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「愛上鹽山萬人傳愛」臺南61快道公益路跑

2019-09-19 10:09運動筆記 陳天利

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「是夢想的開始，也是行動的起點」

由主辦單位「交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處」 及「台南市中小學家長協會」共同發起「愛上鹽山.萬人傳愛 / 61快道公益路跑」賽事，邀請各界熱愛路跑的跑友，一起來「為愛而跑，為希望而奔馳」。本次公益路跑會後所有盈餘全部捐助給「創世基金會台南分會」及「臺南市偏鄉小學」，真正做到「幫助長者、扶助幼童」的社會公益。另外為鼓勵親子互動，特別增設5 公里親子組。只要父母親其中一位報名參加 ，均可帶領一位兒童一起參與路跑活動，促進親子關係。

賽道全程封路

安心奔馳在61號西濱快速道路上 賽事當天，61號西濱快速道路全程封閉，僅供跑友奔馳在61號快速道路上欣賞美麗的西部海岸風光 。賽道一路平坦沒有任何的交通號誌，更讓所有參加此次路跑活動的民眾跑得開心又安心。活動結合「交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處」、「七股區公所」、臺鹽實業以及北門產業文化觀光發展協會一起來推廣在地美景。七股鹽山、七股潟湖、水晶教堂、高跟鞋教堂、井仔腳瓦盤鹽田及臺灣地理極西國聖燈塔等知名美景，尤其此時更是國寶級黑面琵鷺遷徙過境的季節，很有可能親眼目睹其風采。同時我們將結合在地特色美食，讓每位跑友在完賽後均能享用道地的台南美食 "虱目魚粥" 、"虱目魚丸湯"和包子。此外台南熱門的旅遊景點台鹽七股鹽山，每一位參賽者都可以憑參賽號碼布獲得免費鹽山入園一日遊喔。這將會是一場結合公益、親子、運動及觀光富有意義的一場活動！

活動時間：109年 01月 12日（星期日）早上 06：00～下午14：00

活動地點：臺南市七股區七股鹽山遊客中心
活動項目：42公里全馬組、21公里競賽組、12公里挑戰組5公里健康組、5公里親子組

參賽項目

42公里

全馬組

21公里

競賽組

12公里

挑戰組

5公里

健康組

5 公里

親子組(買大送小)

報名限額

2000人

2000人

2000人

2000人

2000人

集合時間

05:30

05:50

06:10

06:20

06:20

起跑時間

06:00

06:10

06:20

06:30

06:30

限時時間

6小時30分鐘

3小時30分鐘

2小時30分鐘

1小時30分鐘

1小時30分鐘

 

報名方式：「伊貝特報名網」https://reurl.cc/qMz6E

參賽和完賽禮包含 : 土雞1隻(含保冷袋) 、束口型後揹包、運動毛巾、台鹽海洋深層水、三帆製藥一條根痠痛貼布、完賽獎牌、完賽證明等。

另外總排名依成績名次頒發優渥獎金喔！

這麼超值的賽事，不需猶豫。 趕緊手刀報名去，以免向隅! 

再不快點報名就來不及啦! 

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