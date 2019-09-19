誤闖跑者世界的烏龜 挑戰「全世界最古老沙漠」！

2019-09-19 09:55 運動筆記 Rose Chao



一位出版社前輩知道我寫了本關於超馬的書，即將出版，不可置信地「蛤？」瞪大了眼睛怔怔看著我好幾秒。她的表情讓我有些啼笑皆非，但我懂。其實她的反應很正常，我這個人怎麼可能會跟超馬扯上關係？雖然我跑步、跑全馬，可是從來不是厲害跑者，只是喜歡跑，超馬這種太太太超過體能極限的運動跟我的形象實在差太多！

可是，我真的有幸參與「世界四大極地超級馬拉松」(4 Deserts Ultramarathon Series, RacingThePlanet)，與一群台灣素人跑者一起體驗7天6夜250K自負重賽事，這一段吃沙苦行、越痛苦卻越快樂的超級虐心過程，深深刻刻在我的心板上，於是我和整件事的始作俑者林義傑合著了這本《納密比亞的呼喚-台灣素人跑者挑戰「全世界最古老沙漠」超馬全紀錄》。說句真話，我覺得自己就像隻誤闖跑者世界的烏龜，於是，這題目就成了我的作者序：

誤闖跑者世界的烏龜

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其實我不明白自己為何如此著迷？不論是對沙漠、或是對跑步這件事。

我對沙漠一見鍾情，三年多年因為深受戈壁大漠的吸引，為了想參加戈壁挑戰賽而糊里糊塗開始練跑、愛上跑步；陸續在運動筆記發表關於跑步的網誌，寫自己、也寫別人的跑步故事，每一個浸潤著汗水、淚水、痛苦與狂喜的跑步歷程都是那麼獨特而真實，讓我感同身受、下筆暢快，無法自拔。

當我知道有隨行這個台灣素人跑者團到納密比亞沙漠的機會，雖然理智上考慮了一些時日，但其實情感上第一時間就知道非我莫屬、非去不可！

在「全世界最古老沙漠」我重拾十餘年前的最愛–採訪工作，每一天都滿腔熱血地觀察所有跑者在艱難賽道上的表現，每天傍晚與不怎麼靈光的網路奮鬥，耗費數個小時將故事上傳運動筆記網站，讓台灣的跑友也能同步掌握數千里之外的這群極地超馬跑者的動態。這個過程至今令我回味無窮。

抵達營地第一天傍晚，台灣跑者與納密比亞當地原住民辛巴族人共舞

回到台灣專心撰寫本書期間，當隊友把這兩百五十公里對他們內心產生的化學變化向我傾心吐意，我的心神也隨之在納密比亞不斷遊走，讓我彷彿仍留在那遙遠的國度再跑了好幾個超級馬拉松。

每每聽完他們的敘述，我下筆如流水，很快完成一篇篇在「全世界最古老沙漠」的真實故事。非洲原野有許多生猛的動物，我以不同的動物來描寫每一位夥伴，讓他們的性格在書中更為鮮明。於是，有狐狼、大象、兔子、跳羚、駱駝、海豚、老鷹、白夜貓子和貓在無垠的沙漠賽道走跳，最後完成了六萬字、二十個故事；接著開始挑照片，人坐在台北書桌前，那張張精采的照片，領我回到大漠神遊，不斷珍惜、回想、沉澱著；沉溺其間讓我比參賽者更深入浸透在整個賽程和賽事背景中。

這群可愛的夥伴，每一個人都如此獨特、堅持，從頭到尾沒有人放棄。

我感到自己就像隻誤闖跑者世界的烏龜，始終在旁龜速匍匐前進；然而，儘管是烏龜，我何其幸運得以前往納密比亞，一窺何為極地超馬自負重賽事，更沒想到，三年多前參加戈壁挑戰賽的三大遺憾：一是負傷、沒有在戈壁大漠盡情跑步，二也是因為負傷的痛苦，竟然忘記抬頭欣賞戈壁的星空；三是賽事結束後，原本希望為一起參賽的夥伴寫一本書但沒有實踐。這三大遺憾，竟然在納密比亞沙漠得以全部圓滿了！

「全世界最古老沙漠」上的星空是如此光華燦爛！

我的大漠花名是「沙漠玫瑰」，這花名原來是個隱喻，因為戈壁沙漠，我開始踏進跑步的世界、三年多後在納密比亞沙漠開花。

「曠野和乾旱之地必然歡喜；沙漠也必快樂；又像玫瑰開花，必開花繁盛，樂上加樂，而且歡呼。」（聖經以賽亞書35章1-2節）

感謝義傑組成了這個前所未有的台灣素人團，以「一群人」的方式挑戰「世界四大極地超級馬拉松」，更感謝夥伴們毫不保留地與我分享他們的故事；感謝日日幸福出版社總編輯鄭淑娟給予出書的機會、不時指點，以及編輯團隊的協助出版，讓我多年來的出書心願成真。特別感謝Jason周林信對賽程鉅細靡遺的描述並提供照片，補足許多我沒有看到、體驗到的過程。

人生因為跑步而更美好！誤闖跑者世界的烏龜仍將繼續以自己的速度走走探探，不論在賽道被多少人掠過，前方的未知就像馬拉松的終點線，吸引我繼續向前直跑！

《納密比亞的呼喚-台灣素人跑者挑戰「全世界最古老沙漠」超馬全紀錄》內容搶先看 https://www.books.com.tw/products/0010833963