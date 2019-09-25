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影片剪輯／新屋馬拉松 好吃不好跑

2019-09-25 10:00運動筆記 豹大王

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聽說這是一場補給很誇張的比賽？還是全台十大特色賽事？看了過往滿滿的好評，我不禁報名入了這個坑。

究竟這比賽到底如何呢？來段不到三分鐘的影片，你們感受一下。

簡單說幾點感想。

  • 部分路線不寬敞，參賽人數太多，慢速10k會跟快速半馬選手會合4公里多，很影響後程的體驗感。(還影響照片張數:P)

  • 補給實在是太over，太太太多東西吃了吧。4.5公里左右就有大站，21k折返的天后宮那更是誇張。應該是這比賽最大的特色。（聽說後面的選手缺水？）

  • 賽道景觀其實一般。

  • 跑完可以直接接駁去漁港吃吃喝喝超方便。

    • 以踏青的心情來跑跑吃吃，我覺得還行。記得要跑快一點，不然還要排隊呢！

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    成功用一個吃拍半程告別懶散的夏天，下週再跑一個烏來就瘦了吧：

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