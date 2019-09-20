跑步知識／週期化訓練：訓練課表是怎麼產生的？

2019-09-20 09:53 運動筆記 余文彥



有在吃訓練課表的跑者可能聽過「週期化訓練」這個名詞，你知道它是什麼嗎？為什麼每個教練都在講？這禮拜的專欄為大家介紹什麼是週期化訓練？以及一份訓練課表是怎麼產生的？雖然你不是教練，但稍微了解它們的概念與流程能讓你平常訓練吃課表更加有感受！

週期化訓練Periodization

週期化訓練是一種訓練方法：「把訓練區分為幾個不同的階段，讓運動表現在特定的時間點（比賽）達到巔峰。」週期化訓練的概念最早源於1920年代的蘇聯（俄國）運動訓練文獻，受到1950年代俄國運動科學家Leonid Matveyev發表著作《Classical Periodization》的影響，週期化訓練逐步被發揚光大成為運動訓練的主流，發展出各式各樣不同的週期化訓練模式。

我們避免使用太生硬的理論來解釋週期化訓練的概念，簡單來說，週期化訓練就像「準備考試」。準備考試時如果在一個時間同時讀所有的章節，結局一定是所有章節都讀不好，必須分別用一段時間集中讀特定的章節，最後再把各章節統合起來融會貫通。因為章節間有前後連貫的關係，必須按照順序不能跳著讀否則無法讀懂。為了避免長時間讀書導致吸收效率降低，中間必須安排適當的休息放鬆身心。想要訓練好和想把考試考好有很多共通的地方。

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週期結構

經歷幾十年的發展，週期化訓練已經發展出一套成熟的週期結構，時間由短至長分別式：

單次訓練（Workout）：數小時，一天可以有一個或數個單次訓練。若訓練間的休息時間超過30分鐘，就被視為兩個單次訓練。

小週期（Microcycle）：數天～2週，由數個單次訓練組成。最常見的小週期是「1週」，由多個單次訓練組成。

中週期（Mesocycle）：2～6週，由數個小週期組成。常見的「基礎期」、「進展期」、「巔峰期」、「比賽期」等術語指的就是中週期，通常時間為2～6週，特殊情況下也可能拉得更長。

大週期（Macrocycle）：數月～1年，由數個中週期組成。一年可以分成幾個大週期，或是把一整年當成一個大週期。常見的訓練課表就是一個大週期。

多年訓練計畫（Multiyear Plan）：2～4年，由數個大週期組成。多年訓練計畫用來規劃長期訓練目標。

有經驗的跑者很自然地會發展出一套自己的的訓練週行事曆（例如：週一休息日、週二與週四練強度課表、週日練LSD等），相當於形成訓練的「小週期」。但僅止於小週期的訓練計畫無法明確進一步的階段性目標，訓練效果有限。為了達成目標必須讓訓練計劃更有結構，明確設定訓練階段以及該階段的目標。

下圖是訓練計畫中各階段的訓練目標與重點。雖然各訓練模式對（或訓練課表）對週期（中週期）的稱呼方式不同，這裡統一採用教科書對訓練週期的定義：「一般準備期」、「專項準備期」、「比賽前期」、「主要比賽期」。對於「馬拉松跑者」專項指的是「長跑」這個運動專項，同時也指長跑中的「馬拉松」這個項目。

身為跑者，你不需要記住每個訓練階段的重點，但你可以抓到大概的訓練節奏：「基礎」→「專項」，發展好底層基礎後才能往發展專項邁進。

建立一份訓練課表

一份課表是怎麼產生的呢？下面是大致的流程。

基本資料與目標：

建立基本資料庫 (ex：年齡／性別／跑齡／訓練目標／最佳成績／肌力訓練經驗／舊傷狀況)

確認受訓者近期狀態 (ex：剛從腳踝傷勢恢復)

確認可訓練時間 (ex：每天2小時)

建立週期目標 (ex：完成初馬／破4／破3)

訓練時間表：

重點比賽時間 (ex：2019台北馬拉松)

訓練開始時間 (ex：2019／8／25台北馬拉松前112天)

次要比賽與測驗時間 (ex：5公里測驗／半馬測驗)

訓練模式與週期：

決定耐力訓練模式 (ex：線性模式／非線性模式)

決定耐力訓練週期（大週期）架構 (ex：準備期7週／比賽前期6週／比賽期6週，共20週)

設計耐力訓練週期（中週期）與目標 (ex：準備期強調基礎有氧能力，並增多肌力訓練避免舊傷復發)

決定週訓練（小週期）結構 (ex：週一休息日／週二質量訓練日／週三與週五肌力訓練...)

肌力訓練：

確認肌力訓練模式 (ex：線上／團體／1對1)

建立肌力訓練目標 (ex：針對過去傷勢強化弱點)

肌力訓練課表週期 (ex：基礎肌耐力期／肌力期／爆發力期)

決定肌力訓練動作項目 (ex：高腳杯蹲／單腳硬舉...共12個訓練動作)

整合肌力訓練與耐力訓練 (ex：避免長距離訓練當天進行肌力訓練)

單次訓練：

單次訓練的結構 (ex：動態暖身與熱身跑20分／主訓練／緩跑與收操15分)

設計動態熱身與收操內容 (ex：為疾速大阪訓練營設計新的動態熱身)

恢復課表 (ex：20分鐘肌筋膜按摩＋20分鐘靜態伸展)

建立監控機制：

數據監控 ( ex：我通常使用RunningQuotient，RQ為教練提供非常好用的監控工具，當學員訓練完畢上傳穿戴裝置的數據後我立刻會收到LINE通知)

日監控機制 (ex：訓練後紀錄訓練日誌)

週監控機制 (ex：週一回報RHR、RPE、身體痠痛與疼痛)

特殊狀況回報 (ex：在停車場滑倒腳掌骨折)

經驗分享

下面分享3點關於自己設計訓練，以及觀察跑者吃課表的經驗：

SMART原則

訓練課表的目的是為了達到目標，因此訓練課表必須符合SMART原則：

S：Specific目標明確＋Stretching具挑戰性（訓練目標明確）

M：Measurable可量化的標準（訓練進展有可以量化的標準，例如：測驗）

A：Atainable可達成＋Agreed雙方都同意（目標要能做到）

R：Relevant相關性＋Realistic實際（每個訓練環環相扣，不做無關的訓練）

T：Time-based有時效性（時間點不能設定的過於遙遠）

不論由你自己設計、或是運用現成的課表，掌握SMART原則的課表才能事半功倍。

製成複雜產品簡單

製作訓練課表的過程看起來很複雜，但實際產出的課表卻越簡單越好。不論是任何產品，太複雜的東西都沒人想用(沒人喜歡一直看說明書)，簡單易操作的課表反而威力更大。課表內容要多細節？可能要根據受訓者調整，考驗教練的平衡感。例如：我偏好把訓練營課表中複雜的部分放在週末團練，平日簡單就好。

溝通是最重要的

再厲害的課表也比不上普通但仔細執行的課表，良好的溝通能讓執行更細節到位。「訓練日誌」是一種很棒的溝通方式，讓我能了解跑者在數據資料以外的感受。如果你是自己訓練的話，紀錄訓練日誌是一種對自己的溝通，能幫助自己梳理感受對未來的自己說。

你有在吃訓練課表嗎？吃課表的過程有什麼困難呢？歡迎跟我分享喔！