影片剪輯／新屋馬拉松 好吃不好跑

2019-09-25 10:00 運動筆記 豹大王



聽說這是一場補給很誇張的比賽？還是全台十大特色賽事？看了過往滿滿的好評，我不禁報名入了這個坑。

究竟這比賽到底如何呢？來段不到三分鐘的影片，你們感受一下。