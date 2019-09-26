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跑步知識／熟記這4招 幫你時刻保持身體最佳狀態

2019-09-26 09:36運動筆記 小布

身為一位跑者，平時均衡飲食和規律運動的養成特別重要，但生活中就是有太多事物會阻止你跑步- - 出差、旅遊、好友飯局、陪小孩……各種干擾常常打亂我們的訓練計劃，影響身體的運動狀態。

中秋連假才剛過，雙十連假也馬上就要到了，不出意外，很多跑友又要中斷訓練，擁抱自然了。在日常的生活規律被打亂時，我們有沒有辦法保持身體狀態？來自太平洋彼岸的ACE國際認證教練 Jessica Thiefels 對此有著自己的理解與研究，並推出了一套超棒的應對方法。小布來給大家介紹一下~

“帶都帶了”法

這一方法的核心，在於打包時帶上一些方便攜帶的訓練器材，利用它們激勵自己。小一點的諸如彈力帶、跳繩，大到瑜伽墊、健腹輪等等都是不錯的選擇。

當你安頓下來，看到了攜帶的這些健身器材，想像一下“ 帶都帶了 ”- - 同理於那句中式名言“來都來了”- - 不如利用它們好好練一下。不僅如此，你也可以在隨身的行動裝置裡，提前下載好一些運動影片，雙重保險督促你開始運動。

設立目標法

在每一天開始之前，大家在心中默默定下一個目標：今天步行2公里/少搭1次車……諸如此類，讓自己動起來。

如果對自己有著更嚴格的要求，大家可以帶上一個運動手環，或是打開手機上的步數記錄功能，嚴格“ 監視 ”自己的行走步數，“ 強迫 ”自己運動起來。根據一項 2016 年的調查，這一方法能有效提高人們的運動意願，享受達標的滿足感。

廣告訓練法

忙碌一天回到家，只想懶在沙發看看電視，然後洗洗睡？可別就這麼早早睡去！睡前的這一段獨處時間最適合各位“小練片刻”。如果你還沒有躺到床上，小布建議你趁著電視（或手機）裡每一段廣告時間，做一組下列動作：

✓  10 個伏地挺身✓  15 個仰臥起坐✓  20 個深蹲✓  30 個弓箭步蹲（每側各15個）✓  10 個三頭肌撐體

如果你已經躺到床上，而且除了地震、火災、跟尿急都不會下床，沒關係！小布這裡也有一套床上訓練動作。同樣，趁著廣告時間做一組就行~

✓  20 個仰臥抬腿✓  15 個橋式✓  10 個仰臥起坐（半身懸在床外）✓  15 個二頭肌彎舉（利用好身邊的道具，比如酒瓶）

別小看了這些簡單動作，堅持三到四組，你就會想要關電視睡覺了。

樓梯出行法

聽說過“ 垂直的馬拉松 ”嗎？那是發源於紐約帝國大廈的一項著名的賽事- -爬樓梯大賽，這項賽事每年都會吸引全球超過百萬人參與。可見其受歡迎程度與鍛鍊效果。

如果你時常穿梭於鋼鐵叢林之中，不妨用這一辦法活動活動筋骨。有的跑者可能問，爬樓爬出一身汗，還怎麼開心玩耍、商務會面呢？小布理解，上樓太累，你可以爬樓梯下樓嘛。或者只在不重要的場合爬樓梯。最重要的是，時間要把握好喔~

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除了上面這些方法能讓你保持運動，最重要的還是在這段時間內保持健康飲食！不要因為工作忙或玩得累，就盡情高油高脂暴飲暴食。一直保持健康規律的生活習慣，也就不用再怕身體不在最佳運動狀態~

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。

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