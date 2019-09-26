賽事心得／動感亞洲越野賽 野跑之於人生、跌倒爬起來就好

2019-09-26 09:47 運動筆記 李吳菊



在跑圈中，流傳著這樣一句話：「馬拉松是跑步的開始，越野跑是歸宿。」賽前的我不懂，賽後的我體悟到越野就像是「人生的體現」。

時間拉回比賽前對於越野跑我可說是一點概念與知識都沒有，所以賽前就將自己定位 安全第一、無傷完賽，畢竟正接近馬拉松賽季，受了傷等於今年提早下課，我是這樣盤算著。

比賽當天前往貓空指南宮，說來覺得好笑，身為跑者第一次去貓空竟然是朝聖指南宮，而不是赫赫有名的國手之道。抵達會場，原以為越野賽只是小眾運動，沒想到這巴掌拍的真響！現場非常熱鬧，遠赴台灣來參加的外國選手不在少數，著實顛覆我越野只是小眾的想法，也更想知道這項運動到底有什麼樣的魅力，讓這些人如此著迷。時間來到了 8 點整，眾人的熱情劃破了指南宮的寂靜，衝向黃色拱門打開AAE動感亞洲台灣站的序幕。

選手們趁著還乾淨時，拍張帥氣的參賽照（笑）（圖片來源：李吳菊）

跑在原始的森林賽道中，需要非常高度的專注，一方面要注意落腳點是否合適，一方面要看前方布條確認賽道，但就算再怎麼專心，人總是有失足的時候，一個腳滑，眼睛張開，已投入了貓空山林的懷抱中了，這就好比人生，總可能會「失足跌倒」，跌倒了不要怕就爬起來繼續的奔跑。

比賽的一路上，我都與一位跑友Jason互相鼓勵，彼此互相提醒哪邊石頭溼滑要注意，路上有說有笑，不時喊著太累了你先走的戲碼，也是有Jason的幫助，我才能跑回終點拿下第五名，結束後不禁想到了最近才剛結束的越野賽事 UTMB 黃浩聰選手與幫助他的厄瓜多選手並列第6名的故事，那時賽後的他說：「我認同 UTMB 是場比賽，比賽應該全力以赴，但體育精神與互助的精神同樣的重要。」所以這邊我想跟Jason說：你也是Top5，這個獎牌也屬於你。

謝謝jason哥，讓我第一次的越野就有如此難忘的經歷（圖片來源：李吳菊）

賽後，也剛好遇到運動筆記福利抽獎抽到的粉絲－蘇啟森 先生同樣也是第一次跑越野的他，在當天9km組的比賽中是第11位到達的，因為抽到運筆的比賽名額，特地從台南上來參賽，更重要的是，他竟然當天還要回去上班！著實令我佩服。他表示：這是第一次參加越野比賽，覺得非常有趣，跟平時參加路跑賽事是很不一樣的感受，尤其是那個上坡特別有感，讓他直呼想死。（很多人都是這樣認為的，我想）

強者運筆粉絲，運動就是這麼樸實無華且有趣（圖片來源：李吳菊）

在越野跑中就像是人生有上坡有下坡，有時失足跌倒，但重要的是我們還能爬起來繼續奔跑，不同的地形如林道、泥地、石頭路、石階、急流都像是人生會遇到的不同困難，我們要試著解決克服，身邊有時也會有能一同前進的夥伴互相扶持，就如同生命中的貴人與好友。短距離的野跑，不需要太高的門檻，但需要正確的裝備及正確的知識，運動筆記上也有宴慶教練這麼厲害的選手，可以詢問，對於野跑宴慶教練也能提供很多觀點與知識，真的非常歡迎大家到討論區來討論或分享。踏出第一步很難，但當你第一步踏出後，後面的事都變得簡單了。

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男子9km組Top5（圖片來源：AAE動感亞洲）

賽後感謝AAE動感亞洲主辦單位、及被抓去當一日工作人員的女友，讓我有個充實的禮拜天早晨。