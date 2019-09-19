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跑步小品／看見不一樣的自己

2019-09-19 09:48運動筆記 徐寶芬

跑步感覺是一件簡單的事，但簡單的事要長久執行似乎也是不簡單

2017年5月，因為睡眠出現一些狀況，就此開啟我對運動的重視

因為時間關係，選擇了一個人可以簡單完成的跑步運動

回想邁出的第一步腳程是在任職的學校操場跑道上

每天早修時間，一個人獨自從繞操場走到慢跑起來，很喘，很有感覺

剛開始一天大約就是2000公尺到3000公尺距離練習

學生看見我有的會鼓勵我加油，有的會笑我這麼認真做甚麼

無論是何種聲音，我知道那些都不重要，重要的是運動後讓我睡眠真的有改善

如此這般就跑跑跑跑下去了........

經過一段繞操場甜甜圈的練習後，我接觸了運動筆記的網站，開始閱讀一些跑步知識，看看前輩的跑步分享

有了想嘗試參與路跑體驗的念頭，於是宜蘭的公益路跑，距離2.8公里，正是我進入路跑活動的起點

我知道跑步急不來，就是漸進式的用心去感覺去體驗

兩年多來，我也陸續參與許多路跑活動，最遠距離已到半馬(全馬仍須努力練習中....`)

當然跑步運動不是為了參賽，而是利用參賽來更加砥礪自己，提醒自己持續運動的重要性

我也將自己一直堅持的跑步好習慣與學生分享，鼓勵學生可以在自己喜歡的事情上堅持

最亮眼的成績就是健康100分，毅力100分，影響力100分，自信心100分....

如果你問我，跑步辛苦嗎?我想說的是，跑自己的速度和耐度就不是這麼辛苦，但如果要超越自己，不吃點苦又怎會進步，苦與不苦就看自己怎麼去調整了

跑步並不是我的強項，但從走操場到現在每個月至少100公里的晨跑堅持，我覺得自己很厲害

從健康的角度，我相信自己會繼續堅持努力下去的

因為，我已經看見不一樣的自己

所以我想說，關於跑步，我看見了不一樣的自己

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