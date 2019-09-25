影片剪輯／新屋馬拉松 好吃不好跑
聽說這是一場補給很誇張的比賽？還是全台十大特色賽事？看了過往滿滿的好評，我不禁報名入了這個坑。
究竟這比賽到底如何呢？來段不到三分鐘的影片，你們感受一下。
簡單說幾點感想。
以踏青的心情來跑跑吃吃，我覺得還行。記得要跑快一點，不然還要排隊呢！
成功用一個吃拍半程告別懶散的夏天，下週再跑一個烏來就瘦了吧：
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