動感亞洲越野賽台灣站 穿越山林體驗原始純樸美

2019-09-20 09:22 運動筆記 Action Asia Events



踏入第九屆的「動感亞洲越野賽 ─ 台灣站」將於周日（ 9 月 22 日）重臨台北貓空。賽事設有 9 公里、17 公里和 26 公里三個組別，讓不同類型跑手一嘗跑進貓空山林，感受原始純樸美的體驗。動感亞洲越野賽道位處文山區，附近有許多供跑手遊覽的熱點，如貓空纜車以及台北市立動物園。熱愛大自然的參加者，在比賽過後更可順道到動物園觀光。其中居在台北的參加者余文豪，曾多次參加此項賽事，早前亦為越野賽訓練日擔任領跑員。他分享再次參賽原因：「我認為動感亞洲設計的賽道優秀，可跑性不錯，沿途風光亦美不勝收，非常適合越野跑手一較高下，也可讓剛接觸的新手體驗越野跑的樂趣！」

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本屆賽事的 26 公里組別屬「環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）」資格賽，完成後可取得 ITRA 分數（ITRA Endurance Point）的 1 分；至於 9 公里組別的總攀升高度只有 583 米，十分適合越野跑初入門人士。

為了保育環境，減少對具歷史價值的路徑造成破壞，主辦單位今年繼續實施無膠杯政策，不會向跑手提供水杯。動感亞洲鼓勵跑手自備水瓶或水袋，並在各檢查站補充飲用水。

2016 年 17公里組冠軍—江晏慶教練（圖片來源：Action Asia Event）

2019 動感亞洲越野賽 - 台灣站路線如下：指南宮廟➡貓空圓山➡二格山➡阿柔洋產業道路➡猴山岳➡指南宮廟

指南宮廟：俗稱「仙公廟」，建於清光緒十六年，為台灣的道教聖地之一，並設「純陽寶殿」及「凌霄寶殿」、「大雄寶殿」和「大成寶殿」四個大殿等。二格山：又名「石尖山」，位於台北市南緣，為木柵、深坑、石碇之界，是熱門登山路線。阿柔洋產業道路：與一般柏油道路不同，阿柔洋連結深坑及木柵地區，平坦且貫穿山間，車輛稀少，野花處處，且能遠眺台北景色。 猴山岳：又名猿山，位於二格山系西稜，藏匿於大片森林中，循山中小徑穿梭林間，可感受大自然的奧妙。

賽事名稱： 2019 動感亞洲越野賽 ﹣台灣站 日期： 9月22日 （星期日） 時間： 早上8時 起點及終點： 台北市文山區萬壽路115號指南宮廟 （大雄寶殿） 距離： 9公里、17公里、26公里 賽道 https://bit.ly/2lPUftu

賽事詳情請見：Action Asia Event：官網、IG、FB、Twitter、Youtube延伸閱讀：

【焦點人物】動感亞洲台灣站賽前專訪－陽光小帥 余文豪【運動筆記賽事頁】動感亞洲越野賽 臺灣站

以上文章由 Action Asia Event 贊助刊出。＊越野賽事 盡在運動筆記＊