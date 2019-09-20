賽事心得／田澤湖馬拉松 如夢似幻景色與秘境賽道

2019-09-20 09:45 運動筆記 Medic Iron



連續舉辦34年的日本田澤湖馬拉松，以繞著周長20公里田澤湖秘境賽道進行而聞名，透過馬拉松親身體驗田澤湖在不同的光影下所呈現千變萬化顏色的如夢似幻的景色，成為本場賽事吸睛之處。

遠在日本東北的田澤湖，不僅是秋田縣唯一的天然大湖，還是日本深度最深、透明度第二的湖泊，因為溫泉的注入，沿著湖邊慢跑，可以看見時而如天空一般湛藍，時而如琉璃一樣翠綠，盡攬美不勝收的景色。

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圖1 田澤湖馬拉松台灣跑者代表 圖片來源：筆者自行拍攝

不僅賽道有特色主辦單位也非常注重跑者安全，本次田澤湖馬拉松同樣也有招募醫護跑者，招募的資格也跟醫護鐵人相同，以醫師、護理師與EMT(日本語為救急救命士)為主

圖2 大會本次共招募44名醫護跑者陪同參賽者完賽 圖片來源：筆者自行拍攝

1.1 地區：秋田縣仙北市田澤湖

1.2 時間（大約時間）：

1.2.1 報名期間：5~7月

1.2.2 賽事時間：9月

1.3 氣溫：攝氏(12~26 °C)

1.4 賽事單位：仙北市政府

1.5 賽事網站：https://www.city.semboku.akita.jp/event/event.php?id=967

1.6 賽程：

1.6.1 全程馬拉松，參賽資格：18歲以上（不能是高中生）；限制人數：1,600;報名費：4,500日元

1.6.2 20km，參加資格：16歲以上；限制人數：2000人；報名費：4,000日元

1.6.3 10km，參加資格：初中生以上；限制人數：1,600；報名費：3,500日元

1.6.4 3km

1.7 賽事贈品：紀念賽衣、完賽毛巾、完賽運動飲料

1.8 特別提醒：本場比賽開賽前後溫差大請注意保暖。

1.9 參賽者評分（資料來源：運動筆記官方網站）：

1.9.1 近4年評分：

2018 2017 2016 2015 平均分數 5.0 無 無 無 評分人數 1 0 0 0

1.9.2 2019年評分：

參賽費用 補給品 紀念品/衣服 賽道/風景 報名流程 成績/證書 無 無 無 無 無 無

1.10 參賽紀實：

這次參賽是代表高雄市政府運動發展局到田澤湖馬拉松進行海外交流，同行中有兩名夥伴則是透過該局的粉絲團好運發免費參賽留言搶參賽名額活動得獎一起前往的，看來多留意各地縣政府的訊息偶爾還是會有超級好康的。

本次筆者總計六天五夜的行程，其中三天安排在田澤湖，第四天則往南前往仙台、宇都宮，最後則抵達東京。

1.10.1 選手之夜：有

1.10.1.1 站席或座席：座席

1.10.1.2套餐或自助式：自助式

1.10.1.3 活動時間：兩個半小時

1.10.1.4 費用：1,000元日幣

主辦單位對參賽選擇非常友善，每位僅收取1,000元日幣，除了炸物及沙拉外還有當地啤酒供選手飲用，仙北市市長及議長親自與會致詞及與選手一同用餐，充分顯示出對賽事及參賽者的重視。

圖3 高雄市代表與仙北市市長、議長、馬拉松主辦顧問及創辦元老合影 圖片來源：筆者自行拍攝

1.10.2 完賽攻略（全馬）

1.10.2.1 賽前

大會近年來全馬起終點皆在花心亭溫泉飯店旁的空地上，建議賽前一天可前往周邊遊湖時順便了解周邊環境。

A. 是否需賽前報到：是

需於參賽前一天至馬拉松會場報到

B. 物資領取（郵寄或報到現場領取）：報到現場領取

圖4 大會賽前一天的布置及周邊有自行車可供租用 圖片來源：筆者自行拍攝

C. 選手博覽會EXPO：有在開賽前一天及當天都有商品攤位可供購買

D. 大會接駁車大會與當地部分住宿業者有提供接駁車

圖5 田澤湖溫泉旅館內的接駁車資訊 圖片來源：筆者自行拍攝

E. 選手寄物：須付費

F. 大會洗手間：平均排隊時間為10~20分鐘

圖6 大會周邊設施 圖片來源：筆者自行拍攝

1.10.2.2 賽中

田澤湖馬拉松全馬完賽關門時間歷屆皆為五個小時，本次大會開放為六小時，表面上來看似乎較以往輕鬆許多，但實際上高低起伏的賽道，對於中後段班的跑者仍是比較吃力，加上開賽前後溫差大，建議除了應加強平日的練習外，賽事當天的配速、裝備及補給須特別留意。

圖7 田澤湖全程馬拉松路線圖 圖片來源：田澤湖馬拉松官網

A. 本次參賽筆者採用裝備：

B. ZOOT中空帽：日曬及濕度較高的氣候，避免頭部悶熱及賽中淋水頭部進行降溫，擁有快乾止汗的最佳效果

C. ZIV太陽眼鏡：保護眼睛在長距離賽事中避免紫外線的傷害也同時掩飾一下跑馬時疲憊渙散的表情

D. ZOOT三鐵服：透氣且便於降溫，貼身同時可避免燒襠的困擾

E. Garmin945手錶：續航力足以應付全馬，途中不僅可以協助配速，其中監控心率控制在有氧區間可避免提前爆掉，因為GPS定位所以總能在賽事中依據原訂時間回到終點。

F. LPsupport小腿套：特殊織法及強化壓力條讓腿套不僅有壓縮更兼具運動貼布的防護效果。

G. 印金足五指襪：一雙襪子跑十五場全馬都沒問題，所以到哪邊筆者都帶著他，不起水泡又可以讓五趾分開避免摩擦，材質又不易發臭，所以是筆者襪類的首選

H. POWERMAX給力貼：筆者習慣黏貼於手臂及股四頭肌至膝蓋處，對肌群進行防護避免拉傷

I. MERRELL AGILITY PEAK FLEX 3 GTX J16605跑鞋：輕量化且底部採用知名黃金大底Vibram的設計加上鞋內特殊空間設計，提供足夠的支撐力，讓過往穿著4E寬楦的筆者仍輕鬆穿著此鞋進行參賽。

J. 可收納輕量化錫箔披風：輕便可折疊放置於腰間的設計一整件錫箔披風不用100功克，可無感放置於FELTFLIP腰包內

K. 撒隆巴斯冷敷貼：可在身體過熱時黏貼於頸後協助核心降溫提升舒適度。

L. FELT FLIP腰包：貼身不易晃動的設計可避免長時間運動而導致的摩擦外，多容量的空間可於包內放置一只手機，兩罐沙隆巴斯痠痛噴劑，鑰匙及補給品。

M. 醫護鐵人能量核糖：在於高心率或高強度時使用，在爬坡、終點衝線及大抽筋時格外有效

N. 護鐵人鹽礦物錠：快速有效率地補充電解質，避免過程中抽筋

O. 諾壯BCAA果膠：除了補充BCAA更可以快速補充身體所需要之能量，方便攜帶且可以進行動態補給，如果趕時間不想停補給站這通常是筆者必帶的寶物。

圖8 本次參賽筆者採用裝備 圖片來源：筆者自行拍攝

配速及補給策略

因應本次賽事高低起伏的地形及較緊迫的完賽時間，加上沿途需要拍攝照片作為賽後參賽心得的素材，整體配速策略為前快後緩的策略。本次賽事當天起跑的氣溫約為攝氏19度，完賽時的氣溫約為攝氏25度，因此筆者在1~15公里採取6分速上下的配速，加上中途補給，控制在1.5小時內完成，15~20公里面對連續上升的坡度，採取控制在6分30~7分速之間，加上補給控制在1小時內30分內完成，22公里處進到較為平緩的田澤湖畔後則控制在7分~8分速之間，最後1小時30分則留給35~42公里以8~9分速上下低速穩穩推進至終點。

圖9 田澤湖全程馬拉松高度圖 圖片來源：田澤湖馬拉松官網

本次大會的補給較為簡素，40公里前的補給主要為水、運動飲料、紅豆小麵包跟香蕉，直到41公里處才有飯糰等較特別的飲食。

圖10 較為簡易的補給但各站幾乎都有冰涼的海綿可供降溫 圖片來源：筆者自行拍攝

圖11 開賽前夕仙北市市長及鶴之湯負責人與高雄市跑者代表合影 圖片來源：筆者自行拍攝

圖12 起跑時就有爬坡等著參賽者 圖片來源：筆者自行拍攝

圖13 賽道還會經過田澤湖市區及車站 圖片來源：筆者自行拍攝

圖14 全馬前半段盡享田澤湖山景風光 圖片來源：筆者自行拍攝

圖15 過程中有晶片感應區進行紀錄 圖片來源：筆者自行拍攝

圖16 半馬的起點正好在全馬賽道上約22公里處 圖片來源：筆者自行拍攝

圖17 能夠跑在湖畔實在很愜意 圖片來源：筆者自行拍攝

圖18 27公里處景色 圖片來源：筆者自行拍攝

圖19 在29公里處發現穿著高雄馬拉松十周年跑衣的參賽者 圖片來源：筆者自行拍攝

圖20 30公里處風光 圖片來源：筆者自行拍攝

圖21 10公里的起跑點跟全馬不同 圖片來源：筆者自行拍攝

圖22 經過當地最知名景點~紀念美女辰子因引用當地的泉水過量幻化為龍的雕像 圖片來源：筆者自行拍攝

圖23 過程中可以好好享受森林浴 圖片來源：筆者自行拍攝

圖24 35.5~36.5公里處有陡升及陡降高度各50m的坡考驗參賽者 圖片來源：筆者自行拍攝

圖25 賽道還會經過花海 圖片來源：筆者自行拍攝

圖26 部分補給站的水通常只有2~3桌，比較錯過 圖片來源：筆者自行拍攝

圖27 倒數5公里的路途仍是起伏不定的地形 圖片來源：筆者自行拍攝

圖28 最後1公里才出現飯糰這是哪招?中途出現該有多好 圖片來源：筆者自行拍攝

圖29 筆者4小時57分進終點拱門 圖片來源：筆者自行拍攝

1.10.2.3 賽後

賽後免費餐飲：無

餐點需自費，主辦僅提供一瓶免費運動飲料

賽後淋浴：無

建議可前往大會終點旁的溫泉飯店付費泡湯及淋浴

圖30 終點旁的花心亭飯店的戶外泡湯在全馬後好療癒，圖右下角為花心亭的老闆 圖片來源：筆者自行拍攝

賽後物資：

1.10.3 賽事彩蛋

1.10.3.1 醫護鐵人助人紀錄

醫護鐵人規定每場任務賽事都要有助人照片留存，所以下次醫護鐵人們邀請你一起入鏡時就大方地接受吧！

圖31 接受醫護鐵人協助的參賽者 圖片來源：筆者自行拍攝

1.10.3.2 Cosplay參賽者

圖32 各式造型的參賽者 圖片來源：筆者自行拍攝

賽中：

1.11 賽事旅記

1.11.1 吃飽喝足

田澤湖令人印象最深的就是當地的石狩鍋

圖33 田澤湖溫泉飯店內晚餐時還有人扮演祭典大鬼在用餐時表演 圖片來源：筆者自行拍攝

圖34 鶴之湯餐廳著名之石狩鍋 圖片來源：筆者自行拍攝

圖35 當地知名的蜂蜜商店 圖片來源：筆者自行拍攝

1.11.2 穿搭建議

1.11.3 住宿建議

田澤湖最有名的是溫泉，建議挑選有溫泉的飯店，這樣開賽及完賽後都可以就近地泡湯好好地放鬆一下。

圖36 筆者下榻的田澤湖溫泉飯店 圖片來源：筆者自行拍攝

1.11.4交通方式

想要參加田澤湖馬拉松的朋友可以有兩種主要交通方式

1.11.4.1 從高雄或桃園國際機場搭機前往成田機場後，轉搭JR機場新幹線至東京車站，再來轉搭JR東日本新幹線至田澤湖（本次採用方式）

1.11.4.2從桃園國際機場搭機前往仙台機場後，轉搭JR機場新幹線從仙台車站搭JR東日本新幹線至田澤湖

圖37 本次搭乘JR東日本新幹線 圖片來源：筆者自行拍攝

1.11.3.3 當地知名景點

A. 田澤湖

想完整遊覽田澤湖一帶風光，有三種方式，第一是利用羽後交通珠式會社的田澤湖觀光公車「田澤湖一周線」路線行經田澤湖畔、辰子像、御座石神社、瑞士村、田澤湖香草園等景點，第二為遊湖船，第三則是像筆者用跑或騎乘自行車暢遊湖畔，由於田澤湖一圈差不多有20公里，若要整個環繞一遍，大概需要2、3個小時左右，藉此享受不一樣的的樂趣。

B. 乳頭山溫泉

除了田澤湖，當地最有名的就是溫泉，本次筆者就是前往歷史悠久的鶴之湯溫泉泡湯，其中戶外男女混浴很令人期待，只可惜泡湯當天都是男性。

圖38 當地最知名的鶴之湯溫泉 圖片來源：筆者自行拍攝

圖39 鶴之湯溫泉及餐廳周邊 圖片來源：筆者自行拍攝

圖40 當地各溫泉有接駁車進行巡迴接送 圖片來源：筆者自行拍攝

如果真要雞蛋裡挑些骨頭，那可能要說說沒有完賽獎牌的這件事，當筆者回到終點，領取完賽毛巾跟證書後還一直尋找發送完賽獎牌的地方，打聽之後才知道沒有，那時候一整個心情Down到谷底。只是想到辦好一場馬拉松已經很難，要連續多年並維持品質舉辦更難，這次的旅跑經驗也實在是很開心的份上就淡化了哀傷。這場賽事，日本人用行動來讓我們見識到對賽事的職人精神，能在賽事中結合當地文化及旅遊帶動觀光經濟，很值得台灣的主辦單位參考，期待台灣也有越來越多的比賽超過三十年~

感謝本次照顧我們的夥伴，讓我們在日本留下美好的回憶～

仙北市市長 門脇光浩官方代表 小泉俊夫 、 吉田健二 、黃敏