跑鞋評測／穩定系跑鞋體驗 適合初馬、長距離或山路

2019-09-22 17:10 運動筆記 （阿展）



李先生 ，你有包裹喔！

NB， 是上次想嘗試看看專為長距離跑者量身打造的那雙，對於非常缺訓練鞋的我這是一個非常棒的中秋節禮物。

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實測

對於跑者來說，一雙鞋的優缺點，只能在馬場上見真章，以下為我的實測。

三重水漾公園

在總里程2.9KM的距離裡，有200公尺的上下坡，剛開始跑得時候，因為較為厚重，還無法適應其重量，跑起來較為吃力。 但在於下坡的加速帶來的震盪，有顯著的避震效果，最後以10K 54分完成。

黃金山道半馬（不厭亭+茶壺山）

用雙腳跑過寂寞公路、 茶壺山最後爬上茶壺山，這雙鞋給予我給予在爬山時穩重的支撐感，在於山道的下坡及山路的階梯有明顯的舒適感，在跑到16KM時，跑前腳的不舒服感前都不見了，可以說越跑越輕鬆。

總結

Fresh Foam 860 v10是一款專為長距離跑者量身打造。除擁有耐久度極佳的混合緩震 TruFuse 中底，提供卓越的腳底舒適感外；還有輔助避免跑姿偏移、穩定步伐的設計；新鞋面採用頂級的工程針織網布材質打造具優質包覆力；前腳掌的雙層緹花鞋面增加柔軟腳感，讓跑者有絕佳的緩震與安心的支撐性，適合初馬、跑長距離或山路的朋友使用。