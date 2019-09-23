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跑步小品／從為男友分手而跑 到成為生活的一部份

2019-09-23 09:35運動筆記 Shan Yu Lin

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分享我歷經一年堅持跑步的心得，會讓我步入跑步的契機是因為在去年九月的時候我與相戀四年的男友分手，當下的我很傷心難過，每天吃不下無法好好認真上班生活，但我告訴自己我一定要振作，不能因為一個無緣的人斷送了美好光明的未來吧？因此我決定要改變自己的體態，想讓自己看的更窈窕一點。

但我從小到大最討厭上體育課，能不動就盡量不動，因此我每天逼自己去運動場走路一小時，好好的跟自己對話思考，好好計畫我的下一步，因此每天走著走著看到很多人跑步的樣子，真的是酷斃了，因此我開始目標設跑三公里，每次跑步雖然喘不過氣，心臟感覺快跳出來了，很喘很累很想放棄。但心中默默告訴自己要努力加油一直撐到3公里，才休息，最後發現原來自己是做的到的，也因為這樣習慣跑步，一天不去跑整個身體都不對，也讓我有個啟發很多事情是你願不願意去嘗試去挑戰，不要把自己設限住了。最後慢慢從五公里練到10公里，我現在能跑這個成績真的是我從來沒想過的事情。

我覺得跑步的過程跟人生很相似。過程中充滿挑戰，要夠堅持努力才會得到你想要的結果。雖然過程中所流的汗水很辛苦，但這一切都是值得的，還有每次跑完步的時候都會覺得很感動，因為我又一次次達成我所設定的目標，越來越近，因為運動的關係心情變好，也因為這樣越來越喜歡跑步了，像現在跑步對我來說就是我生活中的一部分。

因次跑步這件事對我來說帶給我很大的幫助跟力量。我也喜歡自己一個人跑步，安安靜靜的聆聽自己的心跳聲，可以更充分的跟自己好好對話，好好享受跑步的當下真的很棒。期許自己未來能一直跑下去直到有天再也無法跑步的時候。希望名古屋馬拉松能抽到我！！！！！！！

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