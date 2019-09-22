運動補給／健康新選擇 這款運動飲料很「加分」

2019-09-22 17:25 運動筆記 愛咪兒



運動時，大家都習慣喝什麼補充水分呢？

擁有跑步習慣的我，平常除了喝白開水之外，也會喝運動飲料補充電解質。特別是在馬拉松賽事中的補給，我都會直接選擇運動飲料，一方面是補充體力和電解質（鈉、氯、鉀等離子）預防抽筋，另一方面是因為消化系統運作沒有很快，用喝的比較不容易引發不適感也能迅速吸收。

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現在市面上大多運動飲料多半額外多添加了果糖、色素、防腐劑等原料，而且也比較甜，

通常我還會加水稀釋再喝，這樣不僅會攝取額外的熱量，以及其他身體不需要之物質，更會不利身體吸收水份。

最近愛上了一款 ＃Dewy+加分水 ，是健康補給的新選擇，擁有以下幾個特色：

低滲透壓

糖份與電解質含量較低，低糖低鈉像是純水，身體更能迅速吸收及補充流失的電解質與水份

低鈉、低熱量

加分水Dewy+整瓶鈉含量低於70毫克， 不會造成身體額外的負擔，全家人都能一起喝的運動補給飲料。

無添加果糖、色素、無防腐劑

喝起來淡淡的酸甜味，愛美的女性健康喝不怕胖，喝了氣色滿分，冷藏後飲用風味飲用更安心且輕鬆無負擔。

炎炎夏日，讓＃加分水Dewy+著你一起動

運動後揮汗如雨之際，立馬來一罐＃加分水Dewy+補充體力，同時心情和氣色滿分、元氣大增，為你的生活加滿分💯後，再戰下一回合！