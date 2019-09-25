親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子愛上的這間學校魅力何在？

印度強國宇宙：「低成本上太空」的野心可行嗎？

運動筆記飢餓新屋Parkrun!歐洲常見的週末5K Run!免費!免費!
健行筆記相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!【玉山主峰】抽籤好難，那一日單攻吧 (台北出發，行程交通)
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

跑步小品／為何而跑？ 就是愛錢、愛吃、愛漂亮

2019-09-25 10:05運動筆記 Cecilia Chen

為什麼接觸跑步?為什麼參賽?為什麼一直跑下去？

就是愛錢、愛吃、愛漂亮

分享

我為什麼接觸跑步？為了”錢”

公司路跑社團19個社員，只要再多一人，社員20(含)人起，公司年補助由15,000元增加到30,000元，在隔壁同事苦苦哀求下，於是我簽名當了第20個社員。

我為什麼會參賽？為了”吃”

同事告訴我每年社團會找一場目標賽事，在賽事後會舉行慶功宴，大家一起吃吃喝喝，互相交流跑馬心得並把補助款消化掉，我為了吃(誤)報名人生中的第一個初半馬。(總不能只有去吃飯不跑步吧!這也太厚臉皮了!哈哈)

圖為完賽後大家大吃大喝開心的樣子

為什麼一直跑下去？因為”運動筆記”

隨著初半馬日子越來越近，為了不想被回收，便臨時抱佛腳，自主在河濱跑了二趟10K。初半馬策略是先跑16K，後面5K以跑走方式完賽，想不到當天跑到16K時，居然沒有想像中的累，於是加把勁繼續跑到19K，在倒數2K時腳非常的重，身體非常累，心想都撐到19K了，如果全程用跑的跑完，就可以向別人炫耀我是全程跑完(誤)，於是當天後面幾K降到龜速完賽。

隔天帶著IBT半殘雙腳上班，同事Line給我運動筆記拍的照片，是不是很美呢?(誤)

從來沒有想到去路跑，還有人幫我拍美美的照片，照片既健康又漂亮，美到連老公都說:以後如果要改嫁徵婚，就用這些照片(笑)。

為了一直要有不同的美麗照片，我只好一直跑下去。

我愛照片 我更愛健康

看到這裡千萬別以為我只參賽去拍照，不跑步。雖然是龜速，但是我很認真的月跑量最少100K，而我也嚐到運動的好處。

跑完初半馬後，我發現我比較會流汗了，以前是個汗腺不發達的人，夏天常中暑，從跑步之後，很享受流汗的快感；跑步後不論是臉上還是身體皮膚變的好好，皮膚古溜、古溜，可以省了昂貴保養品的錢，還可以大吃大喝(笑)。跑完之後，睡覺品質變好，即使只睡短短幾小時，隔天還是精力充沛。

雖然只是一個路跑新手，但是我期望可以半馬破二；第一場全馬在名古屋女子馬拉松無傷完賽。

相關新聞

報名費漲到1千8 台北馬拉松跑友怨

2019-09-24 23:07

賽事心得／UTMB初百mile 神人勿進、新手必看

2019-09-25 09:43

影片剪輯／新屋馬拉松 好吃不好跑

2019-09-25 10:00

路跑圖輯／新屋馬拉松 這樣的賽事一次就夠了

2019-09-25 09:37

帶小比旅跑台灣／新屋馬拉松 跑慢的人沒補給

2019-09-25 09:29

日本人跑遍台灣／Parkrun 歐洲常見的免費週末5K Run

2019-09-25 09:20

跑步小品／跑步 是我最貼近自己的時刻

2019-09-25 10:08

賽事心得／挑戰極地超馬 一起出發、一起到達

2019-09-24 09:49

賽事心得／苗栗山城星光馬 全家一起參賽

2019-09-24 09:40

賽事心得／新屋馬拉松 補給像辦桌、卻沒水可喝

2019-09-24 09:37

賽事心得／Superace 敦煌站3日賽 115km Day 1

2019-09-24 09:29

傾聽跑者的聲音 TNF100顧問委員會正式成立

2019-09-24 09:21

跑步小品／跑步強大自己 韌性而不任性

2019-09-23 09:42

跑步小品／跑我自己的 一次次的成長

2019-09-23 09:39

跑步小品／從為男友分手而跑 到成為生活的一部份

2019-09-23 09:35

跑步知識／樂齡族常見運動傷害 下肢訓練三招搞定

2019-09-23 09:31

跑步知識／運筆說文解字－快到終點

2019-09-23 09:23

運動補給／健康新選擇 這款運動飲料很「加分」

2019-09-22 17:25

跑鞋評測／穩定系跑鞋體驗 適合初馬、長距離或山路

2019-09-22 17:10

訓練心得／關於跑步不歸路 一個嫩咖的murmur

2019-09-22 16:30

南迴公路路跑…僅此一次 報名要快

2019-09-21 23:29

王金平為國際公益路跑鳴槍 讚加拿大高中生義行

2019-09-21 15:18

牽手一起入終點判失格 鐵人三項、田徑規定大不同？

2019-09-21 06:00

十字韌帶術後復健 不只肌力和活動度

2019-09-21 06:00

賽事攻略／12月礁溪溫泉馬 首次移至礁溪國小舉辦

2019-09-21 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 踏出初馬的第一步

2019-09-20 06:00

動感亞洲越野賽台灣站 穿越山林體驗原始純樸美

2019-09-20 06:00

賽事心得／田澤湖馬拉松 如夢似幻景色與秘境賽道

2019-09-20 06:00

跑步知識／週期化訓練：訓練課表是怎麼產生的？

2019-09-20 06:00

漫威路跑開始報名 蒐集無限手套紀念獎盃！

2019-09-20 06:00

全台唯一香蕉路跑 一覽旗山美景

2019-09-19 23:41

「愛上鹽山萬人傳愛」臺南61快道公益路跑

2019-09-19 10:09

誤闖跑者世界的烏龜 挑戰「全世界最古老沙漠」！

2019-09-19 09:55

跑步小品／看見不一樣的自己

2019-09-19 09:48

賽事心得／東京馬拉松 跑出當天最好的自己

2019-09-19 09:43

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 顛峰期第十周

2019-09-19 09:32

高雄跑者勇闖秘境馬拉松 蔡雅安奪海外女子第一

2019-09-19 09:26
看更多

熱門文章

日職／王柏融下放二軍 旅日首季提前結束

2019-09-24 15:26

NBA／杜蘭特評論勇士進攻體系 柯爾：不會當作批評

2019-09-24 16:40

NBA／遺憾快艇未能奪冠 瑞迪克：是我們搞砸了

2019-09-24 11:00

NBA／安東尼仍未找到落腳處 傳籃網無意簽約

2019-09-24 13:21

梅花旗／劉致榮2分砲還飆158公里 文化扣倒吳鳳

2019-09-24 17:46

NBA／堅持組成後場雙槍？ 傳熱火仍對保羅持高度興趣

2019-09-24 12:26

日職／樂天重返季後賽 宋家豪本季第3勝到手

2019-09-24 20:40

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／歐力士1:3不敵火腿 張奕4局失3分吞4連敗

2019-09-24 20:22

NBA／前女友「綁架」愛犬 烏布瑞決定提告

2019-09-24 17:36

MLB／超級雷射肩比一比 貝茲與哈波隔空較量

2019-09-24 11:44

日職／巨人一代強捕 阿部慎之助宣告本季退役

2019-09-24 10:20

MLB／拉米瑞茲神速歸隊 張育成讓出三壘

2019-09-25 07:05

南韓羽賽／白馭珀會外賽突圍 女單合體戴資穎

2019-09-24 14:54

NBA／詹皇高中球衣將拍賣 預估破50萬美元

2019-09-24 17:27

NBA／力拼續約身價 畢斯利簽約新經紀人

2019-09-24 16:15

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

日職／張奕苦吞4連敗 懊悔太早被換下場

2019-09-24 20:28

NBA／快艇廣被看好 瑞佛斯：不為外界期待而戰

2019-09-24 12:25

南韓羽賽／王子維打頭陣 周天成壓軸出賽

2019-09-24 15:20

觀護盃／不用咖啡因也會High 台銀洪金寶助隊退美

2019-09-24 19:24

觀護盃／夢想家出師不利 楊敬敏：還在適應尺度

2019-09-24 16:28

亞冠盃／林志傑8分3助攻 富邦大勝曼谷高科技

2019-09-24 21:02

中職／20安13分打爆猿 悍將返年度勝率王

2019-09-25 00:18

日職／西武完成洋聯2連霸 陳冠宇投0.1局失1分

2019-09-24 21:15

武漢女網／不敵2座大賽冠軍 謝淑薇次輪出局

2019-09-24 12:58

觀護盃／初亮相就勝夢想家 九太洋將連線吸睛

2019-09-24 15:38

中職／林益全打點破百 追平朱育賢並列龍頭

2019-09-24 23:11

NBA／厄文練習賽臉遭肘擊 送醫接受檢查

2019-09-25 09:19

女籃／WNBA朴智修缺陣 中華亞洲盃抗韓利多

2019-09-24 11:12

MLB／今日戰績表 延長15局藍鳥艾福特生涯首轟就是再見砲

2019-09-24 14:48

圖／／范國宸代打關鍵安 悍將13：7擊敗猿

2019-09-24 23:03

恰是傳奇11／永不離開棒球 火星人加入基層回饋

2019-09-25 07:00

亞洲盃女籃／4分不敵南韓 中華隊吞首敗

2019-09-24 19:48

女壘／8搶1奧運資格賽開打 中華首戰不敵澳洲

2019-09-24 15:58

MLB／沙巴西亞首度後援登板 中斷連560場先發

2019-09-25 09:32

梅花旗大學棒球錦標賽 最新比分與賽程表

2019-09-24 18:00

梅花旗／安打數僅嘉南藥大一半 高雄大學照樣逆轉勝

2019-09-24 18:41

觀護盃／首位NCAA冠軍班底 瓊斯盼助台銀更進一步

2019-09-24 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top