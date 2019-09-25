賽事心得／UTMB初百mile 神人勿進、新手必看

2019-09-25 09:43 運動筆記 跑跳阿木



寫給明年的我……感謝貴人眾多、好運用盡的2019UTMB初百mile🙏

照片來源：大會官網

《失策》

大概是在T大做功德了一年半(誤)，今年的UTMB號碼布是個大吉卦，我也第一次賽後沒有鐵腿沒有做噩夢驚醒，是個超享受的歐洲跑旅，即便我沒有完賽🤣

每月百K以賽代訓備戰了近十個月，賽前跑山女宿舍的歡樂時光，我終於站上了UTMB舞臺。

8/30晚上6點開賽，我們採取的策略是早餐延後(約早上10點)、午餐延後(約下午2點)，午睡一下，下午4：50出門放轉換袋然後去起點拱門。但有個問題，就是我們三個人都跑同樣組別，房間鑰匙到底要放誰身上啊😅 (結果男生宿舍也跑來問我們同樣問題，踢飛中)賽前天氣不穩定飄起了雨(也看預報隔天會變天有雷雨)，所以上半場我選擇穿防風防潑長褲(失策1)，結果一開跑10公里多我雙腳就被熱到大抽筋了😅

起點到U1-Les Houches這段非常平緩約7.9km，神人前輩們有提點這段速度可以稍快但勿爆衝，但我們光被起點同時出發的2500多位人龍擠得動彈不得、山徑也是塞塞塞啊😅 中途遇到台灣之光(UTMB 171km D+10300m, 破台灣記錄33小時完賽) 鵬中超車，才知道我被“硬擠”到台灣第一位，到U1排行前50%第1266位，還在配速表時間內。往U2約13公里，爬升8百多，但我腳抽筋了只能含淚看財哥超越我(順便手機上網靠北一下)，到了下坡路段 (在台灣下坡苦手的我)居然覺得可跑性超高！！但歐洲人好像不跑下坡的(?!)，只能慢慢排隊到天暗了(哭)，還好還在配速表範圍內(我當初速度到底是配多慢啊🤣)，排名1686。進到U2-St. Gervais超傻眼，沿途滿滿的熱情加油民眾不斷拍手加油還跟你擊掌，雙拱門規格+spotlight，害我突然以為自己跑錯路跑回終點了嗎😅

這是我第一次看到這～麼～大的雙排補站，我很想看看補站內容有多豐富排那麼長，從第一桌…水，走到第二桌…水，再走到第三桌…還是水，中間有些水果、鹽、餅乾之類的，但一直到很遠的最後一桌……還是水🙄我不死心，再從另一排的最後一桌走到第一桌，大部分還是……水🙄 然後又到對排再巡了一次………(失策2)驚覺自己在這個超級大超級多水的補站浪費太多時間😫，想說趕緊上個廁所快趕往U3，結果這站的廁所很遠………(後來問其他兩位室友，也是在這邊找廁所找沒…)接著一路上坡還是塞車10公里到U3-Contamines(到底誰跟我說歐洲人上坡很強的啊)，早已超過配速表時間半小時，但我覺得我該好好休息一下！所以在這站喝了5碗熱湯，肚子貼上暖暖包，穿上風雨衣才出發。結果離這站關門時間只剩20分鐘了啊😅

接下來上山往U4-La Balme、U5-Les Chapieux因為兩個事件，所以我對這段路跟補站完全沒印象😢失策3：3顆電池完全無法放電我的頭燈在快上到山頂時突然變暗(這顆大陸電池大概是用了7個小時左右)，照經驗是表示電池快沒電了，坐在懸崖邊挨著微弱光源，我拿出另一個頭燈，按下on，沒亮，打開蓋子檢查電池是否安裝正確，沒錯啊，再按下on，還是不亮，心頭一陣涼意………身為一個有經驗的長距離跑者加上多次台灣高山練習經驗，我帶了兩組頭燈+兩顆電池+兩顆備用電池在身上，轉換站還有一組頭燈+CR123耐寒電池+一顆備用電池。(去年有聽前輩們經驗分享，但今年沒有低溫，且預報是第二天會變天，所以我耐寒電池放轉換袋，失策啊)換另一顆備用電池………不亮，再換第二顆備用電池……還是不亮😱

告訴自己要鎮定，會不會是第二顆頭燈壞了呢？但我目前的光源只有頭上這顆快沒電的，只好看準電池方向，等有跑者燈光經過時借光換電池，換頭燈電池時間這一耽擱，我已排到2300多名最末跑者群了，越後面跑者爬坡越慢間隔越遠，所以三次借光換電池的時間越等越久……(後來回來有人跟我說蠢，妳不知道手機有手電筒功能嗎😓)

終於換到第三顆電池，可以發出微弱光源，不能調段數，表示電量也不太足了………拔腿快跑，接下來的片岩加上技術下坡地形對台灣跑者真是小菜一碟，正當我不斷驚險超車、輕快地下著時，後方一陣腳步聲，我想說是後方要超車的跑者，有注意了一下找個安全的地方準備讓路，結果就親眼看到那個外國男跑者從。我。頭。上。飛。過！摔下懸崖邊的石頭……身上物件跟登山杖也散落各地！！我。嚇。呆。了！只能一直尖叫～～完全無法思考求救流程之類的(大會醫療電話在號碼布上)，就在後方跑者們熱心下去救他(肋骨斷了吧？！🤕)，還有幫忙撿散落物品時，聽到他微弱地說ok，我拖著發軟的雙腳繼續往下走，U5快被關門了，我要活下去！

《我要活下去》

媽呀～媽呀～U5-Les Chaieux關門時間只剩1小時左右，接下來是5公里的之字型下坡，下坡苦手的我能活下去嗎？一跑就遇到山徑窄坡塞車人龍………😑只好英文(pass?excuse me?)、法文(Merci)、日文(Sumimasen)、國台語(舊軌)通通來😅雖然你們是剛才借我光的貴人，但為了完賽我只能狠狠碾過你們！聽得懂的還好超車，聽不懂話的我就只好用手輕推一下了(歹勢)，還遇到那種明明在兩人可通行的坡、硬把登山杖往兩邊外側戳的跑者😑，只好用自己的登山杖先輕敲他的登山杖再行超車，鏗鏗鏘鏘搞得像是來打仗似的………不要命的往下奔途中，不時問自己，即使過了這關又如何，我的頭燈隨時可能熄滅，我能不能撐到下一個點？

即使撐過下一個點，只剩一顆電池我要怎麼度過漫漫第二夜？很多放棄的理由在腦中打轉，但我一定要努力到最後一刻啊！Josephine、米亞，妳們到底在哪裡？！皇天不負苦心人，我半小時就抵達U5補給站(凌晨4：22進站，5：15關門)暨裝備抽查站，我知道這站有攝影機，還對著鏡頭跟你們大家比出我很好別擔心的唇語，結果賽後看錄影，原來我頭燈沒關鏡頭一片白茫茫什麼都沒傳達到(而且小姐妳到底哪位啊🤣)一進站就看到英文不通的財哥完全不理會工作人員的說明(好像是叫他先去裝備檢查才能進站？但財哥已經大剌剌坐在地上開吃休息了🙄)，我像看到救星般跟財哥求救頭燈電池問題，但他也只能sorry愛莫能助。

裝備抽查時我被抽檢手機求生毯風雨衣，可能看我長得像奉公守法的好跑者臉，才剛要掏手機他連看都沒看就蓋章通過了@@衝得那麼累進到補站真是個溫柔鄉，我裝了像乳酸口味的運動飲料(?!)，裝了氣泡水泡咖啡(?!我那時候頭腦怪怪的……)，這站有玉米濃湯+麵包，打算找個位置好好吃頓早餐一下，基本上我頭好壯壯對歐洲賽事的補給食物沒什麼不適應問題，能吃就是福。結果挑到垃圾袋旁的“好”位置，對面女跑者看著我傻笑，然後就………吐了……抱著垃圾袋猛吐………，我覺得我也很厲害，看著她不斷吐出來的稠狀物，還能繼續吃著碗裡的稠狀物(玉米濃湯+麵包)………………休息夠了，剛好遇到毫無鬥志一直說要被關門了的何大哥進來，聽他說Josephine她們狀況不好，5：00我忍痛踏出這站，下一站17公里遠，連同跑山女的份一起努力，我們U6關門時間早上10：00前見😢

《堅毅的心》

離開U5-Les Chapieux開始很長一段寬大的柏油路可跑，上坡可走，終於不用再塞車了，這段獨走時光腦子也動不停。我想到那些跑者們嘔吐的畫面，已驚險跑了十幾小時也開始有點喉嚨熱熱的感覺，還好有神人前輩們推薦的日本止吐好物，吞下後症狀慢慢緩解中。我想到要解決頭燈電池問題，6點不到先把頭燈關掉靠著天亮前微光前進，我的頭燈設有可充電電池的USB孔，把身上的行動電源拿來充唯一可work的那顆大陸電池，希望能在天黑前充飽🙏另一方面也在想，若其他兩位跑山女已棄賽，是否到轉換站我能打電話請她們跟工作人員說明，借用她們轉換袋裡的備用頭燈電池之類的。(後來進中繼站才知道轉換袋是用晶片感應的，所以即使我知道朋友的號碼也無法像台灣賽事那樣幫忙代領轉換包😅)還是我能追上財哥？拜託他等我共度第二夜……的燈啦………還是我上網求救？在群組裡求救？

上山後開始天亮，開闊的雪山高山景色超級壯觀精彩！一股腦兒的問題全被我拋在九霄雲外了，享受賽道吧，拿起手機狂拍，抬起雙腳狂奔，這才是UTMB啊！

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過了山頂兩個check點，開始大亂石下坡，現實面來了，我又被歐洲跑者的下坡技巧塞住了😅 一路跳跳跳，又要避免不穩的踩點扭到，路徑窄超車風險實在太高，索性慢慢排隊，小心駛得萬年船。

U5到U6的高海拔17公里中途無補給，堪稱比賽中最遙遠的距離，終於到U6-Lac Combal看到很多跑者在這邊或躺在長凳、或躺在地上、或躺在草地上大休特休。我補滿水、喝可樂、吃水果，旁邊的大陸跑者偉哥跟我攀談了起來，說您這號碼布是台灣代表選手吧？！害我一陣尷尬，都跑到快被關門了啊，順勢跟他說我的頭燈有點狀況，沒想到他說台灣代表選手一定要幫的啊！轉換站可以借我一組頭燈，感動😭(但我沒微信可加好友，不知道到時候要怎麼還貴人頭燈)一起上路，我問他接下來時間真的夠嗎，他說他去年完成過TDS，是這賽道逆走，沒問題的！同行同時間點的有經驗夥伴，彷彿為我打了一針強心劑！

今天是個晴朗的好天氣，順順到了U7-Col C.M.V.是8/31早上11點半，很多民眾野餐著，我也吃著本站特有的優格，一邊上網說一下我頭燈問題，還一邊回北投團只剩4公里下坡(聽偉哥說的)，我絕對不會被關門！(8/31下午1：15關門)沒想到這4公里的下坡只是像谷關八唐的陡度，但沒有技術地形的窄山徑，卻塞滿了跑者，歐洲人都很有耐心等著火車頭慢慢前進……………😅心急也沒用，完全無法超車的陡下邊坡地形，塵土隨著眾人走過揚起，我也只能跟在後面，吃土吧……好不容易“18分速”(看到手錶這數字很傻眼)排隊“下坡”，到了Courmayeur居然遇到富美(Josephine姐姐)送上兩組頭燈(原來是看到我網上求救訊息)，貴人滿滿的一場比賽，我的心已堅定要完賽！

《大復活》

本來預估中午12點前就能到達80k Courmayeur中繼站，結果山徑排隊晚了半小時才進站，感應晶片後從所剩無幾😅的菁英選手區很快就拿到我沉甸甸的轉換袋。

轉換袋我分衣物、鞋襪、補給、電器類共4袋分裝。(右邊多的那袋是備用羽絨)1⃣ 先上網跟群組報平安。2⃣ 然後這站應該有Garmin手錶充電站，但是我眼盲嗎沒看到在哪裡，只好拿自己的充電器充電，換第三支的945很爭氣，跑了19小時還有35%電力。3⃣ 拿出新買的更衣帳，脫光光、運動達人濕巾擦淨身體都不是問題，但穿衣服應該先在台灣練練，搞得我快抽筋orz……4⃣ 擦過的濕巾剛好擦腳，換襪不換鞋。5⃣ 裝水、泡泡麵、放補給。結果這站的食物不優(可能我是後段跑者，所剩食物不多？)，對面跑友的食物還飄來怪味十足的海鮮炒麵味道令我反胃，搞得剛泡的泡麵我也吃不下，趕緊喝轉換袋放的秘密武器花生仁湯。補給因為我整路都吃大會的，身上還有就不再補充。只放了寶礦力粉跟三合一咖啡粉。6⃣

陪我度過高山第一晚的Columbia鋁點衣又薄又給力，但它濕了乾沒那麼快，筆記起來下次要在轉換袋放第二件替換。考量到晚上會變天，就塞上羽絨上山吧😅 加上三組頭燈6顆電池，我的12L包快爆滿！神人前輩們不知道的事：工作人員很貼心每十分鐘就提醒我們關門時間，是直接面對你講確認你收到，不是大會廣播那種。時間到準時關站關人，不再提供食物飲水，所以若是關門前到，記得先補水拿食物在時間點前滾出去。在U8轉換站摸太久，工作人員提醒最後5分鐘了！我還搞不清楚狀況，傻傻拿著轉換袋、沒塞好的背包跟著一堆人排著隊，排到最後才發現這一排是剪晶片的啊😰

趕緊衝出去大喊我還要跑啊，已經超時1分鐘………感謝工作人員通融我搞不清楚狀況還是放行😅坐在體育館外的階梯整理好東西才慢慢出站，一出去沿著指示在市區裡繞來繞去的，太陽正大繞到我都快暈了😅 漸漸到了山徑，跟上其他前面跑者，陡上無遮蔭+炎熱的天氣大家都提不起勁，看著樹旁路邊草叢躺著一個個休息的跑者，我也忍不住趴著石頭午睡了起來😴耐著性子爬就會到達山頂U9、U10兩個補水站，我也開始慢慢大復活！接下來的路況非常好跑，正當我邊跑邊欣賞壯闊的阿爾卑斯山系風景時，前面出現一個熟悉的跑者背影………財哥！

不可置信會遇到財哥😟 看他拖著步伐，趕下一站關門時間的我只能鼓勵他堅持到底、我們終點見！(然後財哥說他看我輕快地就上了另一個山頭) 接著超過借我頭燈的貴人偉哥，他也在這站被關了😢看配速表過了Bonatti只剩5公里的下坡居多路段，還有1小時多的時間，但代誌真的不是憨人想的那麼簡單，歐洲人的下坡啊啊啊啊跑一跑，減速，加速，超車一位……跑一跑，減速，加速，加速，超車兩位……跑一跑，排隊，加速，排隊，加速，重覆N次才能超車一群………跑到U11-Arnouvaz已去掉半條命😵

追到總排名1880，女分81

《103公里處的天人交戰》

97.3km U11-Arnouvaz這個谷底補站我只短暫停留就出站，希望能多爭取一點時間在下一站休息，要不然擋路的那一群追上來我不就GG了(誤

（看得出來我跑了一百公里嗎……）

一路往上爬好幾公里，天空突然飄起了雨，看山頂也是雲層聚集，索性先穿起雨衣雨褲以防衣服濕掉入夜更難乾。一開始是先在白牆霧裡聽到就在附近的打雷聲，接著看到山頭的閃電，是的，就是我要上的這個山頭😅 然後開始閃電不斷、雷聲越來越近，搞得人心惶惶，我有點害怕但還是繼續往上爬，快到山頂左右開始被冰雹攻擊，越往上雨勢越大冰雹也越大顆打起來超痛😰

我直覺往回撤，後面的跑友還問我怎麼了，結果他們自己上去後也下來了😅上上下下掙扎了幾次，雷電交加雨勢越來越大，白牆中伸手不見五指，我不知道下一個檢查點其實就在前方不遠處，也不知道翻過這個山頭就是下坡居多的路段，只知道聖宜給的配速表只有14公里之遠的La Fouly站，我們一群人趕緊原路下撤躲在只能遮一半身體的屋簷下討論該怎麼辦，有人打電話問主辦，主辦回說這只是區域現象，賽程還是繼續進行。問了志工，志工說這邊是大站有接駁車可以進來，往前棄賽的話交通就要靠自己了。我打算call out，其他人都打電話跟老婆女友報平安中，為什麼只有我沒訊號沒網路😢這時候睡飽的傅大哥衝上來看到我，硬要勸我拉我上山，但我想等待雷電過後，安全點再行。不等還好，一等就因為低溫濕冷開始發抖，但大雨中要怎麼在雨衣中穿上不被淋濕的中層羽絨真是考倒我了😅 結果等到雨勢稍緩，大家失溫狀態下又算算時間絕對不夠用，就信心潰散集體歡樂棄賽去了😅 很爛的結局，但這是真人真事，不是我編的啊🤣

The End