帶小比旅跑台灣／新屋馬拉松 跑慢的人沒補給

2019-09-25 09:29 運動筆記 陳嘉齡



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星期日早上我們去桃園新屋參加了魚米馬拉松，在賽事的前一天，我們便驅車北上，到達桃園住宿的地方時，天氣也變成了綿綿細雨，幸好有幫小比帶外套，所以還不至於擔心他會著涼。

休息了些許時間後，便和住在那裡的好姐妹相約去那附近吃火鍋，順便敘舊。

吃完晚餐後，我們就回去晚上睡覺的地方休息。

清晨四點，我們就從住宿的地方出發，到達會場時，人群已開始聚集，因為今天的賽事約有一萬多人參加，現場人有點多，所以和跑友相認的過程並不是很順利。幸好，我們的目標比較大，所以大家很快的就找到我們，大家愉快地拍照互相打氣之後，我們便等候賽事的開始。

會場離起跑點的距離有點遠，所以走到那裡就花了好久時間，加上參加的人數很多，所以我們約五分鐘左右才離開起跑點。

因為Coco Lin姐姐的腳不舒服，她怕跑不完，所以我便早早就答應她陪她一起跑，一路上人群很多，根本沒辦法跑，加上我又怕小比的車會弄到別人，所以一路上我都很小心。

好不容易到達補給站，因為人太多，全部都擠在一起，我根本看不到補給有什麼東西，而且志工們也一直大喊沒有水了，我只好放棄繼續前進。

在走到陸橋那邊時，路變得很小條，全部的人都擠在一起，因為我們怕對向的跑者會撞到，一直大喊選手經過，跑者靠右，好讓那些跑者可以順利通過。

可惜，很多人似乎是來散步的一樣，三四個人並排一起走著聊天，根本不理會我說的，因為如此，導致有一個人不小心被人撞到而受傷，看到他手肘的地方擦傷，只能一直跟他說，回去會場快到醫護站擦藥。

好不容易到達第二個補給站，人一樣很多，想說幫小比灌杯運動飲料再走好了，結果還是沒有😭

大會連降溫水和冰塊也沒有準備，幸好天氣不熱，不然很多人一定會中暑。

而且，說好的鵝肉只剩下人家不吃的骨頭和吃完的骨頭，很多也變成空盤子，我們只好望盤興嘆的離開補給站。

回程時，經過第二個補給站時，志工已經在收桌子了，我那時候在想一場賽事，沒水真的很糟糕，回去時一定很多人會罵，果不其然，經過的跑者每個人經過每個人罵，加上道路狹窄，我們幾乎是塞回來的，雖然終點前的啦啦隊很熱情，我卻一點都不開心，因為我們是餓著肚子回來的，可能我們跑太慢，所以才什麼都沒得吃吧！

說實話，主辦對於水的準備不足，是我最在意的地方，至於補給，也準備的不夠，真的是跑的快的人才吃的到，我們這些跑的慢的，也只能事後看著跑友的相片流口水。

謝謝沿途加油和一起拍照的跑友

再一次謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。

2019桃園魚米之鄉半程馬拉松

VISION熱情與勇氣

為不能跑的人而跑

用雙腳帶小比跑旅台灣