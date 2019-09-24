賽事心得／Superace 敦煌站3日賽 115km Day 1

2019-09-24 09:29 運動筆記 林丹尼



終於來到 Superace 敦煌3日賽 115公里 9月6日這一天

一大早6點多起床，整裝最後檢查，將賽事用不到的行李寄放到飯店6樓，在搭電梯到2樓用餐，早餐是飯店提供的自助早餐，特別為了我們賽事而提早開放用餐時間。這時就結緣了一票瘋子.. 不是..是..結緣了幾位愛挑戰人生的運動愛好者.自我介紹後， 分別為. Terry、Koni、Henry、浩哲(室友)及首席我，組了'我要完賽連線' XD7:20選手吃完早餐後，搭巴士前往出發地點。

(我選手室友-浩哲)

飯店是麗都國際酒店位於敦煌巿區，開往賽事起點大約需要20~30分鐘來著，過了15分鐘後，路面開始顛簸。巴士行駛在由碎石及沙子堆積而成的路面。此時窗外景色已是一大片沙漠，毫無人煙。眼看著手機訊號漸漸薄弱，趕快發一則Line訊息，跟家人說聲-要出發了!

(Henry ， 我， 浩哲 ， 出發前的合照)

到了出發起點，選手們下車。下車第一腳踏上碎石，發出像吃剉冰用湯匙剷冰的聲音。Koni:首席的一腳步，是玩沙的一大步... 哈.環顧四周眼前景色如同站在海岸線，望著海洋般，只是水藍色的海換成灰色，一望無際的礫漠。

主辦單位正進行著祈福儀式，也發現主辦單位，請了很多在地工作人員來協助這次活動，大概有20多名當地人吧~ 我都先微笑的致意。

Chris: 選手們最後準備，水要裝滿，10公里後 CP1(補給站1) 才有水(Chris 賽事總召之一) 大概是吧 :)??我跟Henry 說著:這下感覺很真實了!!正要轉身去裝水袋之際…浩哲 : …丹尼哥…丹尼哥…… 可以麻煩你嗎？丹尼:怎麼了??浩哲:風太大隱形眼鏡戴不上。可以幫我擋風嗎？在沙漠上沒料到風真的挺大的…浩哲要我 用身體幫他擋風。我看他手指放上隱形眼鏡，隱形眼鏡險些被風吹走…!!這真是遇到麻煩了，這小小的事卻影響重大啊!!站在浩哲後方一段時間，看似依舊無法順利戴上隱形眼鏡。我發覺風是一陣一陣的。丹尼：浩哲～風一陣一陣的抓timing我用水袋貼近他臉旁…!!增加擋風面積。Oh!! Yes 終於戴上右眼了!!接著第2眼……3..2..1 戴!! 搞定!戴上了， 我們只差沒歡呼擊掌了!!哈哈！

(浩哲 ， Henry ， 出發前的準備)

接下來時間有些不夠，其他選手都已經準備完成，我趕緊去裝我的水袋及水壼。大會強制規定要有 2公升的水。加上水 我的背包重達9公斤………

裝好水後，我用水壼喝了幾口水，Koni 說:喝什麼… 你等一下沒多久就到了CP1 不用喝啦！………!!丹尼:最好是… 10公里，沙漠又負重。能跑8分速就偷笑了。

(這3天我們要跑完的路線~!! )

Chris:選手們要拍照的快喔！ 要集合拍出發團體照了。逸臣及心恬人氣度超高，人也很親切大家紛紛跟他們合影。我也將我們'捷豹慢跑團'的話帶到，跟心恬說：我們跑團知道妳有跑，要跟妳說加油。合照完後選手出發線前集結，開啟運動錶衛星定位-Ready

(親切又正的藝人， 心恬~ 浩哲是她的鐵粉. 哈哈. 丹尼、心恬)

3..2...1 出發 ! Go~~ WOW~! 真沒想到我也有這一天，奔跑在沙漠上。首席前面有五位選手速度飛快，形成一個鬆散集團。我初估有5分尾的速度吧！但也發現他們的包包大概只有我一半…而我依然是要保持前來此地最重要信念。不論遇到什麼困境、什麼情況我都要享受這賽事～ (世賢兄給我的鼓勵)9點時的戈壁有點涼，跑起來還算舒適。地形是碎細石與沙子，風吹來有時會有小細沙，對戴隱形眼鏡的選手來說是非常不舒服的。也因此我去買了一付便宜，但很貼合臉部款式太陽眼鏡，在賽事中確實做到眼睛保護效果。

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(紅旗是我們辨別路線最重要的指標)

此時前方5位選手還看的到。我後面選手也差不多等距。跑到 2.5公里時，綁在我後背包的睡袋滑落…掉到地上了!!這這! 果然這樣還是行不通，賽前測試時就擔心這樣事情發生，而改變睡袋外掛綁法結果還是… 話說這顆睡袋也成為大家注目焦點..XD因為很大顆! 重1.6公斤 ……(被網購騙了 是說 900g)連帶著我睡墊也開始鬆脫…因為他跟睡袋互相頂著增加穩定度…怎麼辦……現在…在賽事中呀！怎麼辦………… 急了。手拎著睡袋跑 ， 讓我想到當兵時提槍快跑… 心念一轉，自己笑了出來。我來這裡就是要面對自己，讓自己丟在這荒蕪沙漠來看見自己。好~~~停下來 ，看看背繩現況如何。現況是背包繫繩跟本無法承受多次甩動，一定會鬆脫。只剩一條還綁在睡袋，另一條鬆脫的我穿過睡袋的繫繩，綁在前背帶上。這樣一來睡袋在我左側邊。好!先這樣跑吧~在調整背包這段時間大概被 5-6名選手超越，而睡袋一直磨著我左大腿……

(睡袋完全是.. 磨..磨我心志啊. 哈)

再撐一下 7公里 CP1 再做一次重新整理吧~邊跑邊檢視睡袋束帶，有沒有鬆脫。睡袋是3條束帶繫緊的。一檢查...還真的有一條鬆開.如果沒檢查，爆開就糗了。會被選手們以為我要在這睡覺吧...邊跑邊抓著繫帶，跑在這碎石上。也要注意補給時間及水份補充。這樣撐到了CP1Chris 看到我...說:你這樣還能跑.真厲害. :p問我要不要補水.我說:好.Chris:要不要坐一下.首席:不了. 我先把這睡袋搞定.於是我將繫繩.重新隨便綁好..最重要的是.. 全打死結. 哈哈.這樣可靠了吧. 可是邊跑..睡袋會一直撞到我的屁屁..唉算了. 就這樣吧..

(我在CP1 整理背包，最右側白衣-丹尼)

離開CP1 地形開始改變.為雅丹地形，眼前景象是我這輩子沒看過的景像.跑著跑著東張西望. 好想把眼前景像深深刻畫在腦海裡.當沈浸在這周遭景致時，趴...一聲.. 我的睡袋躺在沙漠上了...臉上.立馬3條線.. 阿!!! 不是打死結了嗎.. T T好. 只好停下來. 整理. 重綁.反正都停下來了. 也拍一下附近風景.在整理包包時也把睡袋繫繩再綁更高些.

(馬來西雅的朋友. Toto ong )

這時一位馬來西亞華裔選手(Toto)，也跟上了。他邀我一起跑，可以順便拍拍照片，於是我們有很長一段時間跑在一起。併跑一起時。聊聊天，這位華裔選手真厲害。除了會中文，也會廣東話。我們在古絲路遺址上拍了些照片，於是又按照自己配速前進。

由於背包實在很大顆，要拿補給吃也不是那麼順手，要吃補給時要先把背包前固定扣打開。身體斜一些才能拿取。有時更是拿不到特定想吃的補給時，就要將整個背包拿下來。前背，邊走邊吃這樣，這時我拿著前一天在敦煌夜巿買的葡萄乾(分裝成一小袋大約.. 400克，其實也滿大包的.XD)邊走邊吃著葡萄乾，看著丹陽地貎景色，哈... 那一瞬間自己都笑了出來.好像挺切意的. 這時遠望前方。咦～! 有野生動物!!? 2大隻~!馬?驢??騾??? 他們的毛色相當黑.眼睛外一圈白白的. 圓圓大大的很可愛. 哈...我猜他是驢. 但是心裡一直响起. 我有一隻小毛驢這首歌.當下想拍照. 又很怕他們忽然衝過來. 真的很大隻我看著他們. 心想應該是野生的吧.??當再次回頭看他們時，其中一匹卻像狗狗一樣歪著頭看我。哈哈。也太可愛了吧。

依今天狀況跑速大概是7分多速，負重9公斤(含2公升的水)跑起來很重拖，又不時擔心睡袋或睡墊噴飛。常常停下來檢查，這樣跑過了20公里，進了CP2依舊是被Chris唸了一下..你的包包...好啦.! 下次買你們家的. 哈.過了CP2之後地貎又跟先前很不一樣.轉變成一望無際的礫漠.時常跑到一個高點後可以看到一大片的礫漠盆地，壯觀無比呀!

(Koni)

敦煌這邊時區雖然跟我們台北一樣，但實際上正中午是在下午2點左右.因此過了12點後氣溫會逐漸升高，這時跑步速度會逐漸下滑.

過了cp3後. 我己經花了. 近4小時多在跑走.氣溫逐漸上升到30幾度，而最高溫來到40度.而前後視野範圍內完全看不到，人. 也看不到任何動物.這時.紅色旗子愈顯重要， 紅色旗子是識別我們前進方向.炎熱.揹的又重.又不時擔心睡袋掉下來...而走走停停檢查...心情開始浮躁 ， 問問自己為何而來.?丹尼.你不只是想自我挑戰吧?，你來的目的不是想要.看清自己那麼多缺點，想要克服自己缺點毛燥的個性就是你最大缺點之一...好啦沙漠之神. 丹尼知道了， 苦也是要享受其中.對吧... 很不甘願.. :p 心念一轉，也沒那麼熱了. 反而覺得時間停在當下最好，眼前景緻，我要何年何月才能看見呢.?

進了cp4後也來到剩下最後的5公里.跑到42公里時是在一個高點，遠遠可以看到營地的樣子.這下子心情轉變成我們台語說的. 妥當啦~!腳沒特別酸，腳底水泡最多就. 4..5顆吧... (還真多..但是.跑下丘陵地型後. 營地又不見了.被一個小山坡擋住視線，此時翻了一個小丘陵.依舊..沒看到.但是..小紅旗也都看不到了...!!?

(第一天住的營地，無任何訊號，也無光害. 期盼夜晚滿天星空)

還好我有先看到營地. 依方向將速度放慢前進.深怕自己漏看了紅旗.又往前了大約100多公尺後.原來紅旗被風吹倒了.我往回頭看. 嗯. 接下來選手一定看不到這紅旗.於是我從新把他插好.旁邊石子堆幾顆踩實一點，可是這土真的很硬， 感覺好像也不是很牢靠.好吧. 先這樣，離第一天終點剩大約500公尺.這時義傑開著車往回頭路線駛去.要檢查旗子跟選手狀況吧~~看到我說，加油快到了.而我手指比旗子，重新插好.可能要他們再從新檢視一次.(他們真的很用心)進終點後. 工作人員及選手們都會給予一陣歡呼哈哈. 好開心. 第一站就是壓線. 6小時59分. 嘿. XD(關門時間. 10.5小時)稍休息一下.工作人員跟我說我睡第3號帳棚，這帳很大. 大概可以睡20人.帳棚是用充氣式的大帳.很牢固，外層再加一個大棚布.拉線釘在四週地面上.先將身上沙子拍乾淨，走進帳棚，帳棚有用紅色地毯鋪好.4個角落已經有2位選手.鋪好了地墊.帳棚有2個出入口，我選擇對面出口的角落.而我對面就是. 范逸臣， 打一下招呼，你到很久啦.~~! 強.范:沒啦. 剛到沒多久.(基本上我覺得到很久了. 哈. ) 不可信. 哈.接著將裝備都放到定位.拿溼紙巾擦一下身子.換好睡覺時要穿的衣褲. 拿著杯子去泡咖啡喝了.

坐在終點拱門旁，喝著咖啡，及Superace 準備的水果及大西瓜.等候其他選手回來. 也跟己完賽的選手聊天.只要有選手一回來. 我們就起身拍手，歡呼，好熱鬧又熱血.我也一直等到我們要完賽小組回來.Koni說:咖啡泡了沒..?玩沙首席:喝完了.. 準備第2杯..哈.Koni:就知道.!!! 跑的如何.?第幾名.?我:6:59， 名次. 不知道. 沒看. XD 哈哈.

在休息帳下繼續等選手回來.有位大哥在關門前關鍵時刻回來了.大家也紛紛向前迎接，並恭喜他.他在休息帳下休息好一段時間後.忽然有位女生尖叫.有人會CPR嗎.?我回頭站起來看. 離我大概10公尺的那位大哥躺在地上了.!!他附近的選手.立刻判斷處理.而我也走過去.此時義傑飛奔而至，隊醫也來了.選手們真是臥虎藏龍，說:有呼吸有心跳. 不能按.我說對. (完全沒幫到忙..然後大家開始評估有無意識， 有. 太好了. 清醒的.可能是最後太邁力.有點熱衰，因此保持通風讓這位大哥原地休息，而我走回第一排的位置.跟旁邊同帳選手.聊天.聊到急救. 才發現.. 天底下最巧的事.他跟我是同救生隊的. 哈. 有沒有沒有這麼巧.當然也因此聊到很多共同朋友.竟然在敦煌這，手機完全沒訊號的地方. 認識了同隊夥伴，直呼~~~ 太巧了.其實我們座位旁也有位大哥一直躺在原地休息很久.但他狀況似乎還好， 能有些應答.

(拱門旁的選手休息帳，這裡有風比較涼爽， 義傑，徐大哥)

義傑也請Chris宣佈一下，稍後集合時間，要宣逹明日賽程及比賽中注意事項.而我先去找隊醫處理我的水泡... 真是不好意思.大概. 4大顆2小顆吧..沒辦法天生腳型不好.足弓部位總是容易磨傷.腳指頭.穿五指襪也是磨到幾處有水泡.隊醫很小心的拿針穿過水泡.我那顆水泡有十元硬幣大.穿到另一側出來. 然後... 瞬間往下一拉.. 讓水泡破個大洞.. 媽呀. 痛死我了....第一次請人處理水泡..原來是這回事. 後來上藥... 再痛一次..心想..等一下要處理水泡更大顆.. 我這次不敢看了. 頭往旁邊轉去..... 啊. 忍住痛. 沒叫出來.. 要命啊... T T

處理好後義傑也集合好選手們，宣佈明日賽事注意事項，也說明在這敦煌沙漠炎熱天氣下.補給及鹽份補給的重要性.水要喝，但是不要一次喝太多，會造成身體鹽份稀出.所以控制補水及每次含有多少鹽份一次攝取的重要性.也宣佈今天有.5位選手棄賽了..這挑戰真的有難度.佩服選手們要對自己選擇勇敢做決定.這不容易.尤其是對的選擇.好啦宣佈完後，我就去找，'浩哲'，'Henry'他們吃晚餐，我準備的是.乾燥飯，跟Henry一樣.我又準備了一顆鐵蛋.大家開心的聊今天看到的.新奇體驗.天色漸暗，我往太陽落下方向走去. 剛好也遇到. Terry 跟我同方向走去.敦煌沙漠這裡，大概8點才開始落日.我倆.靜靜的看著夕陽，Terry 問道.單身嗎.? (咳咳. 大家別想歪. 哈.XD這是聊天起手勢啦. 聊著愈聊愈開.Terry:這個玩完後你還想玩什麼.?我:可能會是攀岩，你呢.?Terry:自由潛水.我:哇靠.我們剛講的是極限運動危險.第一名跟第二名.果然來這裡的人.都... 很.. 瘋. XD也聊到.最近youtube有位外國人自由潛水超酷的影片還有徒手攀岩很紅的那個紀錄片，剛好我們都有看過.聊的很開心，這時夕陽也進入最美時刻.我們又靜下來.欣賞， 欣賞第一次在沙漠的夕陽.日落了，我走去浩哲他們那帳棚，聊天.順便充一下手機電源.雖說這裡完全沒有訊號.但隔天會想要拍更多照片.或許也因為沒訊號，大家更有彼此交流的時間.聊到.9點多時. Peter問，有沒有人還要熱水.耶~! 來吧. 我們宵夜場要上了. 約了.Koni、Henry、浩哲來吃泡麵吧.於是我們一行人又走去，拱門旁的休息帳.吃泡麵聊天.這時幾位馬來西雅的朋友，也一起宵夜場，聊了起來.Koni也跟Ray(馬來西雅選手)，擋了幾包運動飲料粉來， Koni也分了我一包. ^^此時運動飲料粉，奇貨可居呀～～～

吃完宵夜場後，我們回去帳棚.10點關燈就寢，夜裡氣溫降的非常快.從下午的熱，轉成冷.帳棚2層拉鍊拉好.非常緊不太好拉.外頭有工作人員不間斷巡邏維持選手安全.大會的貼心安排，我都感謝在心.在手機沒有訊號下，有些擔心家人、內人會不會太過擔心我目前狀況... 無法回報狀況呀..只能如此了，先睡覺吧. 明天50公里.是個硬仗.晚安. 第一次的沙漠夜宿.

#照片來源，Sperace ， Fatty ， 孫百毅 ， ToTo ong