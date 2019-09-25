跑步小品／為何而跑？ 就是愛錢、愛吃、愛漂亮

2019-09-25 10:05 運動筆記 Cecilia Chen



為什麼接觸跑步?為什麼參賽?為什麼一直跑下去？

就是愛錢、愛吃、愛漂亮

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我為什麼接觸跑步？為了”錢”

公司路跑社團19個社員，只要再多一人，社員20(含)人起，公司年補助由15,000元增加到30,000元，在隔壁同事苦苦哀求下，於是我簽名當了第20個社員。

我為什麼會參賽？為了”吃”

同事告訴我每年社團會找一場目標賽事，在賽事後會舉行慶功宴，大家一起吃吃喝喝，互相交流跑馬心得並把補助款消化掉，我為了吃(誤)報名人生中的第一個初半馬。(總不能只有去吃飯不跑步吧!這也太厚臉皮了!哈哈)

圖為完賽後大家大吃大喝開心的樣子

為什麼一直跑下去？因為”運動筆記”

隨著初半馬日子越來越近，為了不想被回收，便臨時抱佛腳，自主在河濱跑了二趟10K。初半馬策略是先跑16K，後面5K以跑走方式完賽，想不到當天跑到16K時，居然沒有想像中的累，於是加把勁繼續跑到19K，在倒數2K時腳非常的重，身體非常累，心想都撐到19K了，如果全程用跑的跑完，就可以向別人炫耀我是全程跑完(誤)，於是當天後面幾K降到龜速完賽。

隔天帶著IBT半殘雙腳上班，同事Line給我運動筆記拍的照片，是不是很美呢?(誤)

從來沒有想到去路跑，還有人幫我拍美美的照片，照片既健康又漂亮，美到連老公都說:以後如果要改嫁徵婚，就用這些照片(笑)。

為了一直要有不同的美麗照片，我只好一直跑下去。

我愛照片 我更愛健康

看到這裡千萬別以為我只參賽去拍照，不跑步。雖然是龜速，但是我很認真的月跑量最少100K，而我也嚐到運動的好處。

跑完初半馬後，我發現我比較會流汗了，以前是個汗腺不發達的人，夏天常中暑，從跑步之後，很享受流汗的快感；跑步後不論是臉上還是身體皮膚變的好好，皮膚古溜、古溜，可以省了昂貴保養品的錢，還可以大吃大喝(笑)。跑完之後，睡覺品質變好，即使只睡短短幾小時，隔天還是精力充沛。

雖然只是一個路跑新手，但是我期望可以半馬破二；第一場全馬在名古屋女子馬拉松無傷完賽。