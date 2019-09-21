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運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
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賽事攻略／12月礁溪溫泉馬 首次移至礁溪國小舉辦

2019-09-21 06:00運動筆記 Ming Yang

2019 礁溪馬拉松將於 12/7 開跑（圖片來源：筆記實業）

2019 礁溪溫泉馬拉松將於 12 月 7 日開跑，今年賽事邁入第八屆，預計吸引超過三千位跑友共襄盛舉。賽事從 2013 年舉辦至今，主辦單位年年在規模上不斷突破，希望帶給跑友更多新意！今年會場首次移至礁溪國小舉辦、路線也調整不少，究竟路線與過往有什麼不同、沿途將跑過什麼秀麗景緻讓我們看下去！

 各組別路線、景點介紹 

  • 健跑組（6.35 公里）

路線：礁溪國小（起點）→ 礁溪路四段 → 右轉大忠路 → 五峰路直行 → 五峰旗風景區折返 → 至仁愛路左轉 → 和平路右轉 → 礁溪路四段右轉 → 終點（礁溪國小）

健跑組路線、高度圖（圖片來源：筆記實業）

健跑組全程 6.35 公里，路線單純。從礁溪國小出發後，跑在五峰路時會經過礁溪老爺酒店，接著一路朝著五峰旗風景區前進，並在瀑布入口前折返。

礁溪國小前的礁溪路四段為本屆賽事起點（圖片來源：筆記實業）

3 公里處設有唯一的補給站，爬升幅度在抵達五峰旗風景區時為最高 95 公尺，回程就是快樂的緩下坡路段。

五峰旗風景區是蘭陽八景之一，因景區內有五座尖峰排列，似五面三角旗豎於此，因而得名，山峰間有步道可以攀爬到瀑布頂層。雖然這次只會途經景區外圍，行經時不妨張大耳朵聽聽瀑布氣勢磅礡的水聲。

健跑組賽道在五峰旗入口區即折返。推薦賽後回頭深入探索，觀賞壯麗的瀑布美景（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網

  • 半馬組（22.43KM）

路線：礁溪國小（起點）→ 礁溪路四段 → 大忠路右轉 → 沿大忠路續接十六結路 → 至林尾路右轉 → 至宜5左轉（大楓橋）→ 至四結路直行（經 柴圍佃圳水門公園） → 直行龍泉路 → 至龍泉路177巷右轉 → 接 漳福路 → 至環湖路右轉（龍潭湖公園） → 漳福路直行（經 Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠） → 直行龍泉路69巷<青龍路> → 至龍潭路左轉→龍潭路324巷左轉（經 柴圍佃圳水門公園）→右轉柴圍路（東行）→左轉柴圍路（北行）→ 沿林尾溪防汛道路接宜5柴圍路 → 林尾路直行→左轉宜5林尾路（林美山景觀營地）→左轉龍泉橋→接大忠路直行 → 右轉大忠路→至 仁愛路左轉 → 至 和平路右轉→礁溪路四段右轉 → 終點（礁溪國小）

半馬組路線、高度圖（圖片來源：筆記實業）

半馬組總長為 22.43 公里，今年路線與往年相比有滿大的調整，從礁溪國小出發後，先伴隨山景前進，約 7 公里處途經柴圍佃圳水門公園，柴圍佃圳水門是灌溉當地農田的功臣，而周圍設立的護岸與步道種植了各式花草樹木，也是民眾休閒活動的景點之一。

柴圍佃圳水門公園（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網

接著 9 公里處，準備進入今年新增的景區熱點龍潭湖，身為宜蘭五大名湖中面積最大的湖泊，三面環山保留著最原始的風貌，且湖面清澈如鏡，跑友在這裡可以欣賞到湖光山色與幽靜。

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（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網

15-16 公里的路程中，會漫步在片片稻田中，心情會瞬間感到治癒。半馬組別整體路線平緩，坡度起伏不大，最高爬升不超過 50 公尺，適合想挑戰速度的跑友，用快腳瀏覽礁溪農村景色。

15-16 公里會跑在筆直的田中央（圖片來源：筆記實業）

  • 全馬組（42.195公里）

礁溪國小（起點) → 礁溪路四段 → 右轉大忠路 → 直行五峰路 → 至五峰旗風景區折返 → 至大忠路右轉 → 龍泉橋左轉林尾溪防汛道路 → 十六結路右轉 → (經 三民國小） → 左轉接林尾路 → 左轉宜 5 →（經 林美金棗文化館) → 四結路 → (經 柴圍佃圳水門公園）→ 接龍泉路→至龍泉路 177巷口右轉 → 接 漳福路 → 至環湖路右轉（龍潭湖公園) → 漳福路直行（經 Herbelle 龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地 觀光工廠） → 直行龍泉路 69 巷<青龍路> →龍泉路左轉 → 右轉三皇路 → 右轉大坡路即左轉梅洲二路（經 綠舍工坊、橘之鄉蜜餞形象館、亞典蛋糕密碼館、宜蘭窯烤山寨村） → 直行二結路（礁溪巨蛋咖啡農場）→ 右轉二結路 → 過双崙橋後右轉匏杓崙路（經 匏崙社區公園、匏崙蘭陽絲綢農場） → 櫻花陵園 → 至林尾路右轉（經淡江大學蘭陽校區、佛光大學）→ 接宜6→林尾路直行 → 左轉宜 5 林尾路（林美山景觀營地） → 左轉龍泉橋→接大忠路→直行德陽路 → 右轉德陽路111巷 → 直行仁愛路 48 巷 → 至 仁愛路右轉 → 左轉和平路 → 礁溪路四段右轉 → 終點（礁溪國小）

全馬組路線、高度圖（圖片來源：筆記實業）

全馬組別 42.195 公里路線大改版，總爬升約 1,000 公尺，雖然是一條具有挑戰性的路線，但沿途風景秀麗，途經相當多礁溪知名景點與自然風景區，無疑是一趟礁溪觀光巡禮。

路線開頭與健跑組相同，從礁溪國小出發後先跑到五峰旗風景區，6-8 公里跑在得子口溪旁，接著與半馬組路線重疊，13 公里處可以看到充滿稻田（水稻）的柴圍佃圳水門公園。

柴圍佃圳水門公園附近路段的 13 公里處，充滿稻田（水稻）景致（圖片來源：筆記實業）

15-17 公里處環龍潭湖後，準備進入宜蘭著名的地方特色觀光工廠，這裡匯集了縣內各產業如食品、酒莊、文具等十多家極具特色與創意的觀光工廠，是許多旅客來到礁溪時必訪的觀光景點。像是第一站來到台灣首座蜜餞形象館「橘之鄉」。宜蘭被稱做「金桔的故鄉」，而金桔又名金棗，具有生津解渴、養顏美容等功效。在這裡將有專業人員導覽介紹金棗蜜餞文化、還可透過透明化廠房的迴廊，了解新鮮金棗如何製成蜜餞，另外也展示了多種特色商品！

  • 地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 33 號

  • 營業時間：8:30-17:30

橘之鄉蜜餞館（圖片來源：筆記實業、礁溪鄉公所觀光旅遊網

接著往對面跑去，先是看到兩隻造型可愛的海馬模型與色彩繽紛的階梯，那就是「綠舍工坊」囉！或許經過時還能聞到新鮮出爐的「蔥阿餅」陣陣香味，完賽後可以回過頭來嚐嚐這「吃了想念、不吃又懷念」的好味道。還能買到蔥阿餅、三星蔥酥、手工餅乾、牛軋餅等伴手禮。

  • 地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 86 號

  • 營業時間：9:00-18:00

綠舍工坊（圖片來源：筆記實業）

另外「亞典蛋糕密碼館」也是觀光工廠相當知名的一站，2010 年由亞典菓子工場成立至今，用心記錄著蛋糕的誕生過程，可以看到年輪、銅鑼燒的科學化製程，還有 DIY 手做課程，希望將蛋糕的甜蜜幸福感分享給所有到來的旅客。

  • 地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 122 號

  • 營業時間：9:30-18:00

亞典蛋糕密碼館（圖片來源：筆記實業礁溪鄉公所觀光旅遊網

開心觀光完後繼續跑到 23-24 公里處，開始進入往櫻花陵園的山路，沿途有小礁溪與山景相伴，大約是一段 8 公里的上坡，接近 26 公里處，可以俯瞰小礁溪的景色唷！

23-24公里沿途有小礁溪與山景相伴（圖片來源：筆記實業）

一路上到 31 公里為全馬的最高點，接下來要向右，下到淡江大學蘭陽校區，在此提醒跑友們！這一段為急下坡，請務必放慢腳步，減速慢行（貼心小提醒：煞車不及可以用 Ｓ 型跑法，能有效達到減速的效果）。下到 34 公里時，從淡江大學蘭陽校區可以遠眺太平洋，俯瞰龜山島，校園內有多元原生種植物及珍奇異鳥、松鼠等前來覓食棲息的昆蟲動物，看到它們時記得熱情的打打招呼！

淡江大學蘭陽校區可以遠眺太平洋，俯瞰龜山島（圖片來源：筆記實業）

邊欣賞自然景物的同時，注意腳下的陡下坡，大口深呼吸，準備迎接最後 3 公里平路。進入終點前的 41-42 公里，會來到全馬旅程的最後一站景點「湯圍溝溫泉公園」，是礁溪溫泉分布的中心，民眾能在這裡重溫舊時光的泡湯記憶，外來的遊客也可享受舒適的檜木溫泉。想著完賽後泡在暖呼呼的溫泉裡，讓我們快馬加鞭地衝向終點吧！

（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網

遊歷全新路線 享受礁溪美景 

今年主辦單位持續為賽事創造亮點，讓所有前來參賽的跑友都能感受到第八屆的全新路線、全新感受。若你擔心山路不簡單，有試跑過的跑友分享，「雖是一路向上，但中間也穿插著較平緩的路，陡坡並不多，沒有想像中可怕。」一起帶著無畏的心，享受礁溪的美好吧！

〈延伸閱讀〉：【賽事】 礁溪溫泉馬 跑旅宜蘭好吃又好玩

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