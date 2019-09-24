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賽事心得／苗栗山城星光馬 全家一起參賽

2019-09-24 09:40運動筆記 徐寶芬

第三次參加苗栗山城星光馬拉松(9公里組)

一樣的賽道連跑三年，而且三年有兩年下雨，真是個遇雨則發的賽事

其實自己是個習慣晨跑型的跑者，夜跑對我有一些障礙，最重要的是，我視力夜晚散光嚴重

看甚麼都是很模糊，賽道上的距離很難抓準，這次就差點撞到小孩

加上雨勢忽大忽小，更加讓視線有所不安，只能快速跑離人群，求一個較為安全的距離

或許因為老天下著雨，全程只有進一個補給站，其餘也就一路喝著臉上滑下的雨水就解渴了

溫度是很舒適的，一路體能狀況也都很好，除了鞋子濕了不是那麼舒爽外

整路遇上兩個交管，被攔下等車過，是賽事中唯一感到比較不順的

因為短程距離的跑者，跑速必然都比半馬全馬跑者會快些，一攔下來的氣，瞬間掉下...

最後一個交管處，遇上跑全馬的大哥，他知道我跑短程的，不斷鼓勵我不要掉速

最後終點前200公尺我加速進終點，莫名看到有爆發衝刺力的自己，蠻好的!謝謝賽道上不認識的跑友

有時適度的鼓勵，可以換來莫名的力量，我感受到了

而這次也是第一次回終點沒見到老公和孩子在等我

原來他們早已去覓食，想說回頭再來等我，殊不知我已經衝進終點站了^^

雨中我們帶著完賽冰棒去列印成績，女兒見完賽證書上名次，比我還開心大叫

其實名次已經是其次，整個過程的參與才是重點

今年和孩子及老公都沒有因為下雨而棄賽，我們一起完成了最後一次全家參加星光馬的賽事

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為了安全，未來就跑白天的賽事了....有機會我依然會支持苗栗賽事的

星光馬...下台一鞠躬

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