抓爆炸頭）！內心戲正在上演時發現，前方雅集慢跑社帳篷裡，已出現我的好友傅老師、兔兔、泰瑞穿著我們的初馬紀念衣

手拿一塊很別緻且精心設計的志玲百馬加油團布條

天啊！這也太濕貝秀了吧！(感動啊)帳棚內好多苗栗的好友們，雅集慢跑、苗栗堅挺團的好友，謝謝你們參與我的第100馬，當下感動到眼淚都快流下來了，(心想不能哭…要忍…萬一落馬時才擠的出眼淚XD)

很開心能在特別的日子與苗栗縣長與立委、議員們合照(我一定會使出全力不會落馬的，握拳) 照片來源：alex ji校長

……......................…分隔線又來了...........………

關於自以為很低調的百馬Part 2

開心與苗栗及在場來自各地的好友合照喇賽後發現，屎沒良心范老師登場

手裡拿著一支桿子 (咦…是要去釣魚嗎)天啊！出現一面關東旗(真希望是關東煮XD)照片是我最愛的包租婆造型(紀校長幫我拍的)

照片來源：alex ji校長

但是范老師就不能選一張氣質佳，人又美的照片嗎？哈…真的超級開心…謝謝你們(啾咪)

此時我的賽門ㄤ默默的說了幾句感人肺腑的話，「你的百馬好低調喔…別怕落馬…我會去幫你私補…我會幫你帶雙鞋…濕了可以換...別擔心...慢慢跑」

天啊！我真的是何德何能可以遇見這麼好的老公及跑友們~除了感謝還是感謝(心裡想今天就不要吃太多補給要認真跑了…握拳)~

關於自以為很低調的百馬Part 3

與跑友們喇賽拍照後要去辦正事了(要起跑了….跑完才有百馬餒…)往起跑點前進發現…惠君阿季…家祥哥…一口鳥(咦…不是沒報名嗎)好開心好開心…YA！惠君阿季說…志玲我們來陪你跑

照片來源：alex ji校長

真的是感動到天邊啊好…我跟你們跑~(事情真的沒那麼簡單)因為扛百馬旗的是海軍陸戰隊張上校，要命…這速度…我應該4.5小時就回終點了吧！喘…很喘….喘到快往生(我的老天爺啊)但一想到有這麼多神人陪跑，老娘拼了！然後當然是跟不上…只能遙望著神人的背影遠去(默默的揮揮手…終點見)

最後的結局是：范老師與寶哥不離不棄的陪我跑完全程(愛你們唷)

關於自以為很低調的百馬Part 4

跑著跑著…心想…汪汪大師不知會在老地方出現嗎？很期待…因為他也是我生命中的貴人~一踏進新東大橋看左邊沒有汪汪大師看右邊看中間都沒有汪汪大師好吧！心想他一定是特地選良辰吉時吉地才會出現繼續前進…嘿嘿…我看到閃光..“就是那一道光”又看到紅姐美麗的身影(眼淚又要流出來了…依然要忍住..萬一落馬時才有眼淚)謝謝你與紅姐特地前來，謝謝你在風雨中苦苦守候！感恩啊！謝謝跑友們願意陪我一起在鏡頭前留下美美的回憶（愛你們）

照片來源：汪汪大師

百馬的路上，感恩有大家陪伴！

照片來源：汪汪大師

汪汪大師，志玲姐姐愛你唷~啾咪

照片來源：汪汪大師

謝謝汪汪大師不畏風雨，特地前來為跑友留下美美的回憶

關於自以為很低調的百馬Part5

謝謝路途中跑友們的恭賀聲與加油聲！謝謝青春洋溢活力十足的志工們的加油聲！就算再累也要挺起胸膛邁開步伐往前邁進…跑著跑著遇見淑禎姐問我要跑多少時間？姐低頭看了我號碼布10629說就跑629吧！

照片來源：張廖君旭大師

終點我給你驚喜(咦…921真是驚喜不斷的日子ㄝ)然後姊咻一下就不見了(真的是我的女神)

故事的發展就是我和范老師與寶哥依然相依為命，在雨中勇往直前，一步一步往終點邁進！我們跑著跑著就快到終點了！

然後遠遠看見我的麻吉傅老師撐著傘來陪跑，天啊…都快要11點了餒，竟然出現在終點前，我看的出她的焦慮…她擔心我落馬，我跟她說還有9分鐘別怕(我老神在在)(放心…落馬我就哭給大家看…哈哈)於是她就幫我撐傘一起往終點邁進(好想唱浪花一朵朵)但是…夜深了，深夜問題多…為何終點聚集這麼多人？雅集路跑的大家…惠君阿季…家祥哥…志方哥…及眾多跑友還有淑禎阿季~天啊…地上還有鞭炮(驚)

原來這是ㄚ季特地請小何哥去買的鞭炮~主持人高喊著恭喜志玲百馬的歡呼聲，大陣仗加上鞭炮的響亮聲，猶如迎接媽祖回鑾一樣的熱鬧！

這這這…正百馬好低調…

真的謝謝大家！除了感謝還是感謝！

關於自以為很低調的百馬Part6

百馬在燈光美氣氛佳的苗栗體育場跨進終點了！第100場馬拉松我完成了！或許對大家來說很容易，但對跑不快又是職業婦女的我，覺得自己真的鳥不起(能堅持到底就是贏家)。

故事還沒完喔

雅集路跑社的快腿凸台神人們還有好友們竟然都還在ㄝ，咦…深夜問題多(莫非又有驚喜)！答案揭曉：竟然有百馬蛋糕

這個百馬蛋糕是飛哥夫妻請榮富哥特別製作的，圖案是包租婆騎著百馬(Q版包租婆超像我的)，我又再度感動了！

謝謝你們…謝謝小羅哥夫妻..享儒..謝謝雅集的大家…謝謝強哥….謝謝傅老師夫妻…謝謝跑友們謝謝你們陪我參與意義非凡的百馬！謝謝你們等我到最後！我會繼續努力！

關於自以為很低調的百馬Part7

我的正百馬如果沒有傅老師…飛哥如果沒有曾總幹事(曾教練)！我根本沒辦法完成多年來在家鄉百馬達陣的心願~

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照片來源：alex ji校長

謝謝曾總幹事的百馬獎

我會當傳家之寶的，謝謝最美麗的主持人鄭校長頒發

非常感謝曾總幹事辦了這麼優質的賽事，比前幾年都還要好，主辦用心..路線佳…交管好…醫護機巡專業…學生志工真的是波棒到極點。補給真的比前幾年好很多啊！(有吃到現炸熱呼呼的地瓜球…好吃的滷味..補給有甜有鹹很不錯)。謝謝所有的攝影師…謝謝所有的志工交管人員。

我想要特別感謝賽門ㄤ..女兒及我的家人們，謝謝你們的支持與包容，我才能全台灣跑透透，我才能完成我想要做的事；也要謝謝我任職於仁德醫專的長官們的支持與鼓勵，我的第100場馬拉松我在苗栗山城星光馬拉松完成了。

照片來源：汪汪大師

這個百馬獎我要獻給賽門ㄤ

因為有你的支持我才能持續往前邁進實現夢想。

結語

跑步已經成為我生活的一部份，跑步讓我充滿正面能量，讓我更加樂觀面對每一件事，跑步讓我變的強大又勇敢，希望我能健康快樂跑到80歲(嘻嘻)。

希望有機會能獲得運動筆記徵文大賞 ft. 圓夢計畫，讓我能免費到名古屋參加女生限定的粉紅Party-名古屋女子馬拉松，挑戰世界上最盛大的女子馬拉松賽事，讓我圓一個Tiffany獎牌到手的夢想。

#我苗栗我驕傲#我仁德醫專我驕傲#苗栗堅挺團#雅集路跑社#苗栗夜跑團#八甲亂跑團