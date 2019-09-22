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訓練心得／關於跑步不歸路 一個嫩咖的murmur

2019-09-22 16:30運動筆記 AF

覺得跑步很無聊的我，也步上了跑步這條路，真是條不歸路，想停都不知道怎麼停。

跑步是很孤單的運動，自己跑自己的速度，跟不上追求速度的跑者，也不想遷就跑更慢的人，為了調（喘）整（不）呼（過）吸（氣）也鮮少與旁人聊天，平日跑幾十分鐘、假日跑一二個小時，已經是孤單的極限了。很多資深跑友說跑步是種自我對話、可傾聽內心真實的聲音、感受每條肌肉提供的回饋，但我的內心戲全是一堆垃圾話，跑越久越垃圾的那種....，無法在跑步中感受到人生的奧秘，即使如此，我仍維持著每周跑步的習慣。

開始跑步後買了好多裝備，各式各樣的背心、短褲、跑鞋，跑步敗家好療癒❤ （而且沒有罪惡感 XD），品牌出新貨的速度讓人買不完，妄想著穿著美美的新裝被運動筆記拍到的照片上精選，再跟朋友炫耀一番，心中的網美夢 + 各種膚淺的妄想將我推入跑步的深淵中….

圖：已經買了跑錶、N雙鞋、N件衣服、筆記包、腰包、滾筒、彈力帶..... 持續增加中

到底是為什麼而跑？小動機很多，比方說：吃更多不會胖 ❤❤❤

讓我啟動跑步人生的最後一根稻草有點好笑 ➤ 很多跑者外觀看起來都比實際年輕，讓我開始幻想自己年過四十時也能被誤認為三十❤ ，希望跑步能延緩皮鬆肉弛的速度，也順便拯救打羽球時總是累到喘不過氣的窘境，真的是蠻膚淺的，但至少我開始跑步了！

想當年也是體保生一枚、大學還主修運動生理學，在百傑環繞的環境中說沒跑馬實在弱爆，豈可認輸呢？為了給自己設立目標和明確動機，今年 2 月立刻報名了 5 月的台北星光馬及 7 月的北海道函館馬拉松，此刻不禁想著是否報名了全馬就會順利完賽呢（想到超人隊長說的：報名總是最難的！）

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圖：函館馬拉松起跑前，完賽後狀態也很好

說起來比較害羞的是我參與過多場的萬金石（還叫金石馬拉松的時候我就在了）、多場的統一盃鐵人三項（到訪日月潭八趟都是出差... ）跟Ｎ場單車賽事 & 逍遙遊活動（出差出到不知道起床時人在哪個城市☹ ），主要是負責 Media PR 或賽事宣傳和規劃，也去過廈門馬拉松、德國漢堡鐵人三項、香港動感亞洲...等，以前都祈求活動當天要大太陽啊，當跑者後才知道出太陽有多討厭，我道歉

圖：漢堡鐵人三項終點區，媒體區很威

圖：2017 世大運接受 SPORTCAL 專訪

賽事經歷雖然很豐富，不過下海當參賽者是今年才開始的（對，以前都是出一張嘴....），半馬的初體驗是今年五月的台北星光馬，簡直是場惡夢，悶熱的台北讓人厭世，起跑前我只在意穿得好不好看，跑過 12K 熱爆到什麼羞恥心都沒了，經過攝影師也沒心情拍美照、跑到歪腰、肚子凸也不在乎，跑跑走走拖著朽驅抵達終點，哀怨地想為什麼初半馬要這樣狼狽收場？。

圖：星光馬拉松起跑前遇到高中同學，跑後慘不忍睹不想給看

第二場半馬是日本北海道函館馬拉松，這場就開心多了，天氣微冷又乾燥，跑步令人神清氣爽，帶著旅遊的心情跑馬 ♫ ，腎上腺數發達的很，體驗到強者同事所說的：「出國跑馬捨不得跑太快的境界」，路過的每一個轉角與風景錯過可能就不會再訪，總想停下來拍個照，紀錄海外馬的點滴，慢個幾分鐘很值得，還沒回台灣已經開始規畫下一場日本馬 ♡

跑步時的內心戲（垃圾話）雖然多，但跑了幾個月後明顯覺得氣色變好，肌肉線條更明顯，辛苦終於有了代價（感動 ♪ ♫ ），除了體態上的改變，還是有體悟到一些人生哲學（姊也是有深度的一面，撥頭髮～），跑步本身就是很玄的一件事～舉例：有一拖拉股的人嘴裡喊不要再自虐了，然後又一直報名全馬、甚至超馬、越野、鐵人，是不是很玄？

通常我們為了完成一場半馬，事先要擬定訓練計畫，包括評估自身能力、目標，再分配跑量、跑速、肌力訓練、間歇訓練、收操、飲食調整... 等，看自己需要增加什麼能力就安排訓練，循序漸進，一項一項的完成，跑步時也要擬定配速計畫，根據自己的體感回饋調整配速，衝很快、練太少都不是好事。

同樣的理念套用在工作上也很適合，假設要做品牌推廣，也是根據自身能力、預算、目標，再去分配工作項目、擬定時程表，循序漸進的一項一項完成，有些事情提早安排不適合，太晚做會來不及，在有限的預算中去達到最高效益，行銷計畫擬定後，依照實際情況來調整資源。

圖：訓練要安排計畫才能事半功倍

追女孩子也適用喔！目標設定很重要，越級打怪肯定 GG，不想當分母或工具人要慎選對象，然後安排計畫像噓寒問暖、約會安排，衝太快可能會把女生嚇跑（如：第一次約會去洗溫泉，找死嗎？怒）直接提早退場。從沒想過為了愛美跑個步，也能有這麼多的人生哲學，可能再跑下去還會有其它創意哲學吧 XD

圖：挑戰嗎

最終仍回到挑戰跑全馬這件事，老實說：很害怕！

聽到前輩們說全馬不是半馬ｘ２，也了解自己的不足之處，更擔心距離跑過 30K 後變成行屍走肉、體歪嘴斜的被攝影師拍到，不斷的懷疑自己可以嗎？但很玄的是又很想挑戰看看（免費日本跑旅很有動力 hahaha），想說若真的被選上了，就直接去森林跑站報到跟它拚了（抽東京馬的時候也是這樣講，但是貢龜了 T^T.... 難得我想衝全馬），不管怎樣，名古屋完賽時間七小時很可以吧 XD

開始跑步到現在９個月了，一堆新手的 murmur 每天都在發生， 跑步的時候還是會覺得在自虐，不斷找理由勸自己跑慢一點、跑這麼遠幹嘛... Orz 但我打算就這樣跑下去，繼續發現更多跑步的樂趣吧！

鐵人三項萬金石

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