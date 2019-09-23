跑步知識／運筆說文解字－快到終點

2019-09-23 09:23 運動筆記 運筆memeの語錄



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有群人我把他們稱為「馬場詐欺師」，他們會讓你摸著腦袋懷疑自己到底都信了什麼鬼話。他們多不勝數的話術中，最多人中招的就屬這句「快到終點了」，明明是一句這麼令人開心的話怎麼會突然變成絕望呢？

藍瘦(難受)、香菇(想哭)，本來今天開開心心的，你為什麼騙我說快到終點了？第一次為了過終點跑到3分速，但上面卻寫著還有10k...

現在就想問一句坐車回終點，跳錶要多少錢😂

以上慘絕人寰的案列，大家是不是記憶深刻，想問問大家都在馬場遇到最詐騙的事情有哪些，歡迎樓下分享喔～讓大家多多提防他😊

跑步人小辭典系列：

輕鬆跑、我沒練、撞牆、燒襠