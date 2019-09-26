跑步小品／我為何樂此不疲跑馬？

2019-09-26 10:06 運動筆記 孫慶維



還記得我參加2015年時的第四場「萬金石」馬拉松，通過折返點之後，有位四十歲上下的男生問我，「大姊，妳為什麼要跑馬拉松？」嗯，我想應該是自己身處在稀稀落落的後段班中，又拖著沈重的腳步跑跑走走又停停⋯⋯所以，讓他心生困惑：覺得這位大姊明明就不年輕了，何苦來哉？

話說從頭，我會開始跑步的原因，其實是受到老公的刺激和影響。一開始，他是為了要降低血糖，沒想到跑了幾年之後成果顯著，還瘦了十公斤！看到枕邊人的體態變得結實挺拔，鄰居稱讚這位大叔活脫像是「高中生」，即便知道只是場面話，但聽了總讓人心花怒放。

攝影師黃阿仁／大稻埕碼頭（溼身高中生）

很快地，我就知道自己要面對現實了！因為，兩人同行的時候，我看起來就是顯胖又沒活力。儘管心裡不服氣，但也只能面對現實。

為了追求健康，我只好戒掉晚睡哈韓劇的夜生活，開始乖乖早睡早起的晨跑生活。老實說，前三個月真的很痛苦！就算只能跑兩公里，也弄得我雙腳酸痛，連雙手擺動的時候都覺得手好酸⋯⋯

但是，有句話說「練習不會騙人」，我很快就發現自己的進步，慢慢地從參加3K、5K到10K的路跑賽事，藉由報名來強迫自己練習。我還記得，第一次參加12K的賽事，賽後還在會場上整整躺了三十分鐘才能起身。現在回想起來，那時的疲累跟現在跑完一場馬拉松的累幾乎是一樣，但人體真神奇！因為，體力真的是可以慢慢提升的，如今我跑完馬拉松之後，回家居然還有力氣可以煮一家子十多人份的晚餐呢！

攝影師堅哥／風櫃嘴（看到攝影師，爬坡時也要跑起來）

當然，人總是要有動機支撐。真正想要跑馬拉松的念想，其實是因為聽到朋友提及東京馬拉松很好玩，所以就在心裡默默地許下願望，希望也可以去參加！當然，因為「僧多粥少」的緣故，東京馬拉松第一次抽籤沒中；老公知道很難兩人同時中籤，所以就直接參加旅行社的行程，透過保障名額得以一償宿願。

奔馳在東京街道上，看到全程不中斷的加油人群，真的讓人精神振奮，也更加愛上跑步的氛圍了。

但是我的速度一直不快，要全程跑完不走路，每場賽事簡直都在跟時間賽跑！邊跑邊計算時間，是我在跑步時的功課。還記得在征服北橫馬跟太平山馬的時候，都是進拱門後剛領完證書，電腦就關機了！這也是我在跑每場的馬拉松時，都會自己在心中打問號，檢討自己花錢、花時間，又跑得那麼慢，要如何才不會被關在門外？

儘管每次很勉強地在關門前順利完賽，我也都在心中許下再來要好好練習，不要跑得那麼辛苦。回想自己從2014年的艋舺初馬，至今已完成四十五次馬拉松！2015年的臺北馬拉松被回收，可說是一個難忘經驗，之後便痛下決心，每年都報名讓自己不能太鬆懈！

對現在步入中年的我來說，跑步已然是生活中的一道風景。跑步，是平日上班前早起的功課；如果有跑步，就可以換得晚上一頓好眠，此外，還有不再便秘，天天順暢的優點呢！

攝影師福哥／大稻埕練跑（大稻埕至快樂休息站是不會曝曬的好地方）

假日，夏天上風櫃嘴練跑山路，看看風景，吹吹風是一享受。既省錢又健身，也是消磨時間的好方法。跑完步，再逛市場買買菜，回家剛好可以跟三個小孩一起吃午餐。

攝影師羅寧／風櫃嘴（下坡面對台北市區的壯觀美景）

但我也好奇，不知遇到炎熱或溼冷的天氣，如何才能持續下去？我曾許下六十歲臺北馬要達成百馬的心願。這也成為敦促自己的動力，當然我也大聲告知親朋好友，這樣就不能偷懶了。

攝影師顧城明／風櫃嘴（和風＋緩坡，舒服）

距離六十歲還有六年的光景，所以一年要完成十場賽事。換句話說，我至少還有五十五次的機會，可以藉跑馬拉松名義，造訪很多我想去的地方。話說回來，跑步兼旅行的旅程規劃，可以說是我和老公現在放假的最大期待。

攝影師Tyler／風櫃嘴（晨光中跑步）

開心時，腳步輕盈的跑步，藉由不同賽事看看各處美景。難過時，在風雨中跑著，淚水夾著雨水，也得以盡情宣洩。有伴跑，聊東聊西，開心就好。自己跑，想東想西，放空也很好。

攝影師何冠均／風櫃嘴（跑到這裡時冠均攝影師會提醒我可以跳了喔）

因為跑步，讓自己練了腳力，也練了心。再難的事，轉念一想，馬拉松都能跑了，還有什麼難？只要心不放棄，就繼續地跑下去！

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攝影師張信利／風櫃嘴（看起來好像跑好快的追焦照片）

參加國小、國中或專科同學會的時候，都換來同學刮目相看。因為，以前最肉腳的我，現在竟然能跑馬拉松。最開心聽到別人稱讚自己變瘦了，也變年輕了！除了可以安慰自己八年多的不間斷努力，有時也懷疑自己怎麼能這麼堅持？現在更想知道我到底能堅持到什麼時候？

跑步對我的意義不只是數字的追逐，更重要的是體力與耐力的提升。因為跑步，讓我的生活更加充實又豐富。一顆被操練過的心，更加堅定的知道自己要什麼？每一個跑過的足跡，每一個看過的風景，都在心底，無可取代。

感謝每位陪伴我跑過的朋友們！感謝為我加油的朋友們！更要感謝用照片留下記錄的攝影師朋友們！

最後，我偷偷許下心願：希望有機會可以去名古屋馬拉松，這樣我就多老公一馬了囉！

PS. 因為最喜歡上風櫃嘴，所以照片大都是在風櫃嘴拍的。