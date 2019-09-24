賽事心得／挑戰極地超馬 一起出發、一起到達

2019-09-24 09:49 運動筆記 Rose Chao



「原來來自納密比亞的呼喚不只是呼喚這群瘋子，也在呼喚我們這群讀者，搞不好下一次你就成為書中的主角，挑戰納密比亞，挑戰四大極地馬拉松。『挑戰超馬，你可以的！』」

看了郭瑞祥院長為我和小傑的書《納密比亞的呼喚》寫的推薦序中的這幾句話，我怎麼隱隱約約港覺院長自己想入坑.....？！

擁有全馬PB 03:19:49傲人成績、也完成六大馬的郭瑞祥院長絕對有跑極地超馬的條件！(小傑旁白：院長你一定可以的！

(2019東京馬賽前，郭瑞祥院長便設定參賽目標，結果隔日果然以03:19:49達標且再度破 PB！超強的目標管理與實踐力令人嘆服！ 跑步 再造我的「人生第二曲線」)

這次出書，最高興的是請到兩位我非常崇拜的老師寫推薦序，這兩位跑力超強的台大教授是讓無數和他倆一樣年紀不小的台大EMBA學生前仆後繼地參加戈壁挑戰賽、三鐵和各種高強度運動的關鍵指標人物。今天先帶大家看郭瑞祥院長的序文「一起出發，一起到達」：

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「一起出發，一起到達」

郭瑞祥/台大管理學院教授

（2019年4月完成世界六大馬拉松賽事/World Marathon Majors）

「納密比亞的呼喚」這本書講的是一群平凡人做了一件不平凡的事。一群台灣素人挑戰全世界最古老沙漠超馬，這個聽起來好像應該是林義傑、陳彥博才會完成的挑戰。我認識林義傑多年，他是一位極地馬拉松冠軍選手，透過他的書以及演講，讓我們看見極地探險的困難性，後來又看到他的師弟陳彥博同樣完成這些超馬賽事，獲得世界冠軍。透過陳彥博的記錄片「出發」，我們看到在極地探險的辛勞與掙扎，心中感受到不捨以及不可思議，怎麼有人會去從事這麼辛苦的活動。沒想到，現在卻看到一群非專業選手的素人，竟然也挑戰同樣的路徑，而且全體完賽，真是令人敬佩！

這本書其實就在告訴我們，只要有方法，平凡人可以做出不平凡的事。但是方法到底是什麼呢？書中所提到的台大EMBA同學，都是我多年相識的好同學，我曾帶領他們參與大陸的EMBA戈壁挑戰賽，親眼看到他們當年從完全不會跑步或是只跑過一般馬拉松，可以在四天三夜完成112公里的戈壁挑戰賽。原來一個人的能量是超乎你的想像，在有系統的訓練與團隊合作下，可以發揮極大的潛力，而且這種潛力是可以成長的。這本書就是再度發揚這樣的意義。

我們在書中看到林義傑帶領10位台灣素人參與極地超級馬拉松賽，看到他們的初心、他們的痛苦、他們的掙扎、他們的完賽。到底他們是如何完賽呢？我覺得可以歸納以下四個條件：第一，要有過長跑的經驗，尤其是馬拉松賽事，如果是超馬經驗，可能更好。第二，必需要有強大的意志力。第三，要有一群「推坑」的好朋友，一個拉一個，兩個拉兩個，這些推坑的朋友，會讓我們一起參與瘋狂的活動，「一個人可以很理智，一群人可以很瘋狂」。第四，想在生活當中創造不一樣的生活體驗。

這讓我想到在EMBA戈壁挑戰賽中常常用的鼓勵話：「一個人可以跑很快，一群人可以走很遠」，這也是我們台大EMBA在戈壁強調的「一起出發，一起到達」的精神。在運動體能以及心靈意志上，強的幫助弱的，彼此扶持對方，每天加油打氣，就好像書中的膽哥拉著Vicky，完成困難的挑戰，因為這些團隊合作，化不可能為可能。

心屏寫這本書，讓我們彷彿像看紀錄片一樣，她運用許多生動鮮活的文章標題和比喻，栩栩如生地描述現場與這些選手每天的心歷路程，讓我們一起同感比賽的張力，閱讀過程中好像又讓我重回戈壁現場。看完之後，我也在想心屏寫這本書的目的只是要描述這群瘋子嗎？還是說這也是一本「推坑」的書？原來來自納密比亞的呼喚不只是呼喚這群瘋子，也在呼喚我們這群讀者，搞不好下一次你就成為書中的主角，挑戰納密比亞，挑戰四大極地馬拉松。「挑戰超馬，你可以的！」

《納密比亞的呼喚》內容搶先看 https://www.books.com.tw/products/0010833963