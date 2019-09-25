跑步小品／跑步 是我最貼近自己的時刻

2019-09-25 10:08 運動筆記 吳貞儀



9/19「老公，我抽中名古屋女子馬拉松了。」

「教練，如果11月我把人工血管拆掉，來得及準備參加賽事嗎？」「可以。」

9/20「這次檢查第一次發現癌細胞的地方超音波又照到纖維囊腫，要做切片確認。」等待沖管時，拿著檢查單的我感覺到我的腳：在抖。

9/24 早上上完跑步班的課，梳洗完前往醫院做切片，一邊加壓止血，一邊聽著鄰坐伯伯說著跟我同齡今年過世的女兒的故事，原本覺得漫長的時間，突然像跑步時那樣快...。

2014年看了歐陽靖的書，我開始跑步。一開始連1km都跑不了。12月，我確診乳癌二期，開始一年多的治療。2016.2018因為復發又進開刀房兩次。

第一次參加賽事是捷安特兩鐵，騎車進轉換區前幾公里撞上路邊臨停貨車，等身體不痛後請朋友確認車況，決定完成賽事。那是第一次這麼深刻的：以我為榮。

今年4月，參加台新女子半馬，看著一架架起飛的飛機，心中默默許下願望：有機會想坐飛機出去...。

6月，承受不了各種心理壓力，我問老公：如果我說我想死，你會不會恨我。

7月，看了心理醫生，醫生建議我找一件自己可以控制不需要任何人同意就可以做的事去做，所以我現在還跑著。

每周四晚上帶著女兒們去公園跑步，希望有一天運動也能成為她們喜歡的活動之一。

很喜歡歐陽靖書中的一段話：試試看，才知道人生會走往哪個方向，也足以證明自己變堅強。往後的日子無論遇到任何困難，我都有信心不會回到過去的黑暗。希望這份信心能支撐我跑久一點，跑遠一點，最好可以瘦一點。