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漫威路跑開始報名 蒐集無限手套紀念獎盃！

2019-09-20 10:01運動筆記 Run Style完全執行團隊吳導

報名網址

漫威路跑9/20開放報名囉

這場絕對秒殺物資超強

別怪小編沒提醒哦主辦單位： 臺灣華特迪士尼股份有限公司執行單位： 臺灣全民運動協會、世界超級鐵人有限公司賽事計時： 伊貝特資訊服務有限公司

歐新社資料照片
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