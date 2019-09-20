跑步知識／週期化訓練：訓練課表是怎麼產生的？
有在吃訓練課表的跑者可能聽過「週期化訓練」這個名詞，你知道它是什麼嗎？為什麼每個教練都在講？這禮拜的專欄為大家介紹什麼是週期化訓練？以及一份訓練課表是怎麼產生的？雖然你不是教練，但稍微了解它們的概念與流程能讓你平常訓練吃課表更加有感受！
週期化訓練Periodization
週期化訓練是一種訓練方法：「把訓練區分為幾個不同的階段，讓運動表現在特定的時間點（比賽）達到巔峰。」週期化訓練的概念最早源於1920年代的蘇聯（俄國）運動訓練文獻，受到1950年代俄國運動科學家Leonid Matveyev發表著作《Classical Periodization》的影響，週期化訓練逐步被發揚光大成為運動訓練的主流，發展出各式各樣不同的週期化訓練模式。
我們避免使用太生硬的理論來解釋週期化訓練的概念，簡單來說，週期化訓練就像「準備考試」。準備考試時如果在一個時間同時讀所有的章節，結局一定是所有章節都讀不好，必須分別用一段時間集中讀特定的章節，最後再把各章節統合起來融會貫通。因為章節間有前後連貫的關係，必須按照順序不能跳著讀否則無法讀懂。為了避免長時間讀書導致吸收效率降低，中間必須安排適當的休息放鬆身心。想要訓練好和想把考試考好有很多共通的地方。
週期結構
經歷幾十年的發展，週期化訓練已經發展出一套成熟的週期結構，時間由短至長分別式：
- 單次訓練（Workout）：數小時，一天可以有一個或數個單次訓練。若訓練間的休息時間超過30分鐘，就被視為兩個單次訓練。
- 小週期（Microcycle）：數天～2週，由數個單次訓練組成。最常見的小週期是「1週」，由多個單次訓練組成。
- 中週期（Mesocycle）：2～6週，由數個小週期組成。常見的「基礎期」、「進展期」、「巔峰期」、「比賽期」等術語指的就是中週期，通常時間為2～6週，特殊情況下也可能拉得更長。
- 大週期（Macrocycle）：數月～1年，由數個中週期組成。一年可以分成幾個大週期，或是把一整年當成一個大週期。常見的訓練課表就是一個大週期。
- 多年訓練計畫（Multiyear Plan）：2～4年，由數個大週期組成。多年訓練計畫用來規劃長期訓練目標。
這是一個的週期化訓練模型(Periodization Model)範例。訓練模式是波動週期(Undulating)，圖中的紅線分別代表：訓練量(VOLUME)、訓練強度(INTENSITY)、技術訓練(TECHNIQUE)。下方英文字代表的是「中週期」，一共8個中週期構成「大週期」訓練計畫。圖片來源。
有經驗的跑者很自然地會發展出一套自己的的訓練週行事曆（例如：週一休息日、週二與週四練強度課表、週日練LSD等），相當於形成訓練的「小週期」。但僅止於小週期的訓練計畫無法明確進一步的階段性目標，訓練效果有限。為了達成目標必須讓訓練計劃更有結構，明確設定訓練階段以及該階段的目標。
下圖是訓練計畫中各階段的訓練目標與重點。雖然各訓練模式對（或訓練課表）對週期（中週期）的稱呼方式不同，這裡統一採用教科書對訓練週期的定義：「一般準備期」、「專項準備期」、「比賽前期」、「主要比賽期」。對於「馬拉松跑者」專項指的是「長跑」這個運動專項，同時也指長跑中的「馬拉松」這個項目。
身為跑者，你不需要記住每個訓練階段的重點，但你可以抓到大概的訓練節奏：「基礎」→「專項」，發展好底層基礎後才能往發展專項邁進。
建立一份訓練課表
一份課表是怎麼產生的呢？下面是大致的流程。
基本資料與目標：
- 建立基本資料庫 (ex：年齡／性別／跑齡／訓練目標／最佳成績／肌力訓練經驗／舊傷狀況)
- 確認受訓者近期狀態 (ex：剛從腳踝傷勢恢復)
- 確認可訓練時間 (ex：每天2小時)
- 建立週期目標 (ex：完成初馬／破4／破3)
訓練時間表：
- 重點比賽時間 (ex：2019台北馬拉松)
- 訓練開始時間 (ex：2019／8／25台北馬拉松前112天)
- 次要比賽與測驗時間 (ex：5公里測驗／半馬測驗)
訓練模式與週期：
- 決定耐力訓練模式 (ex：線性模式／非線性模式)
- 決定耐力訓練週期（大週期）架構 (ex：準備期7週／比賽前期6週／比賽期6週，共20週)
- 設計耐力訓練週期（中週期）與目標 (ex：準備期強調基礎有氧能力，並增多肌力訓練避免舊傷復發)
- 決定週訓練（小週期）結構 (ex：週一休息日／週二質量訓練日／週三與週五肌力訓練...)
肌力訓練：
- 確認肌力訓練模式 (ex：線上／團體／1對1)
- 建立肌力訓練目標 (ex：針對過去傷勢強化弱點)
- 肌力訓練課表週期 (ex：基礎肌耐力期／肌力期／爆發力期)
- 決定肌力訓練動作項目 (ex：高腳杯蹲／單腳硬舉...共12個訓練動作)
- 整合肌力訓練與耐力訓練 (ex：避免長距離訓練當天進行肌力訓練)
單次訓練：
- 單次訓練的結構 (ex：動態暖身與熱身跑20分／主訓練／緩跑與收操15分)
- 設計動態熱身與收操內容 (ex：為疾速大阪訓練營設計新的動態熱身)
- 恢復課表 (ex：20分鐘肌筋膜按摩＋20分鐘靜態伸展)
建立監控機制：
- 數據監控 ( ex：我通常使用RunningQuotient，RQ為教練提供非常好用的監控工具，當學員訓練完畢上傳穿戴裝置的數據後我立刻會收到LINE通知)
- 日監控機制 (ex：訓練後紀錄訓練日誌)
- 週監控機制 (ex：週一回報RHR、RPE、身體痠痛與疼痛)
- 特殊狀況回報 (ex：在停車場滑倒腳掌骨折)
經驗分享
下面分享3點關於自己設計訓練，以及觀察跑者吃課表的經驗：
SMART原則
訓練課表的目的是為了達到目標，因此訓練課表必須符合SMART原則：
- S：Specific目標明確＋Stretching具挑戰性（訓練目標明確）
- M：Measurable可量化的標準（訓練進展有可以量化的標準，例如：測驗）
- A：Atainable可達成＋Agreed雙方都同意（目標要能做到）
- R：Relevant相關性＋Realistic實際（每個訓練環環相扣，不做無關的訓練）
- T：Time-based有時效性（時間點不能設定的過於遙遠）
不論由你自己設計、或是運用現成的課表，掌握SMART原則的課表才能事半功倍。
製成複雜產品簡單
製作訓練課表的過程看起來很複雜，但實際產出的課表卻越簡單越好。不論是任何產品，太複雜的東西都沒人想用(沒人喜歡一直看說明書)，簡單易操作的課表反而威力更大。課表內容要多細節？可能要根據受訓者調整，考驗教練的平衡感。例如：我偏好把訓練營課表中複雜的部分放在週末團練，平日簡單就好。
溝通是最重要的
再厲害的課表也比不上普通但仔細執行的課表，良好的溝通能讓執行更細節到位。「訓練日誌」是一種很棒的溝通方式，讓我能了解跑者在數據資料以外的感受。如果你是自己訓練的話，紀錄訓練日誌是一種對自己的溝通，能幫助自己梳理感受對未來的自己說。
你有在吃訓練課表嗎？吃課表的過程有什麼困難呢？歡迎跟我分享喔！
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