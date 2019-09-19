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高雄跑者勇闖秘境馬拉松 蔡雅安奪海外女子第一

2019-09-19 09:26運動筆記 高雄市政府運動發展局

連續舉辦34年隱身鄉間的秘境馬拉松

什麼樣的馬拉松能連續舉辦34年而歷久不衰，並吸引世界各地好手來參賽?以繞著周長20公里田澤湖秘境賽道進行，在日本東北第一大的田澤湖馬拉松，9月15日在日本仙北市盛大舉辦，海內外共約5,500名的參賽者，透過路跑親身體驗田澤湖在不同的光影下所呈現千變萬化顏色的美景。當地導遊提到因為湖水的深淺不一及附近溫泉水流進清澈的湖泊田澤湖中，才能造就出這樣如夢似幻的景色。

積極深化馬拉松交流

高雄市政府運動發展局積極推動國際運動賽事交流，今年2月高雄馬拉松舉辦前夕與日本6個城市簽署馬拉松合作備忘錄，深化與各城市間馬拉松交流，9月15日應日本仙北市邀請參加第34屆田澤湖馬拉松，運動發展局推派代表團前往日本仙北市進行交流，主辦單位除了高規格接待並在媒體與大會現場介紹台灣代表外，更提及田澤湖原來是高雄澄清湖遠在日本秋田的姐妹湖。同樣是知名景點，遠在日本東北的田澤湖，不僅是秋田縣唯一的天然大湖，還是日本深度最深、透明度第二的湖泊。

仙北市長熱情款待

仙北市門脇光浩市長熱情接待高雄代表團參加前夜祭，雙方會中相互致贈紀念品，門脇光浩市長賽前選手晚宴致詞時提到與高雄市簽訂合作備忘錄後，這次得以順利邀請更多的台灣跑者參加田澤湖馬拉松，也讓雙方有更多的交流機會。同時與會的仙北市議長青柳宗五郎先生指出本次賽事共有二萬五千名仙北市民一同支持，除了象徵對賽事的投入外，更代表仙北市民對各國朋友的到訪感到相當興奮。

高雄跑者深刻體驗

本次參賽台灣代表之一的知名社會企業醫護鐵人創辦人陳彥良表示，田澤湖幅員廣大，如果想要看盡整座湖不同視角的風光，跑步是一個最佳的方式，沿著湖邊慢跑，可以看見時而如天空一般湛藍，時而如琉璃一樣翠綠，盡攬美不勝收的景色。而本次最大收穫之一則是透過田澤湖馬拉松讓醫護鐵人更能與當地主辦單交流醫護跑者機制，對海外宣傳台灣首創的醫護鐵人賽事安全文化，讓海外看見不一樣的台灣。

同時受邀參賽之高雄馬拉松女子總排名第一名的蔡雅安在參賽後表示，除了很開心能在本次田澤湖馬拉松取得女子海外第一外，這也是她參賽以來最棒的馬拉松體驗，趁著晴朗的天氣在賽道途中享受湖面在不同的光影下，呈現不同的顏色，享受迎面而來田澤湖面的風，映入眼簾的每一刻都在變化的顏色，讓人心曠神怡。考量賽道有坡度的關係，原本自己設定3小時10分完賽的目標，因天氣比想像中的熱情且全程多段爬坡，僅以3小時17分完賽，雖是海外女子第一，但僅列分組第二、女總排第五，對於自己無法發揮實力、未達到原設定目標感到殘念。

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持續推動運動國際交流

高雄市政府運動發展局積極推動與國際城市建立運動合作交流的政策，並透過主辦國際馬拉松及端午龍舟嘉年華等品牌賽事作為交流合作的平台，積極向外大力推展國際運動賽事交流，讓世界看到高雄。

更多資訊 第34屆田澤湖馬拉松

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