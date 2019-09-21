牽手一起入終點判失格 鐵人三項、田徑規定大不同？

2019-09-21 06:00 運動筆記 李崇明



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肯亞三位障礙好手在肯亞錦標賽牽手獲得金銀銅（來源：NetworkOfNews Kenya Twitter）

在一個月前，2位英國鐵人三項選手在國內選拔賽中，牽手一起衝過終點拿下冠亞軍，展現兩人深厚的友誼；然而這樣的行為卻被判定為「失格」，冠亞軍被取消，連帶失去東京奧運的代表資格（最終選拔結果2020年5月公布）。

而這樣的行為，卻在肯亞有了不一樣的結果。時間輾轉到這個月，在9月12日， 在肯亞的全國田徑賽的女子三千公尺障礙，前三名選手 Beatrice Chepkoech、Hyvin Kiyeng、Celliphine Chespol 手牽手進終點，成績為 9:45.15、9:45.20、9:45.24！

她們通通沒有被取消資格，全都入選 2019年多哈世錦賽！這三位都是當今女子三千公尺障礙的指標性人物：Beatrice Chepkoech 世界紀錄保持者 8:44.32 2018年洲際盃金牌、2018年聯邦運動會銀牌、2018年非洲錦標賽金牌Hyvin Kiyeng 2016年世錦賽金牌、2016年奧運銀牌、2017年世錦賽銅牌Celliphine Chespol 2018年非洲錦標賽銀牌、2018年世界U20金牌。

世界紀錄保持者 Beatrice Chepkoech 表示，女子三千公尺障礙肯亞隊將是最強的隊伍，成員一年來在世界大比賽都名列前茅，她們以牽手來展示她們準備好以團隊合作來迎接世錦賽，目標為橫掃金銀銅牌的偉業。

參考來源：Citizentv