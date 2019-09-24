傾聽跑者的聲音 TNF100顧問委員會正式成立

2019-09-24 09:21 運動筆記 Run For TAIWAN



2019 TNF100 賽事回顧（影片來源：The North Face Taiwan）

看完 2019年 TNF100 賽事回顧，再回想過程裡的酸、甜、苦、辣，當時的那股熱血是否又瞬間一湧而上了呢？那雙蓄勢待發的雙腳，及沉睡已久的越野魂似乎又在蠢蠢欲動。揮別 2019 TNF100，代表著 2020 的賽事即將來臨，你準備好接受挑戰了嗎？

2020 TNF100 正緊鑼密鼓地籌備當中，秉持品牌「探索永不止息」的精神及理念，賽事組委會對比賽品質的要求也不曾停歇，面對全新一年的 TNF100 賽事，組委會也正努力構思，如何為賽事帶來新的改變。

這是許多跑者開啟「人生第一場越野跑」的賽事，對於越野新手來說， TNF100 是踏入越野賽跑的重要一役，因此參賽過程的感受，對跑者而言有著舉足輕重的影響。TNF100 肩負這樣的重任，對此組委會比任何人都要重視，期盼能帶給選手更好的賽事體驗。

然而賽事的規劃沒有想像中容易，有時需要考量執行的可行性，同時更要兼顧跑者的感受，一來一往中，往往容易顧此失彼，造成賽事與選手間失去平衡，但或許這些難題可以從跑者之中找到答案。

在這樣的概念之下，今年起 TNF100 決定成立「TNF100 顧問委員會」，廣邀各領域的越野跑者代表擔任賽事顧問，聚集各方人馬，用多方面的角度傾聽跑者的聲音，選手的需求就由選手來解決，透過「TNF100 顧問委員會」搭起賽會與選手間的橋樑。

即便同在越野圈子裡，選手的同溫層仍不見得相同。越野顧問團的成員來自各個領域，從越野新手、資深跑者到跑團、社群的意見領袖等，吸取各路人馬的需求，多樣化的顧問成員組合，才有可能達到賽事與選手間的平衡。

TNF100 肩負引領選手踏入「人生第一場越野跑」的任務，也致力於越野跑運動的發展，作為國內越野跑的領導品牌，每一項改變都要小心謹慎。「TNF100顧問委員會」的成立，讓賽事與選手相輔相成，攜手打造更好的越野環境，TNF100 將與選手一同，為臺灣越野跑運動的發展奔馳向前。

2020 TNF100 在籌備過程中，將由「TNF100顧問委員會」提供的意見，組委會彙整各方建議做規劃上的參考，屆時 TNF100 將會以全新的樣貌呈現給各為越野跑友。看到這裡，對於 2020年的賽事是不是又更加期待了呢！喚起你的熱血越野魂，我們 2020 年在 TNF100 賽場上見囉！

賽事日期：2020/05/24( 日 )

活動地點：新北市金瓜石

更多資訊：TNF100 官網

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TNF100 顧問委員會成員名單（以姓氏筆畫排序）

資深選手代表 周平記 經歷：2018 TNF100 五十公里組冠軍 深井 亨 經歷：2018動感亞洲越野賽- 台灣站17K冠軍 陳在琮 經歷：美國西部 100 台灣本土完賽第一人 鄭國賓 經歷：2019 東北角 100mile 冠軍

女性選手代表 周玲君 經歷：24H 國家紀錄保持人 2018TNF100 50K組女子組冠軍 盧明珠 經歷：2016 谷關越野女子組 冠軍 羅曉慧 經歷：2019 棲蘭100 女子組 冠軍 2018 TNF100 50K 女子組第三名

入門選手代表 王竹賢 經歷：中華民國定向越野國手 2018 TNF100 10K組 女子組第三名 林淦細 經歷：運動筆記配速列車長

以上文章由 The North Face 贊助刊出。

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