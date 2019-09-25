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路跑圖輯／新屋馬拉松 這樣的賽事一次就夠了

2019-09-25 09:37運動筆記 ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ

這次沒有火車可以搭，桃園農博會場吸引「爆多」的參賽者前往，以「人山人海」之勢來描述為合理樣，又因大會不開放停車場，固自用車停滿兩側白線的「壯觀」畫面呈現，足以顯示應是「慕名」前來者眾，其中也包含我在內。

(壹) Give up

只是「期待」越高，「失望」確實也真的越高。

這是當天的「總結」論，在寫攝影日誌的當下仍充滿諸多質疑。

缺失如賽道極為狹小擁擠，終點線沒有分公里數實施雙邊人流控管，驚奇事件竟還有路人甲強行穿流賽道與地方機車騎士闖入，完全沒看見主辦單位有加以制止控管，加上放任讓人員「變相集中」在終點線區域不前，再來兩者路線撞牆擦身造成不悅也有耳聞，甚至最後還「沒水」可喝，再再顯示服務員訓練與事前應變溝通不足的窘境。

賽前坐在服務台等待「可能性」的接洽，空間內卻空無一人，諸多跑友前來詢問關於路跑摸彩券放置投入箱等大小問題，都是其他尚再準備中的跑友告知來排除，我也等了半天至「媒體報到處」欲要簽到，賽前至臉書禮貌性留言詢問是否能在終點線架設腳架拍攝，回覆訊息給我的人員不在，要我詢問的那位李小姐也同時不知在何處，真的只是搭帳篷，感覺沒收到尊重，當然心情也很不舒服。

更別說賽後說會贈送「小禮物」做紀念品的事，因為真的連「一瓶水」都沒有。

另外，終點站竟「沒有活動主持人」來控管或與向跑友打氣來帶動氣氛，並試圖指引將人潮疏散的「基本」人員配置，儘速請選手往會場方向移動。

結果是幾近全部被集中在終點線區塊等水，不去利用終點線至會場的近三百公尺來做為賽後補給與獎牌暨禮品發送，硬是要將臨時服務台架設在已經夠狹窄的賽道上，所有人全部擠在一塊，對於賽道的尊重，台灣跑友實在要再努力學習加強。

沒錯，就是等水喔。這「奇觀」實在不是去年 4.9 分，全台賽會第一名應該有的表現。

有本事把人潮帶進來，卻沒有能力挽留貴賓消費，真的謂為可惜，往後也不會再選擇大場賽事拍攝，更會選擇「主辦單位」來慎重抉擇，否則這樣的賽事，真的一次就夠了。

就原諒小弟之直言極諫，還請主辦單位若還有「下屆」賽會，能彙集大眾之怨聲而有所改善做為。

(貳) Show times

分享

這次照片真的拍的很不優，但仍選了自以為驚奇的鏡頭。

(參) HSINWU

我絕對不會忘記這趟旅程，因為它讓我看見跑者在即短暫時間消失的無影無蹤，原本想在賽後回主會場借幾位跑友當模特兒的拍照計畫也因接駁車的載運速度成功而失去不少機會，從另一角度看待確實很值得後續單位學習延續。

農業博覽會據說也即將登場，我一定會再來品嚐在地小吃及欣賞海岸線風光，就事論事，理性的看待。

(肆) Next28 日，國立中興大學三公里路跑，一場在運動筆記「搜尋不到」的小場賽事，期待能扭轉局勢。

騎士

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