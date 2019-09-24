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賽事心得／新屋馬拉松 補給像辦桌、卻沒水可喝

2019-09-24 09:37運動筆記 Shelly Shen

沒水喝~沒水喝~沒水喝，因為很重要所以要說三次。

這場賽事是我下半年的開季賽事，卻是第一次遇到沒水喝的窘境，在半馬折返點（13K折返）後就完全沒水可喝，補給站裡只有食物沒有水，當我跑到最後一個補給站時竟然已收攤，明明離關門時間還有一個小時，整個很傻眼，口好渴呀~一路忍著撐回終點，還好天氣幫忙是陰天，不然中暑的跑友應該會很多吧。補給品很澎湃像辦桌是沒錯，但這些都應該建立在最基本的水跟運動飲料之上，先把最基礎的準備充足，再來加料才是對的，不然就是本末倒置。

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（像辦桌的補給卻沒水可喝）

（折返點的媽祖有保祐~讓所有跑友都能平安完賽）

還有早上停車場的接駁站竟然沒有志工引導，也沒立指示牌，根本不知在何處搭車，停好車看到有大型巴士就過去問，到了會場寄物區問了志工半馬的寄物區在哪裡？志工竟然叫我自己看且回說半馬是幾K，這裡是10K的，瞬間頭頂有很多烏鴉飛過。

再來就是賽道的規劃，最後3K所有組別全部擠在一起，賽道又窄根本容納不下1萬2仟人的跑友，主辦單位是不是該考慮人數的限制，以維護賽事的品質呢？主持人還在台上大肆宣傳這是運動筆記去年度票選最優質的賽事之一，真的令我很失望。

另外很感謝在賽道上的加油團郷親們，真的盡職又盡力的在為選手加油，這些加油團替這場賽事加分不少，感謝你們。

很認同以下這位跑友的評語~天堂與地獄就是一線之隔而已...呵呵

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