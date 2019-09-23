跑步小品／跑步強大自己 韌性而不任性

2019-09-23 09:42 運動筆記 Ayu＊阿游



認真跑步前的我，過著27年的「差不多生活」

差不多的學歷

差不多的薪水

差不多的興趣

差不多的個性

看著身邊朋友到時下網美們越是璀璨發光，心裡既羨慕著，卻也發慌。

「為什麼她們的樣子看起來和我天差地遠？」

對照我的「差不多生活」，

平淡得像白開水，少了酸苦的滋味，卻也感受不到存在的溫度。

「就只能這樣了嗎？」反問自己千千萬萬遍。

答案還沒想到，意外先來報到。

2016年抱著「反正也抽不中」的心情，卻抽到了那隻改變命運的籤

2017年幸運的在東京馬拉松完成我的初馬。直到現在我還是無法忘記那場舉國歡騰的慶典，宛若一場盛大的嘉年華遊行，讓我有了想要繼續嘗試其他馬拉松賽事的動力和目標，也徹底改變我的生活和價值觀。

「那些曾經說絕對不！的事，現在做得無法自拔」

晚上早睡，只為隔天能夠早起長跑

改變飲食，希望吃得營養體力充足

一天總要跑完步才覺得完整

曾經的差不多就好，

現在思忖著如何更好。

曾經害怕獨處，

現在一個人跑著步，好幾次一邊流淚一邊打開心結的時刻

曾經自卑感處處作祟，

現在卻大膽許下世界六大馬的願望。

跑步讓我遇見了信心和勇氣，堅強不逞強，韌性不任性。

也漸漸懂得跑界流傳的那句話「跑步是追求更好的自己」

至少現在我很確定，過去的那些再也起不了心中一絲漣漪